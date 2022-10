Kendi tabiriyle hayattaki hikayelere, herkesin, her şeyin bir hikayesi olduğuna inanan genç ve iddialı bir müzisyen... Mazhar Alanson'un efsane şarkısındaki gibi, "Çok heyecanlı çünkü canlı..." Obya, 22 Müzik etiketiyle yayımlanan 'Hissettim' teklisinde; son birkaç yıldır yaşadığı yoğun duyguları kaleme aldığı gelgitli bir dönemin hislerini; g house ve trap bir müzikal altyapı ile işliyor. Genç yaşına rağmen oldukça üretken bir dönemde olduğunu söyleyen Obya, rap'in son yıllarda adından sıkça söz ettirecek isimlerinden biri olmaya aday. Agresif bir melodik düzene sahip olan 'Hissettim' ilginç video klibi ile de dikkat çekiyor. Kendi tabiriyle "Tozu dumana katma niyetiyle" üretimlerini paylaşmanın heyecanı içinde olan Obya, yaptığı müziği "Bağımsız, farklı, yaratıcı, katmanlı ve zeki" olarak anlatıyor. 2001 İstanbul doğumlu olan Obya, tüm eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Şu an Doğuş Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret okuyor ve bir yandan da yaşamına dokunan herkesi kaleme alıp bu hikayeleri R&B, Hip- Hop, G-house ve T-rap müzik türlerinde hayata geçiriyor. OBYA, herkesin ve her şeyin bir hikayesi olduğuna inanıyor. Tam da bu sebeple heybesindeki hikayeleri biriktirmeye devam ediyor. Yeni şarkılarını, sözlerini, seslerini sabırsızlıkla bekliyoruz...Huzur veren bir ses... Hüznünde bile huzur var... Ve bu size hemen geçiyor. Hemen yakalıyor sizi... Güler Özince, yaz sezonu boyunca yayınladığı 'Balkon Sohbeti', 'Her Şey Dahil', 'Evde Yoktun' single'larına bir yenisini daha ekleyerek 14 Ekim'de 'Hayaller Hayatlar'ı, yine Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu. Şarkılarında, sözleri aracılığıyla, dinleyiciye her zaman umut aşılamayı tercih ettiğini, karanlık gibi görünen her anın, her olayın daima bir çıkış yolu olduğunu gösterdiğini söyleyen sanatçı; 'Hayaller Hayatlar'da; bir kadının yaşam yolculuğunu, hayallerine olan inancını ve her koşulda umudu korumayı anlatıyor. World/Jazzy sounduna sahip şarkının; söz, müzik ve düzenlemesi her zamanki gibi Güler Özince imzası taşırken, akustik gitar ve tuşlular da sanatçıya ait. Kayıtları Stüdyo Nordic'te Selim Aydın tarafından alınan Hayaller Hayatlar'ın; Edit, Mix ve Mastering'i ise Ozan Türkan imzalı.Rock'ta daha çok 2000'ler sound'una yakın... O dönemi sevdiği ve aradığı belli. Türkiye'de en çok cover'ı yapılan, rock'çı dostu Sezen Aksu'dan seçmiş çıkış şarkısını... Doğruda da yapmış. Aksu'nun 'Ututtun Mu Beni?' şarkısına yaptığı cover'la popüler aleme hızlı bir giriş yapan İsa Özkocaman'dan bahsediyoruz. Başarılı bir cover... Şarkıyı kendi tarzıyla harmanlarken ruhunu korumayı başarmış. Vokalde 'rock'çı taklidi yapayım' derken, harfleri, kelimeleri yutma tuzağına düşmeden, hakkını vererek söylemiş. Etkili, dinleyen geçen bir sesi var. Size sanki şarkının orjinali de rock olarak yapılmış hissi var. Kendi mührünü vurabilmiş şarkıya Özkocaman... Artık sıra genç sanatçının kendi şarkılarını duymakta... Zaten çok yakında peş peşe yeni şarkıları da yayınlanacakmış... Sabırsızlıkla bekliyor ve başarılar diliyoruz.