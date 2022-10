Türk rock’ının ‘patron’undan yeni albüm!

Türkiye, kafayı rock müziğe fena halde takan ülkelerden biri bence... Özellikle 70'lerde bu müziğe kendi ruhunu, kültürünü de katıp Anadolu Rock'ı icat etmek az şey mi! Bir Batı müzik tarzını alıp, bize ait, bizden olanla birleştirmek... Üstelik o dönemde en deneysel işler bile sadece belli bir rock'çı kesim tarafından değil, herkes tarafından dinlenmiş... Bir düşünün. Cem Karaca'nın, Erkin Koray'ın, Barış Manço'nun bugün için bile yeni ve deneysel olan çalışmaları o dönemin popüler müziğiymiş... İşin ilginci, 80 darbesinden sonra müzikteki bu arayış da pek çok şeyle birlikte sonlanıyor. 80'lerin elektronik ağırlıklı müzikleri giriyor devreye. Ta ki, 90'lar ortalarına kadar. 90'larda Anadolu Rock başka bir çehreyle, günün gitar sound'larıyla yeniden çıkıyor sahneye... İşte Umut Kuzey de Anadolu Rock'ın yeniden uyanışında karşımıza çıkan ender isimlerdendi...70'lerdeki mirası birkaç dönemdaşıyla birlikte devraldı. Üstelik Anadolu Rock'ın unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde. Bakmayın bir süredir bu tür yeniden gündemde. 70'lere nur yağdı! Amerika'da Erkin Koray plakları basılıyor. Selda dünyanın her yerinde konserde! Sadece Türkiye değil, dünya 70'lerde Türkiye'de yapılan bu türü yeniden keşfediyor. Ama 90'larda memleketimizdeki rock elitlerinin Anadolu Rock'a tepeden baktıklarına da şahit oldu bu gözler... Işık Batı'dan yükselince sahiplenmesi kolay nasıl olsa! Neyse... Umut Kuzey sadece müzik yapmakla kalmadı. Çalıştı, çabaladı... Yaptığı festivallerle, kurduğu müzik firmasıyla, müzik televizyonuyla, açtığı konser salonlarıyla Türk Rock'ının patronu oldu. Pek çok genç gruba, müzisyene kucağını ve sahnesini açtı... Bu arada kendi müzisyenliği de bir süredir geri plandaydı. Birkaç albüm için söylediği şarkılar dışında... İşte uzunca bir süre sonra Kuzey, Tek Başımıza adını verdiği yeni albümüyle karşımızda. Anadolu Rock bayrağını gururla taşımaya devam ediyor. Albüme adını veren parça bir Umut Kuzey bestesi... Hayatı özetliyor aslında, "Dünya malı burada kalır / Göçüp giderken tanrıya / Hesap günü geldiğinde / Yapayalnız tek başına / Yarın olup dün bitince / Her fani gibi ölünce / Bembeyaz bir bez kefende / Gideceğiz tek başımıza..." derken... Albümde yine Anadolu Rock efsanesi Üç Hürel'den ve Sezen Aksu'dan bir şarkılar var. Sürpriz ise, Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük ve Metin Türkcan'ın da gitarlarıyla albüme katkıda bulunması. Bu da albümdeki sertlik dozunu artırıyor... Şimdi sözü Umut Kuzey'e bırakalım... Albümünü kendi anlatsın: " Bu albüm benim ustalık dönemimin başlangıcı diyebilirim. Benim için her şey yeni başlıyor. Bugüne kadar ayakta kalma mücadelemin ve öykümün özetini anlatan bir şarkı Tek Başımıza. Şarkıdaki gibi: Düşe kalka çarpa çarpa büyüyoruz tek başımıza... Özünden dönen namert olsun. Yıllardır müziğimde ve şarkılarımda hissedilen Anadolu tınıları, yaşadığımız bu coğrafyanın kalbinden yayılan titreşimlerle yazılmıştır. Böylesine içten gelen bir duygunun önünde kimse duramaz. Dünya da buna kayıtsız kalmadı sonunda ve Anadolu Rock'ı keşfetti."Melike Şahin'in geçtiğimiz sene yayınladığı Merhem albümünden, kısa sürede hit haline gelen parçası Nasır, Emre Malikler'in yeni yorumuyla 23 Eylül'de dijital müzik servislerindeki yerini aldı. Emre Malikler, A-ha'nın 1985 tarihli Take On Me parçasının, pek çok günümüz şarkısına ilham olduğunu düşünerek, Nasır'ı da bu şarkıdan hareketle yorumlamayı tercih etmiş. Teklinin video klibi de parçayla birlikte yayınlandı. Melike Şahin'i, 2 Eylül'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği ve biletleri günler içinde tükenen unutulmaz konserinin ardından, arkadaşlarıyla birlikte, şarkı eşliğinde dans ederken izliyoruz. Remiksin sahibi Emre Malikler de dans edenler arasında... Melike Şahin, İstanbul doğumlu... Solo kariyerinin başlangıcından beri güçlü sesi ve yalın ama vurucu sözleriyle dikkat çeken sanatçı; geçtiğimiz üç yılda Deli Kan, Sevmek Suçsa Suçluyum ve Tutuşmuş Beraber gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaştı. 2011-2017 yılları arasında kült saykedelik müzik grubu BaBa ZuLa'nın vokalliğini yaparak grupla birlikte 40'tan fazla ülkede performans sergiledi. Uluslararası çalışmalarına müzikal anlamda da devam eden sanatçı, özellikle Kutiman ve Boom Pam'la yaptığı işlerle de dünya müzik sahnesinde de adından söz ettirdi.