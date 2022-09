Rec Rocero, ustası Barış Manço’nun izinde...

Türk rock müziğinin önemli hatta fenomen ismi Barış Manço her zaman Türkiye'nin en iyi müzisyenleriyle çalıştı. Uzun yıllarını onlarla beraber geçirdi. Kurduğu grupların adları da onlarla birlikte duyuldu, ünlü oldu. Yoluna hâlâ devam eden Kurtalan Ekspres mesela... İşte usta sanatçının yakın dostu, uzun yıllar ona davul çalan Recep Işık (Barış Manço'nun sahnede ona seslendiği isimle Rec Rocero) da bu önemli müzisyenlerden biri. Hollanda'da yaşayan Işık, geçen sene, yine Barış Manço'ya vaktiyle vokalistlik yapan eşini kaybettikten sonra şarkı söylemeye başlamış ve ilk şarkısı Elveda'yı yayınlamıştı. Bu şarkıyı eşine yazmıştı Işık. Acısını henüz unutmuş değil. Çok kısa bir süre geçti eşini kaybetmesinden bu yana. Yakın dönemde de, hem kendisine moral olsun diye hem de dostu Barış Manço'yu anmak için, büyük ustanın ünlü şarkısı Allahım Güç Ver Bana'yı tekli olarak, klibiyle birlikte yayınladı.Kısa süre önce de yeni single'ı Özlüyorum'u hayranlarının beğenisine sunan Rec Rocero, şimdi farklı bir projeye imza atıyor. Recep Işık, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı alanlarda da You- Tube'da sevenleriyle buluşacak. "Rec'in Dünyası" adlı YouTube kanalı açan müzisyen, bundan böyle dünyanın farklı bölgelerine seyahat ederek, yaşama dair konuları, kendi bakış açısı ve yorumuyla işleyecek. Recep Işık, yeni projesini şöyle anlatıyor: "Sürekli seyahat eden, gezdiğim yerlerde fotoğraf videolar çekmeyi seven biriyim. Onları yakınlarım ve çevremle paylaşıyorum. Tabii birçok seyahatimde de farklı konu ve detayları yakalıyorum. İster istemez seyahat ettikçe de detaylara daha çok ilgim oluyor. Tabii Ustam Barış Manço da '7'den 77'ye programında hatta tüm yaşamında seyahat eder, bu konu ve detayları incelerdi. İster istemez bu bize yansıyordu. Şimdi ise alışkanlığımız oldu. Ekibimin de teşvikiyle Rec'in Dünyası You- Tube kanalını kurdum. Şimdi yaşadığım tecrübeleri ve yakaladığım detayları konu konu izleyicilerime aktarmak istiyorum." Rec Rocero, geçtiğimiz haftalarda bir Meksika seyahati gerçekleştirdi. Playa del Carmen, Bacalar, Holbox, Valladolid, Chichen- itsa, Mexico city, Merida bölgelerini gezen Işık, şimdi ise bu seyahatinde öne çıkarmak istediği detay konularla takipçilerinin karşısına çıkacak.