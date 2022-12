Bursa’da kadınlara özel mobil uygulama

BüyükşehirBelediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Kadınız Biz' Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması; 'Fikir Sandığı' bölümüyle fikirleriyle kent yönetimine katılmalarına imkan sağladığı kadınlara 'Uzmanına Yaz' ve 'Kadın Danışma Merkezleri' bölümleriyle sorunlara uzmanından cevap bulma imkanı tanıyor. Uygulamanın 'Mutluluk Köprüsü' bölümü ile kullanılmayan eşyaların ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanırken, 'Fırsatlar' modülü sayesinde de kadınlar anlaşmalı mağaza ve işyerlerinden indirim kazanıyor. Uygulamaya üye olan kadınlar, indirimleri yine uygulama üzerinden sokak hayvanları için 'mama başta olmak üzere' birçok sosyal projede değerlendirebiliyor. KADES başta olmak üzere GoBursa, Gençlik Kulübü, Bursa Kart Mobil ve BUSKİ uygulamalarına da kısa yoldan erişim imkanı sağlayan Kadınız Biz uygulamasını kullanan kadınlar, uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorumlarıyla kazandıkları puanları da sanal markette gönüllerince harcayabilecek. Yine uygulamanın 'İyilik Hareketi' modülü ile kadınların sosyalleşmelerine imkan sağlanırken, ilk iyilik hareketi 10 Aralık'ta Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle yapılacak doğa yürüyüşü ile başlayacak.Bursalı kadınların yardımlaşma ve dayanışmanın yanında birbirinden avantajlı fırsatlar yakalayabileceği 'Kadınız Biz' mobil uygulamasının tanıtımını, Bursalı ünlü sanatçı Ceyda Düvenci yaptı. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte her şeyin internet üzerinden gerçekleştiği bir sürecin yaşandığını hatırlatan Düvenci, "Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü aplikasyonu gerçekten müthiş. İncelediğimde çok mutlu oldum. Aslına bakarsanız, bizi eski komşuluk zamanlarımıza götürüyor. Hani evde fazla olanı komşuya vermek.Kullanmadığın ama başkasının da ihtiyacı olanı bedelsiz vermek. Ve çok daha fazlası gerçekten bu uygulamada. Hizmetlerde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını bildiğim Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadınız biz, güçlüyüz biz. Sözümüzü sakınan değiliz biz. Sözümüz çok, sözümüz manalı, sözümüz anlamlı. O yüzden sözünüzü sakınmayın. Birbirinden güçlü, birbirinden özgür, birbirinden özerk ve bağımsız çocuklar yetiştirmek önce kadının elinde. Yuvayı dişi kuş yapıyor. O yüzden adınıza yapılan her şey çok kıymetli. Onlara sahip çıkın. Kadınız biz, güçlüyüz biz. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve kimsenin unutturmasına da izin vermeyin" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Her yıl yaptığımız saha çalışmaları sonucunda şehrimizde kadın hizmetleri ile ilgili kadınların beklentilerinin daha fazla olduğunu gördük. Kadınların toplumsal sorunlarına çözüm üretmek ve kadın çalışmalarımızı daha etkin kılmak adına Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Bu uygulamayla kadın çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, kadın dayanışmasını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak ana hedeflerimiz oldu. Eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, sağlıklı ve kaliteli yaşam, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kaliteli eğitim temel dayanaklarımız oldu. Uygulamamız, yerelde kadınlara rehber niteliğini taşıyor. Hem STK'lar hem yerel yönetimler hem de kamu kurumlarının çalışmalarını kapsayan çatı uygulama yaptık. Uygulamamızı Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü adıyla marketlerden indirebilirsiniz" diye konuştu.