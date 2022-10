Trakya’da yoğun caz esintisi!

Daha dün gibi... 90'larda şehrin bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar caz kulüp vardı. Ne hikmetse kime sorsanız herkes cazı çok seviyordu ama birbirinden yetenekli, usta isimlerin konserleri sinek avlardı. Son yıllarda dünyanın en serbest, en özgür müziği caz Türkiye'de yükselişte. Konser mekanları artıyor, hatta bazı caz solistleri yaptıkları özgün işlerle popüler müzikle yarışıyor. Ve de en sevindirici durum ise birbiri ardına caz festivallerinin yapılması... İşte bir festival haberi daha geldi...Bu sene ilki gerçekleşecek Uluslararası Trakya Caz Festivali, 11-13 Ekim tarihleri arasında Edirne'de bulunan Büyük Sinagog'da caz ustalarını ağırlayacak. Müziğin birçok usta ismini yetiştiren ve son yıllarda Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın büyük emekleri ile festival şehirleri arasına adını yazdıran Edirne, yeni bir müzik festivaline daha kapılarını açıyor. Bölgenin geleneksel müzik kültüründen caz müziğe uzanan yolculuğunda atılan adımlar ile dünyanın çok çeşitli yerlerinde ülkemizi temsil eden başarılı müzisyenler, Uluslararası Trakya Caz Festivali kapsamında buluşacak.Festivalin açılış gününde caz müziğin en önemli Türk temsilcilerinden olan Tuluğ Tırpan ve usta klarnet sanatçısı Serkan Çağrı bir araya gelecek. İkilinin Mehmet Akatay ve Guy Bernfeld ile birlikte olduğu Thrace Quartet adlı projesi festivalin açılış gününde müzikseverlere eşsiz bir performans sunacak.Etkinliğin ikinci gününde çok küçük yaşlarda başladıkları müzik kariyerlerinde sayısız başarıya imza atmış, caz ve pop müzik dünyasının birçok usta sanatçıyla sahnede ve stüdyoda çalmış saksafon sanatçısı kardeşler Anıl Şallıel ve Batu Şallıel'in müzikal projesi Şallıel Bros, festival sahnesine damgasını vuracak sıra dışı bir konsere imza atacak.Festivalin kapanış gününde ise ülkemizin önde gelen caz piyanisti Kerem Görsev'in kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman gibi değerli müzisyenlerle oluşturduğu Kerem Görsev Trio, muhteşem konseri ile sanatseverlerin kulaklarının pasını silecek.Türkiye'nin en kıdemli metal gruplarından Pentagram sonunda beklenen yeni albümü Makine Elektrika'yı yayınladı.2017 yılında çıkardığı Akustik albümü için grubun eski üyeleriyle tekrar bir araya gelen ve Hakan Utangaç (gitar, vokal), Ogün Sanlısoy (vokal), Murat İlkan (vokal), Gökalp Ergen (vokal); Demir Demirkan (gitar), Metin Türkcan (gitar); Cenk Ünnü (davul), Tarkan Gözübüyük (bas gitar) ve Ozan Tügen'den oluşan kadrosuyla sayısız konser veren Pentagram, el üstünde tuttukları bu birlikteliği sürdürmekte kararlı.9 Eylül'de çıkan yeni albüm Makina Elektrika, grubun her döneminden izler taşıyor. Albümde vokalistlerin tek tek ve birlikte söyledikleri şarkıların yanı sıra Yavuz Çetin'e ithaf edilen dünya yorumu ve Metallica'nın eski bas gitaristi Cliff Burton'a ithafen yeniden yorumlanan Metallica klasiği Seek and Destroy yer alıyor.9 Eylül'de çıkan yeni albüm Makina Elektrika, grubun her döneminden izler taşıyor. Albümde vokalistlerin tek tek ve birlikte söyledikleri şarkıların yanı sıra Yavuz Çetin'e ithaf edilen dünya yorumu ve Metallica'nın eski bas gitaristi Cliff Burton'a ithafen yeniden yorumlanan Metallica klasiği Seek and Destroy yer alıyor.Pentagram, Ekim ayındaki tam kadro yeni albüm turnesine bu akşam (8 Ekim) Turkcell Vadi'de vereceği konserle İstanbul'da başlıyor. Grup, 18 yaş sınırı bulunmayan bu konserde her yaştan dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Pentagram, turnenin 15 Ekim Cumartesi akşamı Milyon Performance Hall'da gerçekleşecek Ankara ayağında sahneyi Ankaralı kült heavy metal grubu Hazy Hill ile paylaşacak. 1988'de Ankara'da kurulan Hazy Hill, 1995 yılına kadar yurt içinde ve dışında birçok konser verdi ve EP'ler yayımladı. 2000 yılındaki 8800 adlı albümlerinden sonra sessizliğe gömülen Hazy Hill, Pentagram'dan önce sahne alacağı bu özel konserle tam 22 yıl sonra geri dönüyor.