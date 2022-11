Hayalim, Harbiye’de 4 bin kişiye matematik anlatmak

İnternet üzerinden verdiği matematik dersleriyle birçok öğrencinin kaderini değiştiren, şans vermedikleri bir dersi onlara sevdirerek üniversiteyi kazanmalarını sağlayan, hem de bunu Şanlıurfa'dan gerçekleştiren bir öğretmen Mustafa Güler. Öğrencilerin tabiriyle "Döver gibi ders anlatan", "Tahtaya vura vura öğreten", "Azarlıyor ama izlemekten vazgeçemiyorum" denilen Güler, farklı bir öğretmen. İstanbul'da buluşuyoruz Güler ile..."Bir dakika hocam" diye yolumuzu kesen de oluyor, "Gerçekten siz misiniz?" diye şaşkına dönen de. Kasada kahvemizi uzatan genç, "Hocam matematik bölümünü kazandım sayenizde. Sizin gibi matematik öğretmeni olacağım" derken Güler'in gözleri doluyor. Bana dönüp "Bak bu, asla satın alamayacağın bir mutluluk" diyor.Şanlıurfa'da doğup, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitiren 44 yaşındaki Güler'in hayali, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 4 bin öğrenciye matematik dersi anlatmak. Her dersine başlarken içinden "Bunu bir gün Harbiye'de anlatacağım" diyecek kadar da hayallerine inanan biri.- 2008 yılında Şanlıurfa'da dershaneye gidemeyen, interneti olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yerel bir TV kanalında her cumartesi günü saat 18.00'de canlı yayında ders anlatıyordum. Bu dersler 10 yıl sürdü. İnternete geçişim 2018 yılında oldu. Derslerimiz canlı yayın olduğu için öğrenciler programı kaçırabiliyordu. Ben de dersi kaçıranlar için videolarımı internete yüklemeye başladım. Serüven öyle start aldı yani.- Öğretmenleri ikiye ayırırım. Birincisi öğretmen olanlar. Yani aile zoru ile, puanı oraya yetmiştir gibi. İkincisi öğretmen doğanlar. Kaderi öyle yazılmış ve dünyadaki misyonu o olanlar. Ben kendimi hep öğretmen doğanlar sınıfında gördüm. Sevda doğuştan başladı. Ortaokul birinci sınıfta (şimdi 6. sınıf) yedi tane zayıfım vardı ama matematik iyiydi. Lisede kendime "Ben matematik öğretmeni olacağım" diye hedef koydum. Hep tahtada ders anlatmayı hayal ederdim. Matematik öğretmenlerim ders anlatırken hep kendimi onların yerinde hayal ederdim.- İlk olarak doğallık ve samimiyet. Benimle ilgili tüm sosyal medyada çokça yorumlar yapılıyor "Sinirli hoca" diye. Öğrenciler de ister istemez önyargılı yaklaşıyorlar. Bir de ben bir konuyu dört-beş parçaya bölüp internete yüklemiyorum. Öğrenciler de ister istemez, "Bu hoca hem sinirli hem videoları çok uzun" diye başta önyargılı yaklaşıyor. Ama bir tane dahi olsa videomu izleyen herkes benim önemli gördüğüm yerde ve öğrencilerin konudan kopacağını anladığımda sesimi yükselttiğimi anlıyor. Çünkü konu tek video olarak atıldığı için öğrencileri videoyu sonuna kadar canlı tutmak zorundayım. İlk videodan sonra tiryakim oluyorlar çünkü benim üslubumda başka öğretmen bulamıyorlar. Ve konuyu da anlayıp sınavlardan yüksek not alınca benden ayrılmıyorlar.- Çok. Şanlıurfa'ya gelip beni görenler de oluyor. Video çekip paylaşanlar da...- Kalabalık sınıflar başarı düzeyini etkiliyor. Matematik eğitimi anaokulunda başlar. Anaokulu ve ilkokulda eğer öğrencinin matematiğe karşı bir önyargısı oluşursa hayatı boyunca bir türlü kıramaz. Burada öğrencinin ilk öğretmenine çok iş düşüyor. Öğretmen eğer matematiği sevdirirse öğrenci hayatı boyunca matematiği seviyor.- Fazla uyumayı sevmem. Uyuyunca rüya bile görmeden uyanıyorum.- Ben tezatlıkları severim. Hemşehrim İbrahim Tatlıses'in bir sözü var: "Urfa'da Oxford vardı da, biz mi okumadık?" diye. Belki de Urfa'da eğitimin gerilerde olması beni kamçıladı. Urfa'ma ve Türkiye'ye ne katabilirim diye düşünerek bu noktalara kadar geldim. Ben öğrencilerin evlerine Oxford konforunda, ücretsiz ders hizmeti sunmaya çalışıyorum.- Satış ve ticaret, ALES-YKS-KPSS-LGS gibi sınavlar. Yani kısacası her şey... Matematik bilmeyen için hayat zor geçer.