Ebeveynler diken üstünde Huggy Wuggy kaldırılsın

Son dönemlerde ebeveynler arasında sıkça konuşulan bir konu Huggy Wuggy. Üstelik barındırdığı tehlike haberlerine de konu oldu. 2021'de bir dijital oyun olarak çıkan bu oyundaki bir karakter olan Huggy Wuggy, bana bile korkunç gelirken, oyun yaşı 12 olarak belirlenmiş. Üstelik içerdiği şiddet ve ölüm teması nedeniyle çocuklar arasında ciddi bir tehlikeye dönüştü. Okullarda birbirinin boğazını sıkan çocuklardan geceleri uyuyamayanlara kadar sayısız vaka var. Psikologlar uyarıyor, ebeveynler bu karaktere dair tüm ürünlerin kaldırılmasını talep ediyor. Ancak tişörtlerden, çantalara, suluklardan pelüşlarına kadar her yerdeler. Geçenlerde Sultanahmet'te yürürken turistler için hediyelik eşya satan dükkanlarda bile olduğunu görünce şoke oldum. Yanımdan bebek arabasında geçen üç yaşlarındaki bir çocuk, oyuncağı görür görmez çığlık atıp ağlamaya başladı. Annesi, hızlıca oradan uzaklaşıp, yavrusunu kucağına aldı ve dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı. Okuyucularımdan da pazarda, markette, alışveriş merkezlerinden çekilmiş fotoğraflar geliyor. Tüm ebeveynler her yerde karşılarına çıkan bu oyuncağın satışının yasaklanmasını istiyor. Okullara da öğrenciler, boyunlarına asarak getiriyormuş bu pelüş oyuncağı ve öğretmenler boğaz sıkma olayının çok yaygınlaştığını aktarıyorlar. Bazı durumlarda hızlıca aksiyon almak lazım. Bu da böyle bir durum.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için de harika etkinlikler var. Ankara'da yaşayan ebeveynler, çocuklarınızı götürebileceğiniz önerilerim aşağıda:Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi – 10:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00Dünya klasik müziğiyle çocukları tanıştırmanın tam zamanı. Zorlu PSM'de, 23 Ekim'de sergilenecek sonbahar adlı programda minikler, A.Vivaldi, W.A.Mozart, G.Rossini, G.Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir sonbahar masalının içinde dinleme imkanı bulacak. Çocuklar, gerçek bir balerinle de yakından tanışacak. 11.00'de başlayacak Sonbahar programı 0-4 yaş arası miniklerin katılımı için planlanmış, ancak farklı yaştaki her çocuğa da açık olacak.Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında gerçekleştirilen etkinlik arasında çocuklar için hazırlanmış olanları da var. AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde her gün farklı bir etkinlik festival kapsamında çocukları ağırlıyor. 15-20 Ekim'de duygularımla geziyorum, 16 Ekim'de "Ritm ve Müzik Atölyesi", 22 Ekim'de "Minik Dostlarımdan Evler", 23 Ekim'de "Metin Ceyran ile Resim Sevinci" etkinliği çocukları bekliyor.Zararlı oyuncakların yanı sıra güzel şeyler de oluyor hayatta. Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde okuyan Cerensu Bartu, bitirme projesi olarak otizmli çocuklar için bir oyuncak üretmiş. TACTIL adını verdiği bu oyuncağın otizmli bireyler için faydası öyle çok ki! Bu projenin aklına gelme sebebi de annesinin özel eğitim öğretmeni olması. Özel çocukların gereksinimi yıllardır yakından takip ederek fark eden Cerensu Bartu, nokta atışı yaparak bir oyuncak icat etmiş. Ben Bartu'ya mucit diyorum, bence yaptığı oldukça değerli. Sohbetimizi sizinle de paylaşmak istedim. "İlk olarak şunu söylemem gerekir ki TACTIL bir destekleyici konsept oyuncak. Duyu bütünleme terapisinin temel taşlarını alıp farklı bir perspektiften (biyomateryal) bir destek sağlama amacı taşıyor. TACTIL'deki amaçlardan ilki piyasadaki birçok oyuncağın tek bir oyuncakta toplanması. Koklama, dokunma, görme gibi duyulara ek olarak vurma, ısırma, sıraya dizme gibi motor hareketleri çalıştırmayı amaçlıyor. Ayrıca tangram mantığı ile bireylerin ilgisini çekerken neden-sonuç ilişkisi kurmalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca biyomateryal aracılığı ile bireyleri yeşil çevre ve sürdürülebilirlik gibi tanımları anlamaya, öğrenmeye ve uygulamaya davet ediyor." Üstelik bu oyuncağı tasarlarken asla sağlığa zararlı bir madde kullanmamış sevgili Cerensu. Bunu nasıl başardığına kulak vermelisiniz: "TACTIL'de yaklaşık yetmişten fazla tarif deneyerek kendi biyomateryal tarifimi ürettim. Bu tarif ise jelatin, su, gliserin, sabun ve maltodekstrinden oluşup pişip kuruduğunda silikon gibi davranan bir tarif. Biyomateryalin yanında bir de destekleyici unsur olarak ahşap kullandım. Böylece tamamen geri dönüştürülebilir ve çevreye zararı olmayan biyoçözünür bir ürün ortaya çıktı."