Sen harbiden efsane çalıyormuşsun

Yazın sonuna gelirken Günaydın yazarı Funda Karayel ortaya ilginç bir iddia attı: "Sezon boyunca kadın DJ'lerin çaldığı ortamlar daha keyifli, daha eğlenceliydi!" Ne fark ediyor ki deyince de "Onlara sorsana" diyerek topu önüme yuvarladı. Bir çırpıda sektörden tecrübeligenç birkaç isme ulaştık. Onlara kadın DJ'lerin, erkek meslektaşlarına oranla nasıl daha başarılı olduklarını, kitleyi nasıl daha çok eğlendirdiklerini sorduk. Ayrıca dinleyici kitleyle doğru iletişim için neler yaptıklarını öğrenmek istedik, yani meslek sırlarını sorduk. Hepsinin ortak noktası, çalınan ortamdan kopmamak ve dinleyici ile sinerji oluşturmak oldu. Ve tabii sürekli kendini yenilemek gerektiğinin altını çizdiler.Dört yıldır DJ'lik yapan İlayda Doğar, kadınların setin başına geçtiğinde genellikle enerjilerinin yüksek olmasına dikkat çekerek, "Bu yüzden daha hızlı harekete geçebiliyoruz" yorumunu yapıyor."Başarılı olmak konusunda kadın veya erkek diye ayrım yapmak ne kadar doğru, tartışılır. Daha çok eğlendirme konusuna gelirsek kadınlar setin başına geçtiğinde genellikle enerjilerinin yüksek olmasından ötürü kitlesini daha hızlı harekete geçirebildiği doğru. Kadınlar sahnedeyken kitlesiyle bağ kurmaya daha odaklı ve setin başındaykenki enerjisi daha yüksek. Bunlar bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor.Hâlâ ve hâlâ bize karşı ön yargıları olan o kadar çok insan var ki. Günün sonunda başarılı işler yaptıkça duvar kalkıyor. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu işe ben sevdalısı olarak başladım. 'DJ'ler çok para kazanıyormuş aman hadi ben de indireyim bulduğum parçaları da çok para kazanayım zaten. Kadınım fark yaratırım' falan diye yapacaksanız, bu işe hiç başlamayın. Çünkü her mekanın kendine ait belirli dinamikleri var. Sadece setin başına geçip iyi bir müzik yapmak veya kadın olmak asla yeterli değil. Aslında karakterin, iş yapış şeklin, iletişiminin güçlü olmasıyla fark yaratmaya başlıyorsun. Ben kendi adıma yolun başındayken çok fazla deneyim kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Enerjinin yüksek olması da önemli. Gözlem yeteneğinin olması, iş disiplini şart... Hadi bir de bonus vereyim: Deneyim.Beyza; internetin, CD'lerin, USB'lerin olmadığı dönemlerde kendi plaklarıyla kulüplere gidip çalan, ilk kadın DJ'lerden. Kadın ya da erkek farkının olmadığını söyleyen Beyza, "İşini müzik aşkıyla yapanlar ve DJ'liği esnaf mantığıyla yürüten var" diyor.- "Bu çok cinsiyetçi bir yaklaşım. Kadın erkek ayrımı yapmak yanlış. Bu sanatın her dalı için böyledir. Bu iş yetenekle başlar, sabırla ve azimle devam eder. Ardından da şansla sürer. Kadının görselliği tek fark olabilir. Ama kadın ya da erkek daha çok eğlendirir düşüncesi bence doğru değil.DJ'liğe başladığımda kadın DJ yoktu. Camiadaki herkes erkekti. Köstek olmaları gibi bir durum yaşamadık. Ama Kulüp 2019 zamanlarında kabinde bir kadın görünce önce şaşırdılar sonra hoşlarına gitti. Müziğimizle kendimizi kabul ettirdik. Tabi yıllar öncesinden bahsediyorum. Türkiye'deki ilk elektronik müzik zamanları. Mehmet Cavcı ve Allah rahmet eylesin Ceylan Çaplı olmasaydı, kulüp camiası bugünlere gelemezdi. O zamanlardan sanırım bir tek ben kaldım. En azimlileri benim galiba. Sonuçta mesele kadın erkek değil. İşi müzik aşkıyla yapanlar ve DJ'liği esnaf mantığıyla görenler var. Hedefleri, kitleleri eğlendirmek, para kazanmak olduğu için camiaya zararları var. Ama yapacak bir şey yok, yola devam. Zaten her şey çok güzel olsa dünya sıkıcı bir yer olurdu.İyi bir arşiviniz ve kendinize güveniniz sizin farkınızı oluşturur. Nasıl bir ortamda çalacaksınız? Partide mi, kulüpte mi, fesitvalde mi? Ona göre kafanız önde olmayacak. Pinpon maçı gibi izleyeceksiniz kitleyi... Siz onlara bir müzik yolluyorsunuz, sonra güzel tepki geliyor. Kitleyle eğleniyorsanız çok güzel sinerji oluşur."Müzikle ilişkisi çok küçük şey yaşlarda başlayan, ardından konservutuarda eğitim alan ve 2018 yılından bu yana DJ'lik yapan Meri Musika'ya göre, "Kadındaki tutku, sempati ve albeni muhtemelen karşı tarafa daha hızlı bir şekilde geçiyor. Dinleyiciyi daha hızlı etkilediklerini düşünüyorum" diyor."Aslında cinsiyet ayrımı yapmaksızın bu durumun tamamen kişiye bağlı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda kadınların erkeklere kıyasla daha iyi empati kurabildiklerini düşünürsek, bu kadın DJ'lerin kitlesini daha hızlı anladığını ve performansını buna göre yönlendirebilmesi yüksek bir olasılık. Bu yüzden özellikle isteniyor olmaları mümkün olabilir. Kadındaki tutku, sempati ve albeni muhtemelen karşı tarafa daha hızlı bir şekilde geçiyor. Daha çok eğlendirirler olarak katılmıyorum ama dinleyiciyi daha hızlı etkilediklerini düşünüyorum.Ben DJ performansına sadece eğlendirmek odaklı yaklaşmıyorum. Asla cinsiyete dayalı görmüyorum ama kendi adıma beğenerek dinlediğim birçok set hep kadın sanatçılardan geliyor. Benim yaptığım müziğimde de dinlediğimden beklediğim de müzikal bir yolculuk yaşamak/ yaşatmak oluyor. Genelde bu yolculuğu da kadın sanatçıların performanslarında daha güçlü tadıyorum. Bence bu bir yaratılış. Dişil enerji! Her işi farklı yapan kadın, burada da farkını ortaya koyuyor. Kadınların empati yeteneği/sezgisel kuvveti ve yanına bir de görsellik eklenince fark ortaya çıkıyor. Bana gördüğüm birçok kadın DJ, daha enerjik ve güler yüzlü geliyor. Bu da fark yaratıyor.Erkek duvarlarına çarpıyorum hissi de yaşamadım. Erkeklerden kadınlara göre daha çok destek aldım hatta ama bunu yeteri kadar kadın DJ'in olmamasına bağlıyorum. Elektronik müziğin tam içinde bir çevrem olması da tabii ki olasılıkları arttırdı. Yani onlar beni çalmaya ikna etti bile diyebilirim.DJ'liğin üç altın kuralını olduğunu söyleyebilirim. Sürekli araştırma ve geliştirme ile yenilenme; popüler olanı değil gerçekten hissettiği müziği çalma, dijitali doğru kullanma diyebilirim."23 yıldır sahnelerde olan Berna Öztürk, "Kadınlar, erkeklere oranla daha doğallar. Hareketli, daha dolu bir sahne performansı hissiyatı verebiliyorlar" diyor"Kadınların erkeklere oranla 'sahne şovu'nu daha doğal, kendiliğinden verebilme şansları var. Kostüm, makyaj, dans vs. Bu da dinleyiciye daha hareketli, daha dolu bir sahne performansı hissiyatı bırakabiliyor. Kimi dinleyicinin tek amacı sadece müziktir, sahnede olanla ilgilenmez bile. Kimi izlemek ister, müzikle eş zamanlı hareket görmek ister, DJ'in çaldığı müzikle önce kendinin eğlendiğini görmek ister. Beni ilk kanatlarının altına alan hocam Mehmet Cavcı, inceliklerini öğreten Göknil Gökmen ve son dokunuşları yapan ise Can Hatipoğlu'dur. Fakat DJ'likte 23'üncü yılımda hâlâ kimileri beni canlı dinledikten sonra "Ya sen harbiden efsane çalıyormuşsun" diyebiliyor. Bu bir küçümsemedir. Üç yıldır setup başındaki bir erkek DJ'in bu şaşkın yorumlara maruz kaldığını zannetmiyorum! DJ'liğe aşık olarak başladım. Ki o zamanlar DJ'lik bir meslek olarak kabul görmezdi. Benim tek derdim müzikti. Bence kişiler de mekanlar da bunu farketti.Göz göze iletişim önemli. Bu şarkı seçimlerinde DJ'ye de yol gösterir. O performansı doğrudan etkileyen parametrelerin başında geldiğinin dinleyiciye hissettirilebilmesidir. Sizin enerjinizle dinleyicinin enerjisi bir sinerji yarattığı kadar mevcutsunuz. Her zaman için altın kural gülümsemektir. Müziğinizi paylaşmaktan keyif aldığınızı gösterir bu. Gözünü setup'tan kaldırmayan DJ'in kayıtlarını evde dinleyin, daha iyi."10 yıldır yoluna sabırla devam ettiğini söyleyen Aslı Köse, "Bir inanış var, kadın nasıl olsa çalmasa da olur gibi... Bu mümkün değil, bir kere olur, ikincisi olmaz. Ankara'da başımda nöbet tutup gecenin sonunda "Gerçekten çalıyormuşsun" diye tebrik edildiğimi hatırlıyorum" diyor."Kadınlar mı daha çok eğlendiriyor, yoksa erkekler mi sorusu bana çok daha doğru gelmiyor. Kadınlar hayatın her köşesinde, her sektörde erkek duvarını aşmak için türlü engellerle karşılaştıkları malumumuz. Kadın DJ'lerin ciddiye alınması ülkemizde ancak son yıllarda gerçekleşebildi. Hep bir adım önde olmak, daha fazla üretmek, daha fazla çalışmak, işini daha fazla ciddiye almak zorundasın bir erkeğe göre. Kadın olduğun için değil bu işi gerçekten yapabildiğin için sahne aldığını gösterebiliyorsun. Çünkü bir inanış var, kadın nasıl olsa çalmasa da olur gibi... Ancak öyle bir şey asla mümkün değil. Bir kere sahne alsan, ikinci kez alamazsın... Ben Ankara'da başımda bütün gece nöbet tutup sonunda 'Gerçekten çalıyormuşsun' diye tebrik edildiğimi hatırlıyorum. Bu işin altın kuralı bence dinleyici ile empati kurmak ve kendi sevdiğin şarkılarla doğru hikayeyi dinleyiciye aktarmaktır."