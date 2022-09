Evlat kokusu her yaşta değişiyor

Evlat kokusu ne güzeldir, bunu en iyi anneler bilir. Parmak izi gibi her çocuğun kokusu da kendine özeldir. Anneler bu kokuyu o kadar iyi tanır ki, binlerce çocuğun içinden bile kendi çocuğunu kokusu ile ayırt edebilir. "En iyi anneler bilir" dedim, çünkü bu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış. Geçen hafta çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Elif Pınar Bayındır Çakır'ın bir paylaşımına denk geldim. Beni öyle düşündürdü ki, mutlaka sizinle de paylaşmak istedim. Frontiers psychology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, annelerin burunları en iyisini biliyor. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum.164 anne ve 226 çocuğun katıldığı bir araştırma yapılmış. Anneler 0-18 yaş arasındaki bir çocuğun annesi. Her anneye beş farklı koku koklatılıyor. Annelerden çocuklarını koku aracılığı ile tanımaları isteniyor. Sekiz yaşın altında çocukları olan annelerin çocuklarının kokularını tanıma oranı yüzde 72. 14 yaşından büyük çocukları olan annelerin çocuklarının kokularını tanıma oranı ise yüzde 28 olmuş.Sekiz yaşından sonra çocuklarının kokusu annelere o kadarda hoş gelmemeye başlamış. İşte bu noktada çıkan sonuç oldukça ilginç. Araştırmacılar, sekiz yaş öncesi çocukları olan annelere çocuklarının kokusunun hoş gelmesinin sebebinin anne ile çocuk arasındaki bağın devam etmesi gerektiğini, yaş büyüdükçe annelerin çocuklarının kokusundan hoşlanmasının azalmasını ise çocuklarının bağımsızlığına işaret ettiğini gösterdiğini söylediler. Yani sevgili anneler, biyolojimiz ile hayatın gerektirdiği şartlar bile birlikte değişiyor. Belli bir yaştan sonra yuvadan uçacak minik kuşlarımız. Kendi seçimlerini yapıp kendi hayatlarına doğru yol alacaklar. Küçükken onları korumamız, etrafımızdan ayırmamamız gerekiyor. Kokuları bu yüzden bize hoş geliyor. Sonrasında bize düşen bağımsızlıklarına saygı duymak. Bu sebeple kokularından bile eskisi kadar hoşlanmıyoruz. Sevgili 'Güncel anne'nin dediği gibi bunu olgunlukla karşılayıp teslim olmamız gerekiyor.Atatürk Kültür Merkezi (AKM), eylül ayında da çocuklar için harika atölyeler hazırlamış. Bunlardan biri de ukulele atölyesi. Müziksever çocuklar yepyeni bir enstrümanla tanışacak ve onun temel akorları, melodileri ve parmak kombinasyonlarını öğrenecekler. Atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söyleyecekler. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan minikler, müzikle doyasıya eğlenirken kısa sürede geniş bir ukulele repertuvarına da sahip olacak. Atölye; 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 eylülde AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde saat 15.00'te başlayacak.Doğayı korumaya evlerimizden başlamanın fayda getireceğine inananlardanım. Dağ yığınları haline gelen çöpler de evlerimizden çıkmıyor mu sonuçta! Bu yüzden mutfaklarımıza getireceğimiz ufak dönüşümlerle doğanın kendisini yenilemesine yardım edebiliriz. İşte bu sebeple geçtiğimiz hafta katıldığım 'Eco Love Fest'te altını çizmek istediğim noktalar oldu. Bunlardan ilki, Zorlu Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu Aytekin'in yaptığı konuşmada ilgimi çeken bir örnek...Aytekin, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdikleri ve ödüller de alan projelerin başlangıcının yıllar önce oğlundan aldığı ilhamla başladığını söyledi. Yedi yıl önce, çocuğunun okulda edindiği çöpleri ayrıştırma alışkanlığı, kendi mutfağına da ilham olmuş. Böylece her çöp için ayrı çöp kutuları kullanarak çevreye saygı için ilk adımın atmışlar. Sonrası geri dönüşüm, sürdürülebilirlilik olarak adım adım ilerlemiş. İşte bu ilhamı, bir iş kadını olarak işine de taşımış. Sonuç ise çok başarılı! Dünya çapında en kapsamlı sürdürülebilirlik festivali olan ve üç ödül alan 'Eco Love Fest' ortaya çıkmış. Hep söylerim, iş hayatına annelik gözlemlerini katan kadınlar çok iyi işler çıkarıyor diye! İkincisi ise, şef Claudio Chinali'nin sıfır atık menüsü oldu. Bayat ekmekleri değerlendirerek hazırladığı menü çok lezzetliydi. Bana, kendi geleneklerimizde de olan, uzun süredir kulak ardı ettiğimiz tavsiyelerin aslında doğayı sağlığına kavuşturacak kadim bilgiler olduğunu hatırlattı. Meraklısı için, 14 Eylül'de başlayan festival, bugün sonara erecek. Akşam 22.00'e kadar Zorlu AVM'de katılacağınız sayılı atölye, konser ve organik pazar var.