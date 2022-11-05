Kendi değerini bilen kadınlar için...

Aşk Olsun ve Dumbala şarkılarıyla müzik listelerini hareketlendiren Ayla Balyemez yeni bir single hazırladı. Senorita, 28 Ekim'de dijital platformlardaki yerini aldı. Balyemez bu kez Latin ve Afro-pop melodileri taşıyan eğlenceli bir şarkıya hayat verdi. Şarkının sözü, Gülsen Karatoprak'a, müziği Volga Tamöz'e ait.Ayla Balyemez'in "Kendi değerini bilen, dişiliğini iyi ve kötü yanlarıyla kabul edenlerin şarkısı" diye tanımladığı Senorita'nın yapımcılığını EU Medya ile Esra Uslu ve 22 Production ile Volga Tamöz üstlendi. Şarkının klibi ise Hakan Sözmen'in yönetmenliğinde çekildi.Balyemez, şarkısının hikayesini şöyle anlatıyor: "Senorita kendiyle bağ kurmayı seven ve kendi değerini bilen bir kadın şarkısı. Bana şarkıyı dinletirken Gülsen'in söylediği bir cümle çok hoşuma gitmişti; 'Bu şarkıyı seni düşünerek yazdım Ayla'. Bazen kendi içimizdeki kırılgan duygularımıza dalıp giderken dışarıdan nasıl güçlü göründüğümüzü ve mücadelemizi unutabiliyoruz. Bu cümle ve şarkı bana dışardan bir göz olarak dokundu. Sözleri ve ritmi, içindeki özgüveni güçlü bir şekilde yansıtıyor karşıya. Şarkıyla bir araya geldiğimde beni ilk etkileyen de bu duygu oldu.Uzun bir müzik yolculuğum var, 'sahnenin tozunu yutmak' yerinde bir deyim olur benim yolculuğum için. Kırık mikrofonların, olmayan monitörlerin, dörtbeş kanallı bozuk anfilerin içinde başlayıp buraya kadar evrildi sahnelerim. Bu işin hamallığını yapa yapa öğrendim şarkı söylemeyi."Balyemez'in de hayalleri ve gelecek hedefleri var elbette, hepimiz gibi: "Benim hayalim ve hedefim sürekli üretebildiğim ve hayal ettiğim işi yaparak yaşamak. Sahnedeyim, yepyeni şarkılar yaptım ve hali hazırda yapacaklarımız için sabırsız ve heyecanlıyım. Çok güzel bir ekibe ve yol arkadaşlarına sahibim. Dostlarım ve ailem yanımda. Sırtımı yasladığım hayat çok güçlü ve güzel. Şimdi bu güçle ve güzellikle sesimizi ve şarkılarımızı dinleyiciyle beraber daha da çoğaltmanın telaşındayız."Müzik yolculuğunda attığı adımları ve içinden geçtiği duyguları şarkılarıyla ele alan Pelin Alios, İçimdeki Çocuk şarkısının ardından 'yalnızlık duygusuna teslimiyetini' işlediği Bırak Kendini Suya'yı yayınladı.Şarkısının hikayesini kendisinden dinleyelim: "Bu evrende hepimiz doğum ve ölüm anında yalnız ama aynı zamanda da hep birlikteyiz, tıpkı aynı yöne akan bir suyun akışında birlikte akan damlalar gibi. Ben hayallerimi erteledikçe, biri gelsin ve hayatım değişsin diye durdukça etrafım kalabalık da olsa içsel bir yalnız hissi seslendi bana. Çocukluğumdan beri şarkılar yazsam da insanlardan en sakladığım hayal dünyamın kahramanları oldu şarkılarım. Bu şarkı bana yalnız bıraktığım Pelin'i buldurdu. Umarım siz de dinlerken suyun akışına kendinizi bırakır ve yalnızlığınızı seversiniz."