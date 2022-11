Ara tatile giren miniklere eğlence rehberi

Okullar bu hafta ara tatile girdi. Çocuklarımız derslere mola verirken, eğlenmek de isteyecekler. Tabii, havaların da soğuduğu bu mevsimde, onları eğlendirmek pek kolay değil. Ben de bu hafta ebeveynler için bir etkinlik rehberi hazırladım. İstanbul'da ara tatile özel hazırlanan tiyatro, atölye, müze ve çeşitli etkinliklerin listesi aşağıda... Şimdiden eğlenceli tatiller diliyorum.Pera Müzesi Öğrenme programları ara tatile özel programlar hazırlamış. 15-20 Kasım arasında gerçekleşecek olan atölyeler 4-12 yaş grubu çocuklar için ve tamamen ücretsiz. 17. İstanbul Bienali sergisini de rehber eşliğinde gezecek olan çocuklar, inceledikleri eserlerden ilhamla toprak, tohum, mukavva, karton, zil, kaşık, balon, kahve filtresi, kağıt, tabak, keçeli kalem gibi farklı malzemeler kullanarak kendi tasarımlarını yapacaklar. Minyatür Bahçem, Marakas Atölyesi, Işık saçan Dünyam, Vur, salla, Ses Çıkar başlıklı atölyeler minik ziyaretçilerini bekliyor.İstanbul Arter, kasım ayında da farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik çocuk atölyelerine devam ediyor. Arter binasında düzenlenen çocuk atölyeleri 15 Kasım'da Hayal ile Gerçek Arasında ve Keşif Saati, 18 Kasım'da Gez, Bak, Çiz, 19 Kasım'da Rüya Bulut, 26 Kasım'da ise Düş Kapanı Yapıyoruz! başlıklarıyla gerçekleşecek. Ayrıca atölyelere çevrim içi de katılmak mümkün...Atatürk Kültür Merkezi (AKM), kasım ayında çocukları erken yaşta müzikle tanıştırmak için kolları sıvadı. Davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-gözbeyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. Eğitmen Eda Kocatürk'ün yönetimindeki atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor. Atölyeler, 15-16- 18 ve 19 Kasım'da...Hayatımızın her alanında bize eşlik eden kağıdın, nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini çocuklarınızın öğrenmesini ister misiniz? Cevabınız evetse, haydi çocuklarınızın elinden tutun ve onları Kağıthane Kağıt Atölyesine götürün. Hafta içi, saat 08.30-17.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen atölyede çocuklar, atık kumaş ve kağıtların işlenerek el emeği ile yeniden kağıda dönüştürülmesine tanıklık edecek. Üretilen kağıtları ebru, origami, krigami, karikatür, baskı, kolaj, rölyef, karakalem, zarf, tebrik kartı, davetiye, dokulu kağıt, tohumlu kağıt, kısaca kağıdın kullanılabileceği her alanda kullanmanın mümkün olduğunu görecekler.Masal kahramanlarının renkli dünyası, eğlenceli müzikler ile birleşerek harika oyunlara dönüşmüş. İşte sıradaki rotamız, kasım ayı boyunca çocuk oyun ve müzikallerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Fişekhane... Ariel Küçük Deniz Kızı Müzikali, Sindirella, Elf Müzikali, Çizmeli Kedi Müzikali ve Kırmızı Başlıklı Kız ara tatilde minik izleyicilerini bekliyor.Tiyatro seven çocuklar için harika bir müzikal önerim var. Eğer hâlâ izlemediyseniz, Peter Pan ve Varolmayan Ülke müzikaline mutlaka gitmelisiniz. 17 Kasım saat 15.00'te Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicilerini bekliyor. Çocuğunuz, varolmayan ülkenin sihirli dünyasına yolculuk ederken, sizler de çocukluğunuza geri döneceksiniz. Ve her zaman iyiliğin ve doğruyu söylemenin kazanacağına yine şahitlik edeceksiniz.