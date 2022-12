Satan memnun alan mutlu

Her yıl kasım ayında yaşanan "Black Friday" çılgınlığını malumunuz bu yıl da es geçmedik. Herkesin bu konuda bir fikrinin olduğu aşikardır ama ben yine de bilmeyenler için kısa bir özet geçecek olursam; markaların kasım ayının son cumasında başlayan ve iki gün süren çılgın (!) indirimleri diyebiliriz. Kimi markalarda fiyatlar yarı yarıya inerken, kimi markalarda "Bir alana bir bedava", "3 al 2 öde" gibi kampanyaları gördük. Ünlü markaların online sitelerinde belli bir saatte başlayan indirim günlerinde ürünler neredeyse yarım saat içinde tükenirken, mağazalarda adeta izdihamlar yaşandı. Mağazalara koşarak girenlerin videosuna hepiniz denk gelmişsinizdir. O kalabalığı bu aksiyona iten tek bir şey vardı, "İndirimde ne koparsak kardır!"Pandemiden sonra iki, üç katına çıkan fiyat aralıklarından uzaklaşarak bu yazıda bambaşka bir haberin peşine gitmeyi kafama koydum... Çünkü benim bu görüntülerden aklıma "Ne alırsan 50 TL" tezgahlarında kapış kapış ürünlerin alındığı, bedenini ve modelini tutturdun mu, tadından yenmeyen manzaralar geldi. O zaman hep birlikte, çocukluğumuzun bana göre en neşeli ve eğlenceli anlarından biri olan annenin elini tutarak gittiğin ve sonrasında da her gittiğinde içine o çocuksu mutluluğun yerleştiği pazar turuna çıkmaya ne dersiniz?Pazar turuna salı günü Levent'ten başlayarak çarşamba günü Yeşilköy Sosyete Pazarı ile devam ettim. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki, takip ettiğim markaların trendi ürünlerinin hepsine pazarda rastlamak mümkün. Esnafın geneli mutlu, satışlardan memnun. Fiyat aralıkları ise her bütçeyi memnun edecek boyutta mesela 100 TL'ye kazak bulabileceğiniz gibi biraz daha kaliteli, trendi bir şey almak isterseniz 300-600 TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Yine kaliteli bir sweatshirt almak isterseniz 300-500 TL arasında değişen fiyatlarda markaların bire bir aynı ihraç fazlası ürünlerini bulabilirsiniz.Pazarda sohbet ettiğim bir esnaf tezgahını şöyle anlatıyor: "Bizim ürünlerimiz hazır giyim markalarının ürünlerinden daha kaliteli ve tasarımı da çok güzel. Her hafta gelen sabit müşterilerimin yanı sıra ünlü müşterilerim de var. Ürün gamımız her hafta yenileniyor."Bir tezgah dikkatimi çekiyor, tam da eski zamanlarda hafızamda kalan görüntü gibi, "Her şey 50 TL!" Hemen tezgahı inceliyorum inanılacak gibi değil ama evet 50 TL'ye çok düzgün bir pantolon, eşofman, gömlek bulabilirsiniz. Tezgahta ne ararsan var, kadınlar bedenine uyan, güzel bir ürünü kapmanın peşinde tepeleme olmuş kıyafet yığını arasından karıştırıyor. Tezgahın sahibi durumdan memnun, sürümden kazandığını, küçük karlarla satış yaptığını söylüyor.Tezgahlar arasında dolaşırken bir şey daha öğreniyorum ki, son zamanlarda artan fiyatlarla birlikte pazara talep daha çok artmış. Az ilerlediğimde bu sefer bir tezgahta 100 TL'ye çok şık, özgün bir ceket buluyorum. Pazar alışverişini cazip kılanlardan biri de hiç şüphesiz aksesuvarlar. Gözlüklerin 200-450 TL arasında değiştiği pazarda mevsim itibariyle ihtiyacımız da olacak şallar 300-500 TL arasında değişiyor. Gümüş takıların olduğu bir tezgahta en pahalı ürünün 5 bin TL olduğunu öğreniyorum. Ama şunu da belirtmeliyim ki, 100 TL'ye gümüş bir yüzük alabileceğiniz gibi 200 TL'ye de çok şık bir küpe sahibi olabilirsiniz. Ne dersiniz sevgili okur, acaba bir sonraki yıl Black Friday çılgınlığını bir kere bırakıp rotamızı yılın her zamanı uygun fiyatlarıyla cazip olan pazarlarımıza mı çevirsek?4 Sweatshirt 150-500 TL 4 Eşofman 100-400 TL 4 Kazak 100-900 TL 4 Kaban 700-1200 TL 4 Pantolon 100-500 TL 4 Gözlük 200-450 TL 4 Şal 300-500 TL 4 Gümüş yüzük 100-700 TL 4 Gümüş küpe 200-1000 TL 4 Gümüş kolye 500-5 bin TL"Payetli kumaşlardan özel bir teknik kullanarak çantalarımı kendim dikiyorum. Tezgahım kadın emeğinin en güzel yansıması. Fiyat aralığım 100 TL- 1000 TL arasında değişiyor. Clutch 100 TL, Makyaj çantası 100 TL, kol çantası 500 TL. Sabit müşterilerim var, yabancı müşterilerim de. Yurtdışına da toptan satış yapıyorum. İşlerim çok şükür yolunda.""Pazara gitmek çocukluğumun en neşeli anılarında yer alıyor; annemle ve babamla gitmeyi en sevdiğim yerlerdendi. Şimdilerde ise o kadar yoğunum pazara, mağazaya, AVM'ye gidecek vaktim olmuyor. Ama pazara giden arkadaşlarımdan mutlaka çorap, toka, pijama, havlu gibi siparişler veririm. Pazardan doğru satıcıdan alınan ürünlerin kalitesinin de çoğu bildiğimiz mağaza ürününden kat kat iyi olduğuna da çok defa şahit olmuşumdur.""Evime yakın olduğu için genellikle her çarşamba Yeşilköy Pazarı'na geliyorum. Pazar gezmeyi çok seviyorum. Arada uygun fiyatlı çok şık şeyler denk geliyor, bazen de güzel bir parka, pazara göre pahalı kalsa da alıyorum. Mağazaya göre daha uygun güzel tasarımlar bulmak mümkünken bazı tezgahların fiyatları da mağazalar ile aynı oluyor. Pazarı her gezdiğimde değişik ürün bulabiliyorum. Genellikle, tayt, tişört, sweatshirt, eşofman alıyorum ve mevsim geçişlerinde ilk çıkan ürünler favori pazar alışverişimi oluşturuyor. Tezgahlarda ihraç fazlası, mağazalarda satılan trendi tasarımları daha uygun fiyata bulmak mümkün. Pazara geldiğinde hangi ürünün o sezon moda olduğunu anlayabiliyorsun. Mesela bu yılın trendi parçası İspanyol paça deri pantolonlar mağazalarla aynı anda pazardaydı. Klasik olmayan ve herkesin üzerinde görme olasılığım yüksek trendi bir parçayı satın alacaksam pazardan almayı tercih ediyorum. Çünkü modası geçecek ve mağazada çok fazla para vermeme de gerek yok.""Yeşilköy'de oturuyorum ve her hafta sebze, meyve alışverişine çıktığımda mutlaka tezgahları da geziyorum. Tayt, sweatshirt, çorap, tişört pazardan en çok aldığım ürünler. Mağazalardan alışveriş yaptığım markaların trendi ürünlerini pazarda bulabiliyorum ve kimi zaman markadan daha güzel ve hatta kaliteli parçalar da geliyor. Pazara gitmeyi ve pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Giyimim çevremde her zaman çok beğenilir ve nereden aldığımı sorduklarında 'pazardan aldım' demekten çekinmiyorum. Pazar olduğunu duyunca çok şaşıranlar da oluyor çünkü kaliteli ve şık oluyor. Fiyatlar pandemiden sonra tabii ki pazarda da arttı ama mağazalara kıyasla yine de çok uygun kalıyor. Mağazalarla başa baş giden ürünler de var mesela montlar pazarda da pahalı ve ama çok pahalı bir ürünü pazardan almam.""Marka ürünler artık çok pahalı olduğu için onların muadili ürünleri pazarda daha uyguna bulabiliyorum. İhracat fazlası çok güzel ürünler de oluyor. Sabah erken saatlerde gidiyorum güzel, kaliteli bir ürün bulmak için. Pazarda dolaşmayı, tezgahlara bakmayı çok seviyorum. Önceki yıllara kıyaslarsak pazardaki fiyatlar da maalesef artık çok yüksek. Artık pazar alışverişinde de çok para harcanıyor. Özellikle pandemi sonrası fiyatlar çok fazla arttı."