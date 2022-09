Ünlü aranjör 16 yaşındaki kızıyla düet yaptı

Çok özel bir iş yayınlandı bu hafta... Yıllardır Türk popüler müziğinde önemli işlere damgasını vuran bir müzik adamı tarafından... Türkiye'nin en önemli aranjörlerinden biri o. Tür ayırmaksızın müziği her yönüyle takip eden, her tarza hakim olan bir aranjör... Öyle ki popun yıldızları da onun peşinde, rock dünyasının ağır topları da...Sektöre kazandırdığı sayısız eser ile müzik sektörünün 'hit maker'ı olarak bilinen Volga Tamöz, geçmişten günümüze zamansız bir duruş sergilemeye devam ediyor. Her zaman sektörün öncü işlerine imza atan Volga Tamöz, farklı bir heyecan içinde. Bu kez işbirliği, 16 yaşındaki kızı Yaz ile. Tamöz'ün İngilizce yeni teklisi Oh LaLa 16 Eylül Cuma günü yayımlandı.Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan, Nükhet Duru gibi Türk popunun devleriyle işbirliği yapan; Bengü, Demet Akalın, Serdar Ortaç, Teoman, Hande Yener, Mustafa Sandal gibi günümüzün yıldızı en parlak isimlerinin en çok ses getiren şarkılarının da aranjörü olan Volga Tamöz, son dönemde rap müziğin sıra dışı renkleri Güneş, Motive gibi isimlerle de fark yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.Müzik sektörüne sayısız eser kazandıran Volga Tamöz; 1976 İstanbul doğumlu. Çocukluğu boyunca piyano, bas gitar, davul, ney gibi bir çok enstrümana hakimdi ve bu tutku sayesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümünü üstün başarı ile tamamlarken, besteci ve aranjör kimliği ile Türk popuna damga vuran eserlere imza attı. Master eğitimini tamamlayıp, qop müziğin yanı sıra R&B, rock, arabesk rap vs tür ayırt etmeden müzik sektöründe varlığını sürdürdü. Her zaman kendini yenileyip, günümüz hitlerinin sound'larını üretmeye devam ediyor. Zamansız bir müzik adamı olan Tamöz, profesyonel müzik hayatının 30'uncu yılında.Neslihan Engin 'retro disco' sound'uyla dikkat çeken müzisyenlerden... Bu yıl arka arkaya şarkılarını yayınladı. Bu kez minimalist, sade düzenlemeleriyle dikkat çeken, dans ettirmekten de geri durmayan yeni şarkısı Masal ile sevenlerinin karşısında. Geç gelen bir yaz şarkısı Masal... Yazdan Eylüle'e kalan üç beş günü yaşadığımız bu dönemde ilaç gibi bir şarkı... Kimya ve Şehir parçalarını takip eden Masal'ın söz ve müziği Neslihan Engin'e, düzenlemesi ise Efeflow'a ait.Önceki teklilerle hem sound, hem de sözlerin içeriği açısından bütünlük taşıyan Masal, Japonların "İkigai" felsefesinden esinlenerek ortaya çıkmış, pozitif çağrışımları olan bir şarkı."Bizi her sabah yatağımızdan kaldıran ve yola devam etmemizi sağlayan o tutkuyu aramak, bulmak ve kendi masalımızın kahramanı olmak" şeklinde özetlediği bu felsefeyi kendi hayatında da benimsemiş olan Neslihan Engin, şarkının ortasında "İkigai"yi Japonca anlattığı küçük bir bölüm var.