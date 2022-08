İki farklı star ve muhteşem bir gece...

Kayseri'deyiz... Türkiye'de artık klasik pop müzikle yarışan rap'in yıldız ismi Gazapizm ve yeni nesil popun dikkat çeken isimlerinden Edis'in, turnelerinin önemli ayaklarından biri... Önemli diyoruz çünkü biz iki sanatçıyla kuliste sohbet ederken konserin düzenlendiği Kayseri Kadir Has Stadyumu otoparkında yaklaşık 30 bin genç var... Heyecanla konseri bekliyor, DJ'in çaldığı şarkılarla geceye hazırlanıyorlar. Uluslararası meşrubat markalarından birinin, yılların verdiği festival tecrübesiyle hazırladığı bir turne bu.Gazapizm ve Edis aslında iki eski arkadaş. Ama bu turnede birbirlerini daha yakından tanıdıklarını söylüyorlar. Hatta birlikte bir şarkı üretmeye karar vermişler güçlerini birleştirip. Hem de bu turnede... Birlikte yaptıkları ve yapacakları yolculukların, konserlerin anısına... Dört kişilik bir gazeteci grubuyuz. Sohbetimizin ilerleyen dakikalarında Edis bizi karavanına davet ediyor. Hazırladığı, sürpriz İngilizce şarkılarını dinletiyor... Farklı türlere ne kadar hakim olduğunu görüp bir kez daha hayranlık duyuyoruz. Hatta yine kendi yaptığı bir şarkıda kendisine eşlik eden, İranlı bir kadın şarkıcıyla yaptığı düetten bahsediyor. Şarkıyı dinletiyor. Sürprizi kaçmasın diye isim vermiyoruz. Yakında hepimiz göreceğiz, dinleyeceğiz zaten.Hayat üzerine kafa yoran, ruhunu, müziğini geliştirme peşinde koşan, dopdolu bir genç adam Edis. Popülerliğin konforuna teslim olacak bir müzisyen değil. Arayışları sayesinde ileride kendisinden çok farklı, türler arası şarkılar dinleyeceğimizi hissettiriyor bize. Keza Gazapizm de öyle... Hayattan, sokaktan, kendi iç dünyasından muhteşem sözler, müzikler çıkartıyor. Rap'in en felsefi damarından bildiriyor şarkılarıyla.Gecede ilk olarak Gazapizm sahne alıyor. Sıradan bir rap konserini unutun eğer mevzu Gazapizm ise... Muhteşem bir orkestra. Muhteşem bir sahne şovu. Üflemeliler, kanlı canlı davul, bas, elektro gitar... Geri vokaller. Müthiş bir sahne grubu var Gazapizm'in.Yakın dönemde çıkardığı şarkısı İzaf'la başlıyor konsere. Klibinde kullandığı kafesin içinde çıkıyor sahneye... İzleyenlerde tüyler diken diken. Dünya Bu, Ölüler Dirilerden Çalacak, Heyecanı Yok gibi hitlerini sıralıyor... Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Gazapizm konseri izlemek için rap'çi olmanıza gerek yok. Rock tutkunuysanız da, amacınız sadece 'iyi müzik' dinlemekse de onun konserlerinden yüksek dozda zevk almanız mümkün. Sert gitarlar, nefis üflemeli soloları (klarnet, saksafon ve hatta trombon) Gazapizm'in vurucu, derinlikli sözleriyle dans ediyor. Adeta bir karnaval var Gazapizm'in sahnesinde. Dünyanın neresinde çalarsa çalsın, ayakta alkışlanacak bir müzik, bir orkestra bu. Hatta bir ara içimden, "Saykodelik bir rap orkestrası" diye geçiriyorum... Öyle etkili, öyle vurucu...Ardından Edis çıkıyor sahneye. Edis'in pek çok artısı var bir şarkıcı olarak. Rap'e yatkınlığı, şarkılarında rap tadı da barındırması onu pek çok pop şarkıcısından farklı kılıyor. Ama sadece bu kadar değil, müthiş dansçı ekibiyle birlikte, koreografiye bağlı kalarak, dans ederken şarkı söylemek her babayiğidin harcı değil! Önemli hitlerinden Arıyorum'la başlıyor konsere Edis. Son teklisi Yalancı, Martılar, Dudak ve An gibi hitleri peş peşe geliyor. Arada 90'lardan sevdiği pop şarkılarıyla da, o döneme minik bir potpuriyle selam çakıyor...İzleyenler memnun, Edis ve Gazapizm memnun, bizler memnunuz... Şahane bir gece, şahane bir konser... Turnelerinde, iki yıldıza da başarılar diliyoruz.4 Yol, memleketin başarılı ve istikrarlı rock gruplarından. 90'ların sonundan beri varlar... Yeni şarkıları Arama Sorma, Weplay Music etiketiyle yayınlandı. Yakında yeni albüm de geliyor. Erhan Eriş (vokal), Şehmus Şerbetçi (bas gitar), Berk Arıhan (vokalelektro gitar) ve Orçun Oktaygil'den (davul) oluşan grup 90'ların sonunda İstanbul'da kurulmuş. Yeni şarkılarının içeriğini, "Mutluluk için umutla, aşkla yola çıkan bir çiftin zamanla yalnızlaşması, mutsuzlaşması ve sonunda da ihanet ile yolun sonuna gelmesini anlatıyor" diye özetliyorlar.4 Yol üyeleri, türlerini, müzikal kimyalarını ise şu sözlerle anlatıyor: "Her şarkımız ayrı bir hikaye anlatıyor, müziğimizin temelini oluşturan da bu hikayeler aslında. Bu sebepten şarkıları belirli bir akıma göre düzenlemek yerine, şarkının hikayesine uygun ve duygu geçişini en iyi şekilde sağlayacak şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Gitaristimiz Berk Arıhan'ın bu noktadaki yaratıcı yaklaşımı grubun sound'unda belirleyici oluyor. Birlikte çaldığımız zaman ortaya çıkan sinerjiyi kaybetmemek için kayıtlarımızı canlı yapıyoruz. Böylelikle dinleyicilerin müziğimizin samimiyetini hissetmesini amaçlıyoruz. Eğer bizim müziğimizi bir tür olarak tanımlamak gerekirse, müzisyenlerin deyimiyle gitar müziği ve bir çeşit rock füzyonu ya da sentezi yaptığımız söylenebilir. Blues, klasik rock, punk, alternatif rock, glam gibi birçok stilin bir sentezi denebilir. Dinleyicilerimiz şarkılarımızı dinledikçe daha iyi anlayacaklardır."