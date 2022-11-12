7 24 şehirde yaşam

Avrupa'nın en iyi etkinliği ödülünün sahibi projesi An Epic Symphony, 18 Kasım akşamı Manga'yı Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde Volkswagen Arena sahnesinde ağırlayacak. Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü öncü gruplarından Manga ve Night Flight Symphony Orchestra'nın buluşması merakla bekleniyor.DEVLET Tiyatroları Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali 16 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Periferi adlı oyunuyla başlayacak. 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da göçebe olarak yaşayan bir çingene obasının hikâyesini anlatıpyor oyun. Yurt dışından 4, Türkiye'den 2 olmak üzere 6 farklı oyunun sunulacağı festivalde, dünyanın dört bir yanından kadınların yazdığı tiyatro metinlerinin sahne performansları tiyatro izleyicisiyle buluşacak.ZORLU PSM touche'de, yeni sezon etkinliklerinin yer aldığı Kasım ayı konser takviminde Anıl Şallıel'den Kerem Görsev'e, Duygu Soylu'dan Can Oflaz'a kadar cazın en iyi sesleri sahne alacak. Duygu Soylu 19 Kasım'da, Ferit Odman Quintet 23 Kasım'da, Kerem Görsev 25 Kasım'da sahne alacak isimler arasında.DÜNYA gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk 4 sırada yer alan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı 19-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde lezzete imza atan isimler bir arada olacak. Tema sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik...NORVEÇLI müzisyen, şarkı yazarı ve yazar Jenny Hval İstanbul'a geliyor. Folk, caz, spoken word ve elektronik müzik türlerinde müzikal üretimler yapan Jenny Hval, 16 Kasım'da Babylon sahnesinde İstanbullu sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.