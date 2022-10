7/24 şehirde yaşam

25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, KKTC, Yunanistan ve Türkiye'den 21 yapım izleyiciyle buluşacak. 3 ve 4 Kasım'da Maximum UNIQ Hall'da, Juliet ve Romeo, 23 ve 24 Kasım'da Titanlar Zorlu PSM'de sahne alacak.Itır Karabulut'un yazdığı ve Yeşim Özsoy'un yönetmenliğini üstlendiği GalataPerform'un oyunu Kalanlar, 15 Ekim 21.00'de DasDas Açık Sahne'de seyirciyle buluşacak. Oyun bir ölümün ardından merhumenin evinde buluşan beş kadının eşyalarla ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerine... Kalanlar'ın oyuncu kadrosunda Suna Keskin, Kübra Balcan, Enginay Gültekin, Elif Ongan Tekçe ve Nilay Erdönmez yer alıyor. Kalanlar aynı zamanda 16 Ekim Pazar günü matine seansıyla 16.00'da DasDas Açık Sahne'de de izleyiciyle buluşacak.Sam Bobrick'in eserinden Kemal Başar'ın yönetmenliğinde sahnelenen, bir aldatma hikayesinin komik bir dille anlatıldığı Çılgın Zamanlar'da, Cem Özer ile Zeynep Gülmez aldatan ve aldatılan eş, Kemal Başar ise aşktan sersemlemiş, 30 yıllık ortağını aldatan arkadaş olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyun 19 Ekim'de Şişli Cevahir'de, 12 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 22 ve 23 Ekim'de iki şov için İstanbul Ülker Sports Arena'ya geliyor! Ölümcül pasları, inanılmaz smaçları ve gülmekten karın ağrıtan hareketleri ile bu sezon spread game, yani oyunu yay sloganını benimseyen Harlem Globetrotters, attıkları her sayı ve gülümsettikleri her çocukla basketbol sevgisini her yere yaymayı hedefliyor.Carlos Rodriquez'in Picasso'yu anlattığı muhteşem eseri Picasso Eterno, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Artistik direktörlüğünü İspanya'nın en başarılı Flamenko topluluklarından biri olan Rojas y Rodriguez'in de kurucusu Carlos Rodriquez'in yaptığı, gösteri Picasso'nun ilhamının geldiği yeri arıyor.Tamirane, yeni sezonda da pop, caz ve alternatif müziğin önemli isimlerini sahnelerinde ağırlamaya devam ediyor. 21 Ekim Cuma akşamı, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Hümeyra, Sertab Erener gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerinin sevilen şarkılarına yer verdiği Sevdiğimiz Şarkılar projesiyle Seda Akman, 22 Ekim Cumartesi akşamı ise eskimeyen Türkçe şarkıları kendine has yorumladığı Bildiğinizden Farklı projesiyle Zeynep Özyılmazel Tamirane Akasya sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde, dünyanın en çok sahnelenen ve teknik açıdan en zor balelerinden biri olarak kabul edilen Kuğu Gölü balesi, 17 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Çaykovski'nin bestelediği, bir büyücünün kuğuya dönüştürdüğü ancak bir erkeğin aşkıyla tekrar insan olabilecek Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı anlatan esere, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.Kurulduğu günden bu yana kültür sanata önemli katkılar sunan Turkcell, 2018'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'yle başlattığı sponsorluk sözleşmesini beş yıl daha uzattı. Bu önemli iş birliğiyle Zorlu PSM'deki müzikal, konser ve tiyatro etkinlikleri Turkcell Sahnesi ile Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşmeye devam edecek. Turkcell, sosyal hayatta da pozitif iz bırakma yaklaşımıyla yeni sezondaki sanatsal faaliyetlerinde engelli bireylerin kültürel etkinliklere erişebilmesini sağlayacak çalışmalara da ağırlık verecek. Türkiye'de kültür ve sanatın gelişimi için desteğini sürdüren Turkcell, 2018'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ile başlattığı iş birliğini 2027 yılına kadar uzattı. Anlaşma dünyaca ünlü gösteri ve sahne şovlarına ev sahipliği yapan ve ülkemizdeki kültür sanat hayatına önemli katkı sunan Zorlu PSM'nin 10'uncu sezonunda yapıldı. Bu iş birliği kapsamında her yıl yüzlerce performansa ev sahipliği yapan Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi tiyatro oyunları, sahne şovları, müzikaller ve konserlerde sanatçı ve sanatseverleri ortak coşkuda buluşturmayı sürdürecek.