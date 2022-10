Modanın yeni yıldızları futbolcular

İki yıllık bir aranın ardından, dünyanın dört büyük moda başkentindeki moda haftaları tüm hızıyla devam ediyor. Modaevleri iddialı hamlelerle moda dünyasına yakın isimleri şovlarında kullanarak, sosyal medya içerik üreticilerinden yararlanarak gündeme gelmenin, kendilerinden daha çok söz ettirmenin derdindeler... Ama tabii ki modaevlerinin ürettiği parçaların daha fazla satılabilmesi için bu kitle ne yazık ki yeterli değil. Markaların daha fazla kitleye ve dolayısıyla daha büyük satış rakamlarına ulaşabilmesi için yaptıkları işle 'doğal fenomen' olan isimlere ihtiyaçları var. Yani şarkıcılar, oyuncular, sporcular gibi... Özellikle de konu erkek modası olunca o dev markaların peşinden koştukları ve anlaşma yapabilmek için tabir-i caizse kapılarında ağladıkları isimler genel olarak futbolcular... O döneme yetişmiş olanlar bilir, 90'lı ve 2000'lerin başı, David Beckham gibi trendlere yön veren iddialı futbolcuların dönemiydi. Her biri birer rock star'dan farksız olan bu futbolcular ile iş birliği yapmak için markalar ve modaevleri resmen yarış halindeydi... Sonra sosyal medyanın taze bir solukla hayatımıza girmesiyle bu mecrada içerik üretenler ön plana çıktı...







Ancak markaların sosyal medya içerik üreticilerini birer yıldız yaptığı o dönem artık geride kaldı. Şimdi yeniden gerçekten yıldız olanların, yani zaten yaptığı işle başarıya kavuşmuş olan ve bir yandan da giyimine özen gösterenlerin dönemi... Bunu da en net şekilde modaevleri ile futbolcular arasında yapılan ve son dönemde inanılmaz bir artış yaşanan anlaşmalardan görüyoruz.



HERKES ONLARIN PEŞİNDE

Futbola, futbol dünyasına hele ki futbolculara çok yakın değilim... Ama son dönemde moda dünyasının, futbol ile yaşadığı iddialı flört dönemi dikkat çekmeyecek gibi değil... Her bir marka dünyanın dört bir yanında takipçileri bulunan futbolcuların peşine düşmüş durumda... Her adımları haber olan, TV'de ve gazetelerde sürekli haberleri çıkan bu futbolcuların sosyal medya hesaplarındaki takipçileri de milyonlarla örtüşüyor... Hem başarılı, hem popüler, hem varlıklı hem de fit olan futbolcuların moda dünyasının kalbini çalmasından daha doğal bir şey olmasa gerek... "Hangi futbolcudan söz ediyorsun?" diye sorduğunuzu da duyar gibiyim. Mesela Cezayir asıllı Fransız oyuncu Karim Mostafa Benzema diyebilirim... 1987 doğumlu Benzema yaklaşık üç hafta önce İtalyan modaevi Fendi'nin yeni spor ayakkabı koleksiyonu Fendi Faster'ın marka elçisi oldu.







IBRAHİMOVİÇ EN İDDİALISI

İngiliz modaevi Burberry de kısa süre önce Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da top koşturan Güney Koreli 1992 doğumlu Son Heung-Min ile anlaşma imzaladı ve ünlü futbolcunun yeni marka yüzlerinden biri olduğunu ilan etti. Fransız modaevi Dior da bu markaların ardından kısa süre önce Cezayir asıllı Fransız futbolcu Kylian Sanmi Mbappe ile anlaşma imzaladı. Dior moda evi, erkek giyim koleksiyonunun yanı sıra Sauvage isimli erkek parfümünün tanıtımında da Mbappe ile birlikte çalışıyor. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giyen Jack Grealish ise Gucci'nin marka elçilerinden biri oldu. Böylece ünlü futbolcu Harry Styles ve Jared Leto'nun ardından markanın yeni koleksiyonundan parçalarla arz-ı endam etmeye başladı. 1981 doğumlu Bosna Hersek asıllı İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimoviç ise tüm bu iddialı iş birlikleri içinde en iddialılarından birine imza attı.







Dsquared2 ile daha önce de çeşitli ortak projelere imza atan futbolcu, kısa süre önce marka ile yaptığı ilk kapsül koleksiyonla dikkatleri üzerine çekti. A.C. Milan takımında top koşturan Ibrahimoviç, Black on Black isimli koleksiyonla moda konusundaki iddiasını da ortaya koymuş oldu. Markanın kurucuları Dean ve Dan Caten, futbolcuyla yaptıkları küçük iş birliklerinin ardından onun erkek modasına bakış açısından etkilendiklerini ve bu nedenle bu tarz bir iş birliğine imza attıklarını söylüyor. 2002 doğumlu Fransız Milli Takımı ve Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga, Balenciaga'nın geçtiğimiz sezonki defilesinde podyuma çıkarak podyumda yürüyen ilk futbol oyuncusu olarak tarihe geçti.



TÜM TAKIMI GİYDİRENLER

Tabii ki tek tek futbolcular üzerinden değil de takımlarla iş birliği üzerinden ilerleyen modaevleri de yok değil... Ermenegildo Zegna bu markalardan biri... Zegna, 2022-2023 sezonunda Real Madrid takımının giysi sponsoru olarak aslında birçok futbolcuyla çalışma imkanı yakaladı. Futbolcular için özel olarak üretilen giysiler, Zegna etiketiyle markanın butiklerinde satışa çıktı ve kısa süre içinde iddialı rakamlarına rağmen yok sattılar.



ROL MODELİ SPORCULAR

Konu hakkında konuşan lüks tüketim uzman Alessandro Maria Ferreri, "Spor, şu an moda dünyasının yeni gözdesi. Moda dünyasında çizgiler spor giyime kaymışken, bu ürünleri gerçek sporcuların üzerinde tanıtmaktan daha iyi bir fikir olabilir mi? Özellikle de futbolcular şu an moda dünyasının yükselen yıldızları... Modaevleri futbolcularla anlaşabilmek için oldukça yüksek meblağlar ödüyor. Düşünsenize spor yapan, hiçbir bağımlılık sorunu olmayan, magazin basınının sürekli takip ettiği futbolculardan daha iyi birer rol modeli olabilir mi?" diye konuşuyor.

***



MÜCEVHERİN EN İDDİALI HALİ

Dev mücevher markaları arka arkaya birbirinden iddialı ve teknolojiyle harmanlanmış tasarımlarını piyasaya çıkarıyor. Bunun son örneklerinden biri de Cartier... Koleksiyonun tamamı artiküle formda heykelsi tasarımlarla dikkat çekiyor. Güçlü hacimleriyle göz alıcı derecede kıvrak olan kolye ve bilezikler, eklem yeri görünmeksizin açılabiliyor.



YENİ ÇANTA KOLEKSİYONU

Mücevher markalarının çanta koleksiyonları konusundaki iddialarını hepimiz biliyoruz. Bu iddialı markalardan biri de Bulgari... Marka değerli taşlardan ilham alan renkler, üstün zanaatkarlık ve nadide derilerle yarattığı ilkbahar-yaz koleksiyonu olan Shades of Wonder'ı geçtiğimiz günlerde tanıttı. Bulgari için sonsuz bir ilham kaynağı ve markanın zanaatının ayrılmaz bir unsuru olan değerli renkli taşlar, sürekli evrim geçiren Serpenti ikonunun büyüleyici metamorfozları aracılığıyla koleksiyonu zenginleştiriyor.







İLHAMI ÇİN'DEN

Her daim güçlü ve çarpıcı tasarımlarla; fauna ve floranın eşsiz güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, markanın ilhamını aldığı Çin kültürünü yansıtan Shanghai koleksiyonuyla, Asya'nın kadim estetik anlayışını, modern dünyanın çizgileriyle birleştiren zarif ve zamansız tasarımlarla buluşturuyor. Koleksiyon, markanın kökenindeki ilham kaynağı Şangay'a atıfta bulunan 13 küpe ve iki kolyeden oluşuyor.



NEW YORK'TA GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk markaları arka arkaya dünya çapındaki iddiasını ortaya koymayı sürdürüyor. Bu markalardan biri de Haleia... Marka geçtiğimiz günlerde NYFW'de yeni koleksiyonunu sundu. Breaking Free isimli koleksiyon farklılık, rahatlık ve özgüven vadediyor. 2020 yılında İstanbul'da kurulan marka, yüksek modayı teknolojik unsurlarla birleştirerek sektöre sofistike bir bakış açısı sunuyor.



YARI DEĞERLİ TAŞLAR

Mücevher dünyasında son dönemde yarı değerli taşların yükselişi söz konusu. Özellikle doğal taşların verdiği farklı enerjilerden yararlanmak isteyen markalar, bu taşları kullanarak iddialı koleksiyonlara imza atıyor. Bu markalardan biri de Runda... Marka kısa süre önce piyasaya sunduğu yeni koleksiyonunda akik taşını sık sık kullandı. Achates isimli koleksiyon, rengiyle büyüleyen akik taşının gücünü yansıtıyor.