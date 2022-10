Sri Lanka’dan Ordu’ya uzanan sörf aşkı

Aslen Ordu Perşembeli olan Deniz Toprak, doğduğu İstanbul'da büyür, Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okuyup uluslararası bir şirkette çalışmaya başlar. İşten artan kalan zamanlarında sivil toplum kuruluşlarında çalışır. Tatillerinde ise herkesin gittiği, bilindik yerlere değil, başka coğrafyalara yelken açar. Sanki bir şey çağırmaktadır da, onu aramaktadır. Sadece babaannesini görmek ve fındık toplamak için gittiği memleketi Ordu olabilir mi? 2015 senesinde Sri Lanka'ya gider ve Güney Asya'daki bu ada ülkesine hayran kalır. Hint Okyanusu'nun kıyıya vuran çılgın dalgalarında memleketi Ordu'nun kokusunu alır. Aradığını bulmuştur. Evlatların anne babaları üzerinde bazı hakları vardır. Bunun en önemlisi ona verilen isimdir. Çünkü isimler, kaderinizi belirler. Deniz Toprak da anne babasının ona verdiği isimle iç içe bir hayat yaşıyor artık. Tabii buna ulaşması için önce yola çıkması gerekmişti. İşte Ordu, Sinop ve Samsun'da hayata geçen o yolculuğun hikayesi: "Perşembe'de büyümesem de hikayemi, köklerimin olduğu yerde yazarken buldum. 2015 senesinde gittiğim Sri Lanka'dan büyülendim. Orada gördüğüm ciddi iş imkanlarını, mühendis bakış açısıyla projelendirdim. 2016'da yine Sri Lanka'ya gidip sörf eğitimi veren Mellow adında minik bir yer açtım. Birkaç senede Sri Lanka'da önemli bir başarıya imza attık. Sörfle insanların mutlu oldukları, hayallerine kavuştuklarını gördükten sonra aklıma şu geldi: Sri Lanka'daki dalgaların aynısı doğdum yerde de var. Neden insanlar Ordu'ya gelip ülkemin güzelliklerini keşfetmesinler? Neden ülkemin insanları Ordu'da sörf yapmasın? Neden hayallerinin peşinden gitmek sadece filmlerde olsun? Neden sörf, Karadeniz'de bir kasabada doğan bir çocuğun günlük rutininde olmasın? Bu düşüncelerle 2020 Haziran'da doğduğum topraklara döndüm."Biz aslında rüzgar sörfüne Ege, Akdeniz'den alışığız ama Karadeniz'de rüzgar sörfüne girmek biraz riskli değil miydi? "Rüzgar sörfü 90'lı yıllarda belki daha önce Ege ve Akdeniz'de yapılmaya başladı. Tabii bu bizim için gerçekten kıymetli. Oradan ilham alarak başladık. Ama biz de rüzgarın yanında dalga da var. Bu Ege ve Akdeniz'de çok sık olmayan bir durum. Karadeniz'in meşhur dalgaları 12 ay boyunca var. Bu da işin sezona bağlı olmasını kırıyor ve dört mevsim yapılabilen bir aktivite olmasını sağlıyor. Ege ve Akdeniz'deki rüzgar sörfü ne yazık ki bir burjuva aktivitesine döndü. Yerel halktan koptu. Çok ciddi inşaatlar yapıldı. İnsanların sekiz hafta akın edip ortalığı talan ettikleri bir Ege ve Akdeniz görüyoruz. Günün sonunda Ege, Akdeniz'e gidenler 'Buralar ne kadar güzel' diyorlar ama o bakir alanlardan eser kalmadı." "Peki Karadeniz'in, bu derin, büyüleyici yanı nedir?" diyorum Deniz Toprak'a: "Derinliğinden bağımsız olarak suda olmanın dinlendirici bir gücü var. Akıcı bir zeminde olmak iyidir. Suda olmayı tekrar kazanmalıyız. Suda beslenmeyi hatırlamalıyız. Bu hafıza zaten Karadeniz'de vardı. Bir iki nesildir bunu kaybettik. Ne yazık ki Karadeniz ile Karadenizlinin arası açılmış, deniz bir tehlikeye dönüşmüş. Karadeniz korkutucu bir yer değil tam tersine yaşam merkezi, eğlencenin ve geçim kaynağı olarak bereketin kaynağıdır.""Ben engelli köpeklerle ilk kez Sri Lanka'da iken çalıştım. Kapalı kaldıkları zaman kasları eriyor, özellikle engelli köpeklerde daha kötü oluyor. Bu yüzden onları suda yüzdürerek onlara yeniden hareket kabiliyeti kazandırıyoruz. Ancak şu an Sri Lanka'daki kadar aktif olamadık. Orada iki haftada bir yapıyorduk ama burada henüz oturtamadık. Arzumuz bu terapileri bir düzene oturtup sahiplenmeyi artırmak. Hayvan satın almak değil engellilere sahip çıkmak daha kıymetli diye düşünüyorum. ""Daha önce "Karadeniz'de sörf mü yapılır!" diyenler şimdi de "Kışın sörf kampı mı yapılır mı?" diye soruyorlar. Nasıl yazın yaptıysak kışın da yapılabilir. Ordu Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Ün. Sinop Üniversitesi hocalarımızla görüşüyoruz. Üniversite öğrencilerine ücretsiz dersler vereceğiz. Gençlerimizi üniversite ve denizle iç içe büyüterek kışın da hayatlarına heyecan katmayı sürdüreceğiz.""Ben bir genç olarak, bir fikirle kapısına giderek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan destek almaktan gurur duyuyorum. Biz sörf yapmaya yeni başlamışken kendisine gidip 'Hilmi Bey bu çok güçlü bir hikaye. Bunun filmini çekmek lazım' dedim. İlk cümlesi "Hemen yapalım. Bize düşen nedir?" oldu. Bask bölgesinden çok saygın bir sörfçüyü getirdik. Çok önemli bir yönetmen arkadaşımız ABD'den geldi. Sörf herkesin çekebileceği bir spor değil. Uzmanlık gerektiriyor. Bu yüzden yurt dışından gelmesi lazımdı. Hilmi Ağabey bize bu konuda destek sağladı. Perşembe ilçemizin eski adı Vono ismiyle çekilen festival filminin, dünyanın birçok yerindeki festivallerde gösterimi yapılıyor, Türkiye'nin birçok şehrinde gösterildi. Danimarka'da en iyi kısa film ödülünü aldık. San Diego'da en iyi kısa film ve yönetmen ödülüne layık görüldü. ABD, İtalya, İngiltere gibi birçok önemli ülkedeki festivallerde gösterildi. Haftaya İzmir ve Ankara'da özel gösterimi yapılacak. Eğer Hilmi Bey bize inanmasa tüm bunları yapamazdık.""Said ilk yetişen arkadaşlarımızdan. Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu. Şu an sörf antrenörümüz oldu. Kadromuzda çalışan. İleride daha başarılı olması için usta antrenörlerden burs alıp online dersler almasını sağladık. Kendini sürekli geliştiriyor. Bizim çok kıymetli bir kardeşimiz. İleride yetişecek Karadenizli çocuklarımız için de önemli bir rol model."Deniz Toprak ata toprağında hayallerini gerçeğine dönüştürürken illa ki birilerinin de hayatlarına dokunuyor. Mesela diyorum, heyecanla anlatıyor: "Bir örnek vereyim. İrem Aydın çok sevdiğim bir kız kardeşim. Eski bir yüzücü ve şu an harika sörf yapıyor. Kendisi Ordulu ve Hacettepe'yi kazandı. Ancak yaz aylarında bizimle olmaya devam edecek. Onu çok seviyorum çünkü henüz 18-19 yaşında bir gencin hem tutkusunun peşinde olmasını hem de eğitimi sürdürmesini, kendi harçlığını çıkarmasını ve özgüvenini yükseltmesini çok önemsiyorum. İrem gibi ekibimizde başka isimler de var, destek olmak istediğimiz. Onlar beraber bir yürüyüş içinde olmak muazzam bir his."Sörf sporunda ekipmanlar pahalı ve genellikle yurt dışından yüksek fiyatlara ithal ediliyor. Fakat Mellow'da yetişen bir Türk gencinin ithalatı keskin ustalığıyla nasıl durduğunu Deniz Toprak şöyle anlatıyor: "Ali Özgüller çok sevdiğimiz Fatsalı bir kardeşimiz. Tanıştığımızdan andan itibaren bize mucit olduğunu gösterdi. İlk kez sörf yaptıktan sonra 'Ben bu tahtayı yaparım' dedi. Uğraştı ve becerdi. Ordu Büyükşehir Belediyemiz yine bir büyük bir jestle ona bir atölye yaptı. Biz şu an yurt dışından aldığımız sörf tahtamızı Ali Usta sayesinde Ordu'da imal ediyoruz. Bunun ekonomik katsını anlatmama sanırım gerek yok."