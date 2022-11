Her şey bir rüyayla başladı: Yeşil sahalardan mavi çuhalara

Telefonum çalıyor, "Az önce Tümer Metin'i gördüm" diyor arkadaşım, tepki vermeyince "Üç bant bilardo oynuyordu, bayağı iyiydi." İlgimin yükseldiğini anlayınca zehirli oku atıyor: "Raymond Ceulemans ile karşılaşacakmış!" Yok artık LeBron James! 85 yaşındaki Belçikalı efsane bilardocunun futboldaki karşılığı olarak birini söylemek zor. Zidane olabilir belki ama o 66 yaşında dünya şampiyonu olabilir mi?Bu kadarı yeterli Tümer Metin'i aramam için. İlk konuşmamızda bir rüyasını anlatıyor. Bahçelievler'de Bilardo Max'ta buluşmamızda öyle heyecanlı ki, her an masadan kalkıp Beşiktaş'ın 100. yıldaki şampiyonluğunu getiren tarihi ortayı yapacak gibi... Bir saatin ardından fotoğraf çekimi için ıstakayı eline aldıktan sonra irtibatımız kopuyor. Mavi bir okyanusa dalıyor; gözünü çuhadan, bilardo toplarından ayıramıyor. Söz artık eli kalem tutan, kitap yazan nadir futbolculardan Tümer Metin ile antrenörü Murat Tüzül'de..."Pek çok Türk genci gibi büyüdüğüm Zonguldak Kozlu'da bilardoya ciddi bir mesai harcadım. Hatta o dönem beraber oynadığım arkadaşlarımdan Bora Yayalar, Türkiye klasmanında önemli başarılar elde etti. Yıllar geçti ama bana ara ara bilardo oynama hevesi geliyordu. Sürekli öteliyordum. Bir gece yatıyorum, rüyamda ters turnike atıyorum. Yani bilardonun en bilinen kalıp vuruşlarından biri. 25 senedir hayatımda olmayan bilardo, böyle birkaç kez rüyama girince içimde bir dürtü oluştu. Biraz soruşturdum salon bulamıyorum.": "Eve bir masa aldım, tek başıma başlıyorum. Bir iki saat değil, en az altı yedi saat oynuyorum. Fiziki bir kondüsyon ve güçlü bir zihin istiyor. Derken Aralık 2021, Semih Saygıner Dünya Kupası'nı kazanıyor. Bu vesileyle arayıp tebrik ediyorum, tanışıyoruz. Sonra ortak bir arkadaşım onun da gittiği Bilardo Max'a çağırıyor. Semih Usta ve şu anki hocam Murat Tüzül beni harika karşılıyor. Futbolla pek de alakalı değil Semih Usta ama ikimiz de Türk sporuna hizmet etmiş milli sporcuyuz neticede. Kaynaştık sanki uzun süredir tanışıyor gibiydik. Bu arada sonradan öğreniyorum ki, dünya çapında salonlarımız varmış. Bilardo Federasyonu Ersan Ercan liderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Kendisiyle tanıştık, beni Ankara'da yeni yapılan dünyadaki tek yerleşik federasyon tesisine davet etti.""Bilardo salonuna ilk girdiğimde büyülenmedim desem yalan olur. Her çeşit insan var. İş adamları, genç bıçkın delikanlılar, kadınlar, heykeltraş ya da aileler. Az ötede dünyanın en özel oyuncularından biri, Semih Saygıner. Burada yedi sekiz saat vakit geçirirken, yan masada yeni ıstaka tutmuş biri. Biraz ileride bir heykeltraş var. Öteki masada iki kaptan pilot. Bir ileride 80'ine merdiven dayamış iki ağabey. Herkesin telefonu sessizde. Kimse sesini yükseltmiyor. Çünkü senin telefonunun çaldığı an, oradaki birinin hayatındaki en önemli vuruşunu yapacağı an olabilir. Beni hayatında görmeyecek insanlarla yan yana, beraber oluyoruz. Bazen kibarca 'Fotoğraf çektirebilir miyiz?' diye soruyorlar. Rahatsız etme endişesi taşıyarak, kabul ediyorum bunu. Ne demek rahatsız olmak, Allah'tan; almasın onların bu ilgisini bizden diye dilekte bulunuyorum.""Tümer Metin ile ilk tanışmamız önemliydi. Ben de milli takım düzeyinde ülkemi temsil etme gururunu yaşamış bir sporcuyum. Ayrıca Beşiktaş taraftarıyım. Türk sporuna hizmet etmiş birinin, bilardoya olan ilgisine kayıtsız kalmak söz konusu dahi olamazdı. Bilardoya olan ilgisinin geçici olmadığını hissedince çalışmalarımızı hızlandırdık. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. İyi ki o rüyayı görmüş de tanışma şansı bulmuşuz kaptanla. Tümer çok yetenekli ve gayretli. Özel bir insan, hem de çok.""Murat Hoca ilk gün 'Masaya geçelim' dedi, ben ıstakayı elime aldım, oynayacağız sanıyorum. Murat Hoca başladı bilardo tarihini anlatmaya, ardından masayı anlattı. Istaka, top, ekipman oyuna dair ne varsa; hepsini anlattı. Kesinlikle doğrusu buydu. Bir şeyi inşa etmek için bilgi çok önemli. Bir bilardo topu düşün, herkes buna ıstakayla vurma çalışır. Sağdan falso ver, sırt atmak istediğinde topun üstüne, kleps çekerek topu geri getirmek istersen dibine, ya da soldan falso ver... Zamanında dört tane yerine vurmuşuz topun. Oysa ben şu anda bu topun sayısız farklı yerine vurabiliyorum. Bir sayı deneyeceğim bir hata yapıyorum Murat Hoca 'Yarım milim altına vur' diyor mesela. Düşünebiliyor musun, yarım milim! O yarım milimetre bambaşka etkiler kazandırabiliyor topun rotasına. Sen evde akşama kadar, sabaha kadar saatlerce oyna, bunu yapamazsın. İşte salona bu yüzden geliyoruz.""Bilardo sınırlı alanda sonsuzluktur. Bu mavi çuhada hayatınızda bir figürle bir daha karşılaşma olasılığınız yoktur, sıfıra yakındır bu ihtimal. Her an, her pozisyon ile ömrünüz boyunca sadece bir kez karşılaşabilirsiniz, figürler sadece birbirine benzer. Bu yüzden bilardoda 'Ben oldum, tamam her şeyi öğrendim' demezsiniz, diyemezsiniz."Bazen özellikle üzerine gittiğimiz oluyor. Tekrar ederken 'Neyse bunu geçelim' diyorum. Asla kabul etmiyor. Üstesinden gelene kadar atışı tekrar ediyor. Bir keresinde defalarca denedi, olmayınca 'Hoca bırak, ayağımla vurayım' dedi. Aklımıza geldikçe gülüyoruz.Yaparım valla ayağımla yaparım. İçinde top olan her sporda iddialıyım.Tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi bilardocusu kabul edilen Raymond Ceulemans 2023 Ocak ayında Tümer Metin ile bir organizasyonda bir araya gelecek. 85 yaşındaki Belçikalı efsane oyuncu, 64 yaşında Dünya Şampiyonu olup hiçbir sporda yaşanmamış bir başarıya imza atmış bir isim. 23 dünya şampiyonluğunu bulunan efsane isim, her sene düzenlenen Bilardo Max Ligi'nin finallerinde olacak ve Tümer Metin ile de karşı karşıya gelecek. Organizasyona Türk sporunun efsane ismi Semih Saygıner de iştirak edecek- Hepimizin hayatında kırılma anları var. Figo haklı mı, bilmiyoruz. Büyük transferlerin ortak noktası şudur: İşin baş aktörü kendini değersiz hissettiği an reaksiyon alır. Benim varlığımdaki en önemli duygu, kendini özel hissedeceksin. Bana kendimi özel hissettireceksin. Transferimin perde arkasında bir tane sihirli cümle vardı: "Kim alacak seni bu saatten sonra!" Eğer birinin canını yakmak istiyorsanız, beni tanıyanlar bilir. Ben o konuda uzmanımdır. Ben hayatımda hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Ama birinin canını yakmak mevzu bahis ise, ben inceldiğini yerden koparmam, tam orta yerinden kaparım. Bir daha da dönüş olmaz. Ben özel biri olduğumu biliyorum, yaptıklarımda özel olduğumu biliyorum. Kendimi kötü hissetmemeliyim.