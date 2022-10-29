7/24 şehirde yaşam

Beş ülkeden çok farklı geçmişlere sahip sanatçıların bir araya geldiği çağdaş tango beşlisi Chamber Jam Quintet, Türkiye'deki ilk konserini CSO ADA ANKARA'da vermeye hazırlanıyor. 1 Kasım'da Ana Salon'da düzenlenecek konserde, Büyük Arjantinli bandoneon sanatçısı Marcelo Nisinman ile piyanoda Natacha Kudtitskaya, gitarda Alberto Mesirca, basta Zoran Markovic ve kemanda Daniel Rowland'ın yeteneklerinin bir araya geldiği Chamber Jam Beşlisi, Marcelo Nisinman'ın tamamen yeni, modern tango besteleri ve eski tangoların yeni düzenlemeleriyle sanatseverleri tangonun tarihine dair çok farklı bir yolculuğa çıkaracak.İKSV'nin Tiyatro Festivali kapsamında, 15 Kasım'da ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda, Ayşe Draz'ın yönetmenliğini üstlendiği Nuh'un Gemisini Aramak başlıklı oyun sahnelenecek. İki kardeşin hikâyesine odaklanan oyun, eski bir kamyonetle doğdukları kasabaya doğru bir seyahate çıkmak zorunda kalan kardeşlerin yolculukları sırasında anıların birer birer ortalığa saçılmasını anlatıyor.konserBİFO'nun onursal şefi Gürer Aykal'ın yönetimindeki BİFO, Gürer Aykal: 80. Yaş Günü konseriyle 3 Kasım Perşembe saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.Konsere, Charles Ives, George Antheil ve Arnold Schönberg gibi 20. yüzyıla damga vurmuş bestecilerin eserlerinin yorumuyla dikkat çeken Finlandiyalı piyanist Joonas Ahonen'e eşlik edecek. Bu özel konserde, bir dönem Aykal'ın da öğretmeni olan eğitimci, besteci ve müzikolog Ahmet Adnan Saygun'un 1. Piyano Konçertosu ve Prokofiev'in bir ve iki numaralı Romeo ve Juliet Süiti'nden bölümler seslendirilecek.Bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile, 30'dan fazla ayrı sahnede, 82'si yetişkin, 20'si çocuk olmak üzere 220'den fazla etkinlik ile 7'den 70'e tüm şehre kahkahayı getirecek!Demet Akbağ, Ali Poyrazoğlu, Oya Başar gibi isimlerin yanı sıra sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler İstanbul Komedi Festivali'nde.Karabiberim, Bilsem ki, Poşet ve Dansöz gibi Türk pop müziğine damgasını vuran hitlere imza atan Serdar Ortaç, 31 Ekim'de ilk kez Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde! Serdar Ortaç, bu defa ilk kez Night Flight Symhony Orchestra & Choir eşliğinde Karabiberim, Bilsem ki, Poşet ve Dansöz gibi efsaneleşmiş şarkılarını seslendirecek.Uluslararası davet ve düğün endüstrisinin efsane isimleri, dünyanın ilk uluslararası projesi Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti" için 9-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Raffles İstanbul'da buluşuyor.Karaca ana sponsorluğunda gerçekleşecek sergiye dünyaca ünlü 9 davet tasarımcısı katılıyor. Tasarımcılar arasında, Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün davetini organize eden Colin Cowie, Emmy Ödül Töreni ve Oscar Ödül Töreninin tasarımcısı Edgardo Zamora ve Hollywood ünlülerinden Kim Kardashian'ın düğününü dekore eden uluslararası davet tasarımcısı Eddie Zaratsian da bulunuyor.Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti projesinde, birbirinden farklı İstanbul temalı sofralar ve sofra kültürünün püf noktaları ilk kez alanında dünyaca tanınmış, 9 en ünlü davet tasarımcısı tarafından yorumlanacak.