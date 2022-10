Tekstil dünyası genç tasarımcıların peşinde

Modaya, tasarıma ilgi duyuyorsunuz. Hayaliniz bir gün bir moda tasarımcısı olabilmek. Kendi isminizi taşıyan bir markayla dünyaya ulaşmak istiyorsunuz. Lakin çevrenizde bu konuda nasıl bir eğitim almanız gerektiğini söyleyecek, iş hayatında nasıl ilerlemeniz konusunda sizi uyaracak birileri yoksa, moda dünyasına adım atabilmek zor. Peki o zaman ne yapacaksınız? Kendi imzanızı atabileceğiniz, kendi markanızı kurabileceğiniz gün gelene kadar tasarım eğitimi almaya başladığınız andan itibaren moda, tekstil ve tasarım yarışmalarının peşinden koşacaksınız. Ama kabul edelim her tasarım okuyan genç arkadaşımız kendi markasını kurup, hayatta tutabilecek kadar şanslı, maddi bakımdan güçlü ve vizyoner olamayacak. Benim bu tarz yarışmaların biraz daha farkına varmam bu sene Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Eskişehir Ticaret Odası tarafından bu yıl ilki düzenlenen Fashion Eskişehir isimli moda tasarım yarışmasının jüri üyesi olmamla mümkün oldu diyebilirim. Çeşitli birliklerin tasarıma, yaratıcılığa ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını da bu vesileyle görmüş oldum. Ama özellikle pandemi sonrası bu tür yarışmaların duyurulmasına, yani medyada ve sosyal medyada yer almasına, organizasyonların görkemine ve katılan isimlere her zamankinden daha çok dikkat ediliyor olması, tekstil dünyasının genç ve yaratıcı tasarımcılara ne kadar çok ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi. O zaman hadi gelin yakından bakalım özellikle son birkaç haftadır gündemde yer alan yarışmalara...Bu tarz yarışmaların en köklüsü İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması. Bu yıl 30'uncusu düzenlenen yarışmada bu hafta finale kalan isimler, özel bir etkinlikle biz köşe yazarlarına, dergilere, moda editörlerine ve sosyal medya içerik üreticilerine tanıtıldı. Başvuruların ardından mülakat sürecini geride bırakan 10 finalistin heyecanlı hazırlık sürecine, 25 Ağustos'ta İstanbul Moda Akademisi'nde gerçekleşen finalist-mentor görüşmeleriyle start verildi. Genç tasarımcılar ilham aldıkları konseptlerle hayal dünyalarını bir araya getirdikleri koleksiyonları, sektörün profesyonel moda tasarımcıları Özlem Kaya ve Şansım Adalı mentorluğunda hayata geçirmeye başladı. Finalistlerin tasarımlarını jüri üyelerine sunacağı Gala Gecesi, 15 Kasım'da gerçekleşecek. Yarışma, kariyerini moda tasarımı alanında sürdürmek isteyenleri yıllar boyunca sektör ile buluşturdu. Yarışma finalistleri arasında bugüne kadar sayısız ünlü isim yer aldı. İlk akla gelenler Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya ve Gül Ağış... 1992 yılından bu yana yapılan yarışmanın birincisi 60 bin TL, ikincisi 30 bin TL ve üçüncüsü 20 bin TL para ödülüne sahip olacak. İlk üçe girmeye hak kazanan tasarımcılar ayrıca yurt dışında eğitim desteği ve Türkiye'de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma hakkı kazanacak ve uluslararası basında tanıtılacak. Finale kalan 10 yarışmacı ise atölye ve danışmanlık desteği, 15 bin TL değerinde koleksiyon hazırlama ve malzeme bedeli, İstanbul Moda Akademisi'nin Moda Tasarımı ve Yönetimi Master Class Diploma Programı'na katılma fırsatı, sektörle ilgili uluslararası bir fuarı ziyaret hakkı ve Moda Tasarımcıları Derneği'ne bir yıllık üyeliğe sahip olacak.Türkiye dendiği zaman ilk akla gelen şeylerden biri de deri. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) dört yıldır tam da bu nedenle Ayakkabı Tasarım Yarışması düzenliyor. Yarışmanın kreatif direktörlüğünü bu yıl Gamze Saraçoğlu üstleniyor. Yarışmanın ödül gecesi 20 Ekim'de Divan Kuruçeşme'de düzenlenecek. 300 kişinin başvurduğu Ayakkabı Tasarım Yarışması'nda; kadın ve erkek kategorilerinden toplam 10 aday finale kaldı. İki ayrı kategoride de birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödülün verileceği ve kazananların yurt dışı eğitim imkanlarıyla destekleneceği Ayakkabı Tasarım Yarışması'nda; dijital tasarımların da desteklenmesi adına finale kalan adaylardan başvurusunu dijital çizimle yapıp dereceye giren iki kişi de 15 bin TL ödül kazanacak.Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2005 yılından beri her sene düzenli olarak Moda Tasarım Yarışması'nı düzenliyor. 2023 yılı mayıs ayında 17'ncisi düzenlenecek olan yarışma için bu hafta başvurular alınmaya başlandı. Tasarımcılar 30 Aralık'a kadar başvurularını yapabilecek. Bugüne kadar sektöre Emre Erdemoğlu, Merve Uçar, Mahmut Ağaç, Özlem Erkan, Orkun Sevim, Harun Çifçi gibi başarılı tasarımcıları kazandıran yarışma, her sene farklı bir tema çerçevesinde organize ediliyor. Yarışma kapsamında ilk üçe giren finalistler para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın onayı halinde yurt dışında eğitim fırsatına da sahip oluyor. İlk 10 finalist bu ödüllerin yanında EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde ediyor. Yarışmanın mentorlüğünü bu yıl moda tasarımcısı Özlem Erkan yapıyor.Geçtiğimiz hafta, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın ikincisi düzenlendi. Gala gecesinde dokuma, örme ve baskı kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalmaya hak kazanan kumaşlardan oluşan 60 parçalık kreasyon sergilendi. Defileye tasarımcılar Aslı Filinta Demir ve Sultan Gadimbayli danışmanlık yaptı. Final gecesi Gaziantep'te bulunan Zeugma Antik Kenti'nde düzenlendi. Final değerlendirmesi sonucu her kategorinin ilk üç derecesi belli oldu. Her kategoride birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca kategori birincileri Ticaret Bakanlığı desteği ile yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı. Dereceye giren tasarımlar aynı zamanda Faraway&Doku İş Birliğinde Kapsül Koleksiyon olarak hazırlanıp satışa sunulacak. Ayrıca her kategoride ilk beşe giren yarışmacılar yurt dışındaki tekstil ve moda fuarlarını ziyaret edecekler. Bütün finalistlere de iPad Air hediye edildi.İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 15 yıldır Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması düzenliyor. Ancak yarışma bu yıl ilk defa Futuretex İstanbul markası altında FutureBase International ve FutureTech olarak iki ayrı yarışma şeklinde gerçekleştirildi. FutureBase'de yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech'te ise tasarımcı Özlem Süer yaptı. Her iki yarışmada birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verildi. FutureBase kategorisinde söz konusu ödüllere ek olarak yurt dışı eğitim hakkı, altı ay yurt içinde yabancı dil eğitimi hakkı da bulunuyor.Bir yandan ağırlıklı olarak ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenen yarışmalar var tabii ki uzun uzun her birini anlatmaya çalıştığım gibi... Genç tasarımcıların henüz kariyerlerinin başındayken destek görmesini, eğitimlerinin ve vizyonlarının gelişmesini sağlayan platformlar bunlar.... Diğer yanda ise İstanbul'un bir marka olarak yükselmesini, uluslararası tasarım dünyası tarafından saygı duyulmasını sağlayan, moda tasarımcılarımızın da her sezon koleksiyonlarını sergilediği bir başka önemli platform var: Fashion Week Istanbul... Moda yazıları yazıyorum çünkü kendim de resim yapıyorum ve sanata meraklıyım. Tüm dengelerin ötesinde tasarımcıların, tuvalleri insan vücutları olan birer sanatçı olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'de yaşayan bir moda yazarı olarak elimden geldiğince tüm Türk tasarımcıları desteklemeye çalışıyorum. Bizim bir tasarım ülkesi olarak da etkin ve güçlü olabilmemiz için moda haftasının ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yoktur eminim. Pandemi de bile bir şekilde sanal platformlardan devam eden moda haftası, bu sezon ilk kez mola veriyor... Tam da bu dönemlerde olması beklenen moda haftası, bu sezon düzenlenmiyor... Mercedes-Benz'in resmi sponsor olarak çekilmesinin ardından kan kaybeden haftanın, çok uzun süre devam edememiş olması, soluğunun kesilmesi çok üzücü. Sonuncusu 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında dijital ve fizikselin bir araya geldiği hibrit bir formatta Soho House Istanbul'da gerçekleşen moda haftamızın verdiği mola hakkında ev sahibi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, "Türk modasını ve tasarımcılarını tüm dünyada destekleme ve geliştirme misyonuyla 2009 yılından beri artı değer yaratan Fashion Week Istanbul, stratejik yeniden yapılanma ve planlanan değişiklikler sebebiyle bu sezon gerçekleşmeyecektir. Şubat 2023'de farklı ve güçlü bir formatta gerçekleştirilecek Fashion Week Istanbul ile ilgili daha fazla bilgi yakın zamanda paylaşılacaktır" açıklaması yaptı. Türkiye'nin bir tasarım ülkesi olarak güçlenmesini sağlayacak tüm platformlar gibi moda haftasının da güçlü bir şekilde bu molayı avantaja çevirmesini umuyoruz.