Erkek modasının kare ası

İstanbul Moda Haftası'nın bu sezon hiçbirimizin öngöremediği bir şekilde iptal edilmesinin ardından koleksiyonları ellerinde hazır bir şekilde bekleyen moda tasarımcıları farklı ekinlikler, sunumlar ve defile platformlarında son çalışmalarını birer birer tanıttı. Biliyorsunuz ki bir kişinin kendisini moda tasarımcısı olarak tanıtabilmesinin ön şartlarından biridir her sezon belirli ve uluslararası otoriteler tarafından tanınan bir platformda koleksiyonlarını düzenli olarak sergilemesi... Yani sözün kısası Türk moda tasarımcıları için bu sezon, hem de iki yılı aşkın süre hayatlarımızı domine eden pandemi sonrası, pek de kolay geçmedi. Türkiye'de ne yazık ki erkek moda tasarımı üzerine yoğunlaşmış isim de az olduğu için süreç onlar için daha da zorluydu. Biz de geçen hafta iki tasarımcının daha koleksiyonlarını sergilemesini bahane ettik. Erkek moda trendlerini ve bu işin en iyisi olarak kabul edilen dört tasarımcının çalışmalarına sayfalarımızı açtık. Bu duruma en çok da düzenli olarak "Neden bu sayfada erkek modası üzerine doğru düzgün yazı göremiyoruz" diye sık sık bana sitem eden erkek ekip arkadaşlarım sevinmiş olabilir.- İlkbahar- yaz koleksiyonumun çıkış noktası İstanbul için bestelenmiş müzikler. İstanbul bir müzik olsaydı nasıl bir koleksiyon çıkardı fikrinden yola çıktım. İstanbul için yapılmış güncel ve eski şarkıları dinledim. Onların bana hissettirdikleri duygu ile İstanbul'un hissettirdikleri arasında bir bağ kurmaya çalıştım. - Çok sevdiğim ve bilgisine çok güvendiğim müzisyen arkadaşım Meltem Taşkıran'a, "İstanbul eğer bir şarkı olsa sence hangi makam olurdu?" diye sordum. Hiç düşünmeden "Hicaz" cevabını verdi. Bence de İstanbul için yapılmış en güzel şarkılardan birisi olan Münir Nurettin Selçuk'un Aziz İstanbul şarkısı da hicaz makamındaydı. İstanbul'un dinamizmini, devinimini, farklılıkları bir arada bulundurmasını barındıran bir koleksiyon ortaya çıkarmaya çalıştım. - Aziz İstanbul şarkısını audio spectrum'dan geçirdim ve ortaya çıkan görselleri desenlerde kullandım. Desen aynı zamanda koleksiyonun renklerine ışık tuttu. Kalıplar rahat ve sokağa yakın olmasına karşın, bir o kadar da özenli, terzi elinden çıkmış gibi. Kumaşlardaki yüksek kalite anlayışı da bu görünüme destek verdi.- 2023 koleksiyonu Güneş Kralı ismini taşıyor. Koleksiyon sezonsuz, oversize parçalardan oluşuyor.- Çevreyi koruyan materyaller koleksiyonun yüzde 95'ini oluşturuyor. Koleksiyon, barkodlu ve izlenebilir geri dönüştürülmüş akrilik elyaf Acrycycle'den üretilmiş örmelerden hazırlanan çevreye duyarlı kumaşlardan oluşuyor. Geri dönüştürülmüş akrilik elyaf Acrycycle ile gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmayı mümkün kılıyor.- Çevreye duyduğu saygıyı disiplinli bir çalışmayla temellendiren geleceğin elyafının sahip olduğu teknoloji ile üretilen bir ürün aldığınızda yüzde 30 daha az karbon salımı, yüzde 86 daha az su tüketimi oranıyla doğaya duyduğunuz saygıyı göstermenin en konforlu ve uzun ömürlü yolunu sunuyor.- Son birkaç yılın kargaşası tozu dumana karışırken, son koleksiyonum Soul Space hem bireysel hem de toplumsal olarak dengeyi ve mutluluğu nasıl bulduğumuzu araştırıyor. Sağlıklı yaşam, kişisel bakım ve iyileştirme ritüellerini destekleyen ürünler ile doğal içerikli materyaller ve sürdürülebilir tasarımlar ön plana çıkıyor.- Renklere gelecek olursak sakin mavilerden güven verici hardallara ve yükselen pembeler ve pişmiş portakallara kadar çarpıcı bir renk paleti söz konusu. Bu kapsamda renkler daha özgür, daha doğadan ve daha dinlendirici bir ruha sahip.- Baskılar ve desenler, çiçek desenleri, mimari çizgiler ve rahat çizgili pamuklu kumaşlar moda ve mimari arasındaki geçişi işaret ediyor.- Pandemi sonrasın içinde bulunduğumuz dönemde insanları özgün, saygılı, yerel ve küresel hikayeler etrafında birleştiren; ortak estetik ve değerleri paylaşan markalar ve ürünler daha güçlü bir etkiye sahip olacak.- 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonumun ismi Le Dejenuer sur l'herbe (Kırda Öğle Yemeği)... Koleksiyon, Eduard Manet'in Kırda Öğle Yemeği tablosunun insana dinginlik veren pastel tonlarından ilham alıyor.- İlkbahar-yaz koleksiyonu, dinginlik veren pastel tonlu renklerden oluşuyor. Su yeşili, soft gri, açık sarı, lila, aqua mavi gibi renkler öne çıkarken; piknik ekoseleri ve usta el işçiliği unsurları barındıran detaylar ile süslendi. Geniş renk paletiyle bizi adeta kır çiçeklerinin arasında gezintiye çıkaran koleksiyon, 82 parça tasarımın bir araya gelmesinden oluşuyor.- Geri dönüştürülebilir ve doğal kumaşların bir arada kullanımı, deri ürünlerdeki doğa dostu içerikler koleksiyonun en önemli yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor.- Günümüz ve gelecek sezonlarda yer alacak trendlerde daha düz formlar, fit olmayan oversize duruşlar, ekstra hantal görünümlü pantolonlar ve baskısız yüzeylerden oluşan tasarımlar bulunuyor.Geçen hafta moda dünyası bakımından yine çok hareketli günlere şahit olduk. Sadece markaların yeni koleksiyonları tanıtılmadı. Bir de bu yabancı markaların tanıtımı için doğrudan kurucuları ve aile fertleri İstanbul'daydı... Bu özel etkinliklerden birini niş parfüm dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Xerjoff üstlendi. Markanın kurucusu Sergio Momo, hem son parfümünü hem de bu niş parfümevini tanımak için İstanbul'daydı. Frankie'de düzenlenen özel etkinlikte Momo, hem seyahate hem de kokulara duyduğu tutkudan uzun uzadıya bahsetti. Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un çocukluğundan bu yana kendisi için bir ilham noktası olduğunun altını çizdi. 2003 yılında İtalya'nın Torino kentinde kurulan, kendini tamamen sanatsal formlu lüks kokulara adamış olan niş parfüm markasının Türkiye'de müşteri kitlesinden de ne kadar memnun olduğunu ifade etti. Şehirdeki bir başka çarpıcı etkinliğin ev sahibi 1924'ten beri İtalya'da el yapımı mücevherler üreten Damiani markasıydı. Damiani'nin yüksek mücevher koleksiyonundan en özel parçalar, markanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Giorgio Damiani tarafından tanıtıldı. 1924 yılında Valenza'da kurulan, küçük bir altın atölyesi olarak başlayıp öncü bir mücevher markası haline gelen markanın halen kurucu aile tarafından yönetiliyor olduğundan bahsetti. Damiani Zuma'da düzenlenen özel yemekte Türkiye'deki satış grafiklerinin her geçen gün arttığından ve Türk müşterilerle özel bir bağ kurduklarından bahsetti.İpekyol, Türk tekstil sektöründeki köklü geçmişini yeni kozmetik koleksiyonu ile taçlandırıyor. Marka sonbahar-kış sezonunda bünyesine eklediği kozmetik ürünleriyle moda severler için yepyeni bir kategori sunuyor. Kişisel bakım ve ev kozmetiği olarak iki farklı ürün grubu ile duyulara hitap eden markanın kozmetik koleksiyonu sofistike notalarla sunduğu temizlik ve ferahlık hissi ile hayatın her anına dokunmayı hedefliyor.Bu sene 190'ıncı yılını kutlayan Longines yeni yılda hep yanında olmak istediklerine zamansız bir hediye almak isteyenler için özel alternatifler sunuyor. Birbirinden farklı zengin model seçeneği sunan dünyaca ünlü öncü saat markası Longines ile sevdiklerinizini şımartın. Zafaret ve zamansızlığın simgesi Longines'de ister spor ister klasik tarzda sevdikleriniz için birçok seçenek mevcut.Çağdaş triko markası Knitss, bu sezon da kadınların yaratıcılığından esinlenerek yeni koleksiyonunu oluşturdu. Markanın koleksiyonu doğadan esinlenen desenlerden, kontrast renk kombinasyonlarından, püskül detaylardan ve chunky dokulardan oluşuyor. Markanın koleksiyonlarının yüzde 70'ten fazlası, ekolojik sertifikalı malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşuyor. Knitss, 2025 itibarıyla koleksiyonlarının tamamını yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyallerle hazırlamayı hedefliyor.İlhamını metropol hayatından alan lüks spor giyim markası Ryder Act yeni koleksiyonu Shiny Mix'i geçtiğimiz günlerde tanıttı. Koleksiyonda genel olarak mint, lila, bordo, pembe ve bej tonları hakim. Her bir parça zamansızlığın ve rahatlığın etrafında şekillenen şıklığı simgeliyor. Fitilli kumaştan tasarlanan bra ve taytlar hem fit, hem konforlu bir görünüm sağlıyor. Fırfır detaylı taytlar ile tasarımcının eğlenceli ruhu yansıtılıyor.