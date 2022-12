Danteller, pasteller, kurdelalar içinde romantik bir yıl geliyor

Aralık ayının yarısını da geride bıraktıysak, artık yavaş yavaş moda dünyasında gelecek günlerde neler olacağına biraz daha yakından bakmanın zamanı geldi demek... 2022 yılının modaya damga vuran ikonik anlarını sayfalarımıza taşıyacağımız 31 Aralık günü öncesinde biz de bu haftayı yavaş yavaş bizlerin de alışmaya başladığı ve gelecek yılın vazgeçilmezi olacak trendlere şöyle bir göz atalım istedik.Geçtiğimiz hafta Günaydın eki köşe yazarlarından Funda Karayel, Art Basel Miami Beach'te yapılan davetlerde en çok dikkatini çeken detayın optik illüzyon elbiseler olduğunu söylemişti. Tüm ünlü isimlerde bu iddialı, dikkat çekici ve biraz garip elbiselerden gördüğünü söyleyen Karayel'in saptaması o kadar yerinde ki... 2023 yılının olmazsa olmazları arasında bu tür tasarımlar yer alacak... Özellikle Jean Paul Gaultier markası altında arka arkaya ünlülerin üzerinde gördüğümüz ve bizim bile yavaş yavaş gözlerimizin alıştığı optik illüzyon yaratan elbiseler 2023 yılının olmazsa olmaz parçaları...Dantellere bu soğuk kış günlerinde kadınsı, sıcak ve iddialı havalarıyla çoktan kucak açtık... Önümüzdeki yıl dantellerin her rengini, her türünü sıklıkla göreceğiz... Dantelleri çok klasik bulanlar için de onların havasını daha modern bir tarzda ortaya koyan lazer kesimler sıklıkla tasarımlarda yer alacakBu kış sezonunda bile ayakkabıdan çantaya, hırkadan elbiseye kadar o kadar çok yerde gördük ki kurdelaları eminim gelecek yıl bu trendin daha da popüler olmasına hiç biriniz şaşırmadınız. Susan Fang, Richard Quinn, BMUET (TE), Erdem ve Klamby gibi marka ve tasarımcılar da kurdela detaylarını o kadar çok yerde kullandılar ki gelecek yıl siz de bu tarz bir parçayı taşıyan bir kıyafete sahip olmak isteyeceksiniz...Bohem, seksi, 1920'ler havasında... Püsküller geri dönüp baktığımız zaman çeşitli moda dönemlerinde oldukça sık kullanıldı... Ancak 2023 yılı püsküllerin tam olarak geri dönüş yaşadığı ve kıyafetten aksesuvara kadar her yerde sıklıkla göreceğimiz detaylar olacak... Proenza Schouler ve Ulla Johnson'ın birbirinden iddialı elbise ve ceket modelleri de tam olarak bu püsküllerin moda dünyasındaki etkisini sembolize edecek türden...Sağımız, solumuz çiçeklerle kaplanacak gelecek yıl... Üç boyutlu çiçek detayları, çiçek formlu aksesuvarlar ve kumaşlardaki çiçek baskılarıyla kendimizi adeta çiçek bahçesinde hissedeceğimiz bir yıl bizleri bekliyor. Bir kemerle bir anda daha ciddi bir havaya bürünebilen çiçek detaylı elbiseler kesinlikle 2023 yılı düğünlerinin de en iddialı parçası olacak.Versace, Tod's ve Prada 2023 yılında çok geniş bir renk yelpazesinde derilere yer vermiş durumda... Özellikle motosikletçi tarzı parçalar, önümüzdeki günlerde çok popüler... İncecik deri elbiseler, şortlar ve ceketler önümüzdeki günlerin tek kelimeyle vazgeçilmezi olacak...Galibarda adıyla da bilinen mor ile kırmızının karışımı, adeta birleşme noktasıdır macenta. Ve bu renk 2023 yılının rengi olarak açıklandı geçtiğimiz hafta... Ancak morun sadece bu tonu değil, her tonu gelecek yılın vazgeçilmezleri arasında olacak. Ulla Johnson, Tory Burch ve Adam Lippes gibi moda tasarımcıları ve tasarım markaları çoktan lilaları, fuşyaları, dokulu mor tonları koleksiyonlarına eklemiş durumda... Bu tonlar dolabınıza eklediğiniz için en mutlu olduğunuz renkler arasında olacak...Moda tasarımcısı Arzu Kaprol'un dikkat çekici desenlerle birer sanat eseri haline getirdiği ipek ve yün eşarpları yeni yıl için tam da aradığınız hediye olabilir. Her kombine uyum sağlayarak, o son dokunuşu göz alıcı bir şekilde katmayı mümkün kılan tasarımların ilhamı ise Antarktika ve büyüleyici doğası... Tüm fular koleksiyonu; Arzu Kaprol online mağazasının yanı sıra Reasürans Pasajı ve Galataport mağazalarında.Türkiye pazarına arka arkaya birbirinden iddialı markalar girmeyi sürdürüyor. Beymen Zorlu Center'ın yeni markaları arasına son olarak, dünyaca ünlü İsviçreli lüks saat ve mücevher markası Chopard da katıldı. 1860 yılından bugüne, zanaatkarlık ve özgünlüğün buluşmasından doğan eşsiz tasarımlar sunan Chopard, markanın koleksiyonlarına ayrılan özel alanıyla Beymen Zorlu Center'ın büyüyen mücevher bölümünde modaseverlerle buluşuyor.Sosyal medyanın son dönemde dikkat çeken isimleri arasında yer alan Derev Clara Kösedağ, 2019 yılında kurduğu markası Declara'nın ilk show room'unu geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda açtı. Renklerin ön planda olduğu tasarımlar, kadınların aslında her zaman içinde olan fakat sık sık unuttuğu renkleri ve duyguları ortaya çıkarmayı hedefliyor. Kösedağ, psychedelic sanat akımınından ilham aldığı, aşırılık kavramlarından beslendiği koleksiyonunda el yapımı boncuk işleme ve nakış detaylarına da sıklıkla yer veriyor.Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız 31 Aralık gecesi öncesi tüketim çılgınlığının tavan yaptığı dönemdir... Tam da bu nedenle çevreci, döngüsel ve sürdürelebilir bir moda anlayışını benimseyen iki farklı platform Modaloop ve PlumeMag özel bir etkinlik düzenledi. Yeni lüksün kodları temalı ön yılbaşı davetine sürdürülebilirlik ödülü alan Hilton İstanbul Bomonti ev sahipliği yaptı. Lüks moda kiralama platformu Modaloop'un elbise seçkisi, Longines'in nesilden nesile geçecek saatleri ve YSL Beauty'nin ışıltılı ve çevreci makyaj ürünleri kullanılarak daha çevreci bir yaklaşımla 31 Aralık gecesini kutlamanın tüyoları verildi.