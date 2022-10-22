7 24 şehirde yaşam

İspanya'nın genç ve ödüllü oyun yazarı Joan Yago'nun 'Fairfly' adlı oyunu 23 Ekim Pazar 21.00'da DasDas Açık Sahne'de prömiyer yapıyor. Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, start-up'lar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren 'Fairfly', girişimlerin ortaya çıkışı ve girişimcilik kültürü hakkında bir komedi. Oyunun okuma tiyatrosu ve söyleşisi geçtiğimiz sene Yeni Metin Festivali 10 kapsamında Cervantes Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleşmişti ve yine bu sene değerli işbirlikleriyle GalataPerform'un sahneye taşıdığı oyunun prömiyeri 23 Ekim Pazar 21.00'da DasDas Açık Sahne'de gerçekleşecek. Oyun ayrıca 28 Ekim Cuma saat 20:30'da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu sahnesinde izlenebilir.Fulya Asyalı'nın Çağla Cabaoğlu Gallery'de izleyiciyle buluşan 'Yaldızlı Viran' adlı kişisel sergisi, 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Sergide, çevresel felaketlerin yaydığı karamsarlığın ruh hali konu ediliyor. Sanatçı, ruhundaki tek göz odanın sessiz ve kırılgan özgürlüğünü, maddi dünyanın yaygarasından özenle sakınırken, simyacının rolüne bürünüyor; Baudelaire'in 'Kötülük Çiçekleri'nin son sözünde dediği gibi, çamuru altına çeviriyor!10 yıldır sanatseverlerle buluşan, İstanbul'un heyecanla beklenen güncel sanat etkinliği Mamut Art Project, 26 - 30 Ekim tarihleri arasında, Ege Yapı ana sponsorluğunda, Yapı Kredi Bomontiada'nın farklı mekanlarında ve çevrimiçi platformunda gerçekleşiyor. 26 Ekim Çarşamba günü başlayacak olan Mamut Art Project'te Türkiye'nin farklı yerlerinden katılan 49 sanatçının eserleri sergilenecek.Kış sezonunda sanatçıların performans programları hızlandı. Four Seasons Hotel Bosphorus AQUA Sahne'de 22 Ekim-10 Aralık tarihleri arasında Cumartesi geceleri birbirinden ünlü isimler sahne alacak. 22 Ekim'de şarkılarıyla iz bırakan sevilen söz yazarı ve sanatçı Bendeniz, 5 Kasım'da Fettah Can, 12 Kasım ve 10 Aralık'ta Alya, 19 Kasım'da Ayta Sözeri, 3 Aralık'ta ise sevilen grup Sakiler sahne alacak.