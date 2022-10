Düzensiz uyku davranış bozukluğuna sebep oluyor

Çocuklarda ailelerin en çok zorlandığı konuların başında uyku düzeni geliyor. Çocukları her gece aynı saatte yatırmaya alıştırmak oldukça emek istiyor. Ancak bu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak onların yararına... Öyle ki, yapılan son araştırmalar bazı davranış bozukluklarının altında bile düzensiz uyku saatlerinin olduğunu gösteriyor. American Academy of Pediatrics tarafından yayımlanan hakemli tıp dergisi olan Pediatrics'te yer alan bir makaleye göre, düzenli yatma zamanı olmayan çocuklarda, evde ve okulda daha fazla davranış bozukluğu görülüyor. Bunun temeli tabii, yapılan bir araştırmaya dayanıyor. 2000-2002 yılları arasında Birleşik Krallık'ta 3-5-7 yaşlarında olan 10 binden fazla çocuktan alınan veriler analiz edilmiş. Çocukların anne ve öğretmenlerinden davranış bozukluklarına dair raporlar da alınmış.Uzun süren bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre, düzenli yatma zamanı olmayan çocuklarda, akranları ile problemler, hiperaktivite, davranış problemleri ve duygusal zorluklar gibi sorunlar tespit edilmiş. Düzensiz yatma zamanları vücudun doğal ritmini bozuyor, uyku yoksunluğuna sebep oluyor. Aynı zamanda, beynin olgunlaşmasını ve belirli davranışları düzenleme yeteneğini kesiyor. Düzenli uyku saatlerine sahip çocukların davranışları ise gayet olumlu. Okula ve sosyal hayata adapte konusunda daha başarılılar. Yani, sevgili aileler ne yapıp edip çocuklarımızı düzenli uyku saatine alıştırmalıyız. Bu hem onlar hem de ebeveynler hem de toplum açısından büyük bir kazanım.Pandemi dönemi yetişkinler kadar çocukları da etkiledi. Okul ve akranlarından ayrı kalıp izole bir hayat süren çocuklar arasında başlayan yalnızlaşma duygusu, bazı çocuklarda hâlâ devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bir rapora göre, her yedi çocuktan biri ruh sağlığı sorunu yaşarken, ruh sağlığı hastalıkları bu yaş grubunda global hastalık yükünün yüzde 13'ünü oluşturdu. Bakım verenler işe, çocuklar da okula ve ev dışındaki aktivitelere geri dönerken, global karantina önlemleri ve bunun sonucundaki ruh sağlığı ile esenliği konusundaki yalnızlaşma gitgide daha yaygın bir hal alıyor ve çözümlenmesi gerekiyor. İşte, bu yalnızlaşma duygusunu ortadan kaldırabilmek için bir çocuğumuzun çocukluk dönemine damga vuran Susam Sokağı, dijital platformunda Birbirimizi Önemseyelim başlıklı içerikler yayınladı. 41 farklı dilde yayınlanan bu videoların Türkçeleri de var. Susam Sokağı, Birbirimizi Önemseyelim kaynakları ailelerin COVID-19 pandemisinin etkilerini atlatıp uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.