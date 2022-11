Standart Trio’dan ‘gerçeküstü bir dans’ çağrısı!

2021 sonbaharında Kadıköy'de bir caz barda house band olarak sahnede ilk defa bir araya gelen üçlü, çalarken yakaladıkları enerjiyle o gece orada olan herkesi dansa kaldırmıştı. Hiç vakit kaybetmeden favori caz standartlarını düzenlemeye koyulan grup ilk kayıtlarını Soundcloud üzerinden yayınlandığında Standard Trio ismi zikredilmeye başlanmıştı. O dönem Beşiktaş'taki stüdyolarında provalar ve kayıtlarda geçen bolca zaman grubun yakında kendi besteleri üzerine çalışacağını müjdeliyordu. Birbirlerine müzikal yolculuklarında çok iyi eşlik edeceklerini hızlıca anlayan arkadaşlar soyut düşünme becerilerini 'Surf Bop!' projesinde bir araya getirmeden önce, aynı oranda ilham buldukları tınılar üzerine uzun sohbetlerde bulunmuşlardı. The Beach Boys, The Beatles, Led Zeppelin gibi popüler müzik tarihini şekillendirmiş gruplara olan çocuksu tutkuları, Charlie Parker, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim gibi cazın farklı derinliklerindeki alanlara merakları ve pek çok farklı müzik türüne karşı ortak ilgileri, kaderin onları 50'ler ve 60'ların ortasında sanki yaşanmış ama unutulmuş 'Surf Bop!' tarzının temsilcileri olarak görevlendirmesiyle anlam bulmuş oldu! Albümü kendi stüdyosunda tamamen canlı şekilde iki günde kaydeden gruba ses masası ve kaba mikste Ahmet Berk Özbek, miks ve mastering de Deniz Ünlü, albüm kapağı ve görsel tasarımda Ayşe İrem Küçük, fotoğraf ve video çekimlerinde Merve Ebru Saraç, albüm tanıtımında Ahmet Tuğrul Yanık destek oldu. 15 Ekim 2022'de ilk albümünü yayınlamış bulunan grup, ikinci albümü 'Bir Kuş, Bir Uçak, Hayır... Surf Bop Adam!' ve öncesinde paylaşacağı teklileri 'Vegan Surf' üzerine çalışmalarını sürdürürken, konserlerinde hem bestelerinden hem de caz standartlarından oluşan seçkileriyle dinleyicilerini 'hayatın tam ortasına kurdukları bu sürreal dans pisti'ne davet ediyor.Naif su gibi akan bir ses... Aynı zamanda kendi şarkılarına imza atan bir besteci... Besteci, şarkı sözü yazarı, düzenlemeci, solist, yorumcu ve enstrümanist kimlikleri ile müzikteki çok yönlü başarısını sürdüren Melisa Uzunarslan'ın yepyeni şarkısı 'Aşkı Öldürdük' Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı. Melisa Uzunarslan'ın sözleri Mazhar Alanson'a, bestesi kendisine ait olan yeni teklisi 'Aşkı Öldürdük' 18 Kasım'da müzikseverlerle buluştu. Şarkı, Uzunarslan'ın Alanson'la yaptığı ikinci ortak çalışma olarak dikkat çekiyor. Hüzünlü bir balad olan şarkının düzenlemesini ve miksini Nurkan Renda, mastering'ini ise Çağlar Türkmen üstlendi. Melisa Uzunarslan geçtiğimiz aylarda Mazhar Alanson ile yaptıkları 'Vicdansız Adam' isimli ortak çalışmalarıyla da beğeni toplamıştı. "Aşkı Öldürdük", her şarkısına klip çekmekle de adından bahsettiren Uzunarslan'ın ilk yönetmenlik deneyimi olma özelliği taşıyor. Duygusal şarkı için yönetmen koltuğuna oturan Melisa, klibi doğup büyüdüğü yer olan Kanlıca'da çekti. Uygulayıcı yapımcılığını Mehmet Hakyemez'in yaptığı dikkat çekici klibin görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer üstlendi. Tüm fotoğraflarını Mehmet Hakyemez'in çektiği single'ın kapak tasarımında ise Melisa Uzunarslan'ın imzası bulunuyor.