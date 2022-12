Hayata +1 önde başlayan çocuklar

Geçtiğimiz hafta iki harika çocuk ile tanıştım. Betim ve Robert. Onlar Down sendromlu özel bireyler... Öyle güzel eğitim almışlar ki, kendi ayakları üzerinde duruyor, bağımsız hayatlar sürüyorlar. Betim, 30 yaşında bir genç. Çalışıyor, üstelik oldukça fazla sorumluluğu da var. Sekiz yıldır çalıştığı iş yerinde, reyonları düzenleyip, ürünleri barkodluyor. Müşterileri karşılayıp memnuniyetle ayrılmalarını sağlıyor mağazadan. Bir süre önce ailesine ayrı eve çıkmak istediğini söylemiş. Anne-babası önce buna şaşırsa da, üst katlarındaki dairede yaşamasına ikna olmuşlar. Betim, ev düzenini kendi sağlıyor, temizlik ve alışverişi kendi yapıyor. Para yönetimi konusunda oldukça iyi.Arkadaşlarını evde kendi başına ağırlıyor. İkramları ve yaptığı yemekler dillere destan olmuş bile. Onunla konuşurken, hayatından memnun, tek başına ayakları üzerinde duran, her ortama kolaylıkla adapte olan hatta insanı çokça düşündüren cümleler kuran bilge bir birey gördüm. Robert de Betim gibi harika bir genç. Çalışıyor, kendi ayakları üzerinde duruyor. Öyle güzel sohbet ediyor ki, saatlerce bıkmadan vakit geçirebilirsiniz. Bana sabah kahvaltısı için sandviç hazırlamışlığı bile vardır. Bir araya gelince fotoğraf ve selfie çekilmeden ayrılmadık tabii. Peki, Down sendromlu bireylerin hayatın içine bu denli katan ve hem ailesi hem de kendilerinin mutlu bir hayat sürmesine sebep olan şey nedir dersiniz? Evet, eğitim ama daha da önemlisi eğitimin sürekliliği. İşte bu toplantıda tüm özel gereksinimli bireyler ve ailelerini mutlu edecek bir bilgi öğrendim.Türkiye Down Sendromu Derneği, dijital bir platform hazırlamış. Adı Down Türkiye +1 Akademi. Bu akademiye üye olup özel gereksinimli bireyler için her türlü eğitimden yararlanmak mümkün. Üstelik, çeşitli koçluk eğitimleri ile eğitmenler de yetiştiriliyor. Bu eğitmenler akademide, özel gereksinimli bireylere online dersler veriyorlar. Ailelerin de eğitim alabileceği alanlar var. Bağımsız yaşam, özsavunuculuk, istihdam, sanat, lezzet gibi çok çeşitli programlar mevcut. Bence tüm dünyaya örnek olacak başarılı bir proje bu. İlerleyen zamanlarda birçok ilke imza atılacağına eminim. Down sendromlu bireylere, evlerinin konforunda eğitimlerinin sürekliliğini sağlaması takdire şayan.Down Türkiye +1 Akademi ile tüm Türkiye'deki bireylere ulaşıp onların nitelikli eğitim almalarınız sağlayacaklarınız belirten Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin; "Attığımız her adımda bilgiden güç alıyoruz. Bilimsel araştırmalar ve sahada yürütülen çalışmalar doğrultusunda uygulanarak test edilmiş programlarımız ile Down sendromlu bireyleri ve ailelerini güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Hazırladığımız 'Down Türkiye +1 Akademi' platformumuz ile amacımız; Türkiye'nin dört bir yanındaki Down sendromlu bireylere ve ailelerine ulaşarak nitelikli öğrenme içeriklerine ulaşmalarını kolaylaştırmak" diyor.