7/24 şehirde yaşam

Hazırladığı zengin konser programlarıyla BİFO, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşmaya bu sezon da devam ediyor. Topluluk, 14 konserden oluşan yeni sezon programında aynı sahnede buluşacağı birbirinden başarılı kadın şefler ve kadın solistlerle fırsat eşitliğinin önemine değiniyor. Yeni sezonda BİFO, Patrick Hahn, Gürer Aykal, Carlo Tenan, Sascha Goetzel, Carolyn Kuan, Thomas Rösner, Karel Deseure, Ludovic Morlot, James Judd, Emilia Hoving, Lina Gonzalez- Granados gibi şeflerin yönetiminde Jan Mracek, Joonas Ahonen, Daniel Behle, Gautier Capuçon, Tine Thing Helseth gibi yıldız sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak. BİFO'nun açılış konseri, 13 Ekim Perşembe günü 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.İSTANBUL Coffee Festival, kahve severleri 27 konserle coşturacak. İstanbul Coffee Festival bu hafta sonu KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Festivalde aralarında Can Bonomo, Gripin, Bedük, KÖFN, Canozan, Kolpa gibi ünlü isimlerin de bulunduğu konserler olacak. Katılımcılar, workshop'lardan atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyimi bir arada yaşayacak. Festivalde Atakan Çelik, Anıl Emre Daldal, Canay Doğan, Elçin Orçun gibi isimler de sahneye çıkacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan Don Kişot balesini, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM - Türk Telekom Opera Salonu'nun muhteşem atmosferinde; 13 Ekim'de gerçekleştireceği temsille yeniden seyircisi ile buluşturuyorFransa'da uzun süre başarı ile sahnelenen 'Paraya Hayır!' (Non L'Argent!) adlı oyun, Uygur Sanat Tiyatrosu yapımıyla seyircileriyle buluşuyor. Flavia Coste'nin yazdığı, Tolga Yeter'in yönettiği oyunda; Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel yer alıyor. Lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası; aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor. 'Paraya Hayır', 22 Ekim'de Fişekhane'de ilk kez İstanbul seyircisi ile buluşacak.Müzayedeler salonlardan internete taşınırken, Türk resim sanatının ilk kadın ressamlarından Ayşe Celile Hikmet'in iki eseri açık artırmaya çıktı. Çok nadir rastlanan 70 yıllık büyük boy tuval eserler, 1950'li yılların sosyal ve kültürel hayatını resmediyor. Osmanlı'nın son döneminin ve Cumhuriyet'in en önemli ilk kadın ressamlarından olan Hikmet'in, 1952 yılında resmettiği Su Taşıyan Çocuk ve Köylü Kadınlar Aşında adlı eserleri, 47. Online Çağdaş ve Klasik Sanat Müzayedesi'nde yarın 20:30'a kadar açık artırmada olacak. Katılabilmek için www.onlinemuzayede. com'a üye olmak gerekiyor.ÜÇ yıldır Türkiye'nin önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye'nin ilk ödüllü açık hava mekanı Turkcell Vadi'de konserler, ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam Pentagram, 11 Ekim Salı Yeni Türkü,12 Ekim Çarşamba Sena Şener ve 21 Ekim Cuma tarihinde bu sezon ikinci kez konser verecek olan Sertab Erener ile son bulacak.Dünyanın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi, 12 Ekim akşamı Zorlu PSM'de olacak. Müziğini "Umuda doğru bir yolculuk" olarak tanımlayan, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle adından söz ettiren, kısa zamanda dünyanın en önemli caz piyanistlerinden biri olarak gösterilen Hiromi, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlele buluşacak.İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi 16 Ekim'e kadar İstanbul'da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Luca Guadagnino'nun son filmi 'Bones and All / Kemikler ve Her Şey' Filmekimi'nin kapanış günü olan 16 Ekim'de Atlas 1948 ve Kadıköy Kadıköy sinemalarında gösterilecek.