Eda Baba’dan, Zerrin Özer’e selam!

Eda Baba son yılların alternatif müzik kulvarında en etkili isimlerden biri... Türler arası bir müzik icra ediyor. Arabesk de var radarında, türkü de, pop da, rock ve caz tınısı da. Hissettiğini söylüyor, söylediğini hissediyor! Ve hissettiriyor... Billur gibi bir ses... Dudaklarından dökülen sözler, kalbi 12'den vuruyor... Ünlü şarkıcı ve şarkı yazarı, yakın dönemde 'Belki Şimdi Sen' adlı 'mini albüm'ünü yayınladı. Üç şarkılık bir çalışma... Yine güçlü ve hissiyatı bol bir albüm! 'Belki Şimdi Sen' , akustik enstrümanların çoğunlukta olduğu Cenk Erdoğan, Efe Demiral ve Onur Güney Kumaş tarafından yeniden düzenlenen şarkılara ev sahipliği yapıyor. Projenin öne çıkan parçalarından ve daha önce Zerrin Özer'den dinlediğimiz 'O Yaz', bu kez Eda Baba yorumunda samimi, sade ve sıcak duygusunu korumaya devam ediyor. Bir Sezen Aksu klasiği "Biliyorsun" ile EP'nin sürpriz parçası olarak yerini alan bir Akrep Nalan şarkısı 'Güneşlerime Kar Yağdı' müzisyenin yorumunda birbirinden farklı renklerle dinleyicisini kucaklıyor. Projenin çıkış şarkısı ise Zerrin Özer'le klasikleşen 'O Yaz'... Şarkının video klibi de yayınlandı.Baba, kendini türlere ait hissetmeyen bir müzisyen. Bu durumu şu sözlerle özetliyor: "Pop, rock, arabesk gibi bazı ana akım tarzlara oturtmuyorum ben müziğimi ve böyle oluşu hoşuma gidiyor. Alternatif diyebiliriz belki. Vokal melodilerinin, sözlerin önde olduğu onu da canlı enstrümanların desteklediği şarkılar dinledi şimdiye kadar dinleyici. Ama canımız yeni bir şey denemek isterse, bir tarza aitsizliğin özgürlüğü ile o müziği yapacağım." Eda Baba, pek çok 'star' gibi sadece bir stüdyo müzisyeni değil. Sahne onun için çok önemli ve konserlerinde sahnenin hakkını dolu dolu veriyor. "Stüdyoda söylemekle, konserde söylemek arasında nasıl bir fark var sizce? Her ikisinin de ruh halinizdeki etkileri neler, size neler hissettiriyor?" diye soruyorum kendisine, şöyle cevaplıyor: "Konser vermek apayrı bir heyecan, onun tarifi çok zor. Dinleyiciyle olmak, aranızdaki o duygu alışverişi çok acayip bir şey. Stüdyo kayıtlarını da canlı ve kanal kayıt olarak ayırmam gerekir. Çünkü bunlar da birbirinden çok farklı hissettiriyor. Hep beraber kayıt alınıyorsa, yanımda enstrümanları canlı duymak o atmosferin içinde olmak yine bir alışveriş aslında. Bir anı paylaşıyorsun o insanlarla ve dinamik oluyor böylece sonuç. Kanal kayıtta da gözümü kapatıp o an istediğim ortamı ben kuruyorum kafamda. Böyle kayıtların da derin, başka bir yanı oluyor benim için.""Av, peşinde avcının/Kim tuzakta/ Kim kaçak/Biri yatmış pusuya/Biri uçurumun kenarında/Herkes kralın altında/ Bak herkes yaralı bu ormanda..." İsyan eden sert gitarlar, gümbür gümbür bir davul, canavar bir basın üzerine, haykırışında en 'ağır'ından bir 'metal' estetiği barındıran bir vokal, bu sözlerle giriyor ses ve ruh dünyamıza... Rüştünü yıllar önce ispatlayan, Ankara çıkışlı numetal gruplarımızdan RockA'dan bahsediyoruz... Yeni şarkıları 'Orman', tarif etmeye çalıştığımız. Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz yıl içinde üst üste yayınladığı şarkılarla bozan ve bu şarkıları Mart ayında 'Yeniden Hayale - Part 1' albümünde birleştiren RockA, 'Yeniden Hayale'nin ikinci bölümüne 'Orman' şarkısıyla başlıyor. Grubun "Bir motivasyon şarkısı' olarak tanımladığı Orman, enerjik ritimlerin üzerine yazılan sert gitar partisyonları ve vokalleriyle bugüne kadar dinlediğimiz RockA şarkıları içinde hemen kendine ayrı bir yer buluyor... Her ne kadar sözler, "Çok yorgunum bu dünyadan" sözüyle, pek çok yorgun kent insanının hissiyatına tercüman olsa da, bir yandan yaşamak için ayağa kalkma ve kendini arama cesareti de veriyor. Günlük hayatın keşmekeşinden, zorluğundan bunalan modern insana 'yataktan çıkıp hayata karışma' cesareti aşılıyor! Hele bir de RockA'yı sahnede dinlerseniz, ışık hızıyla '10 kaplan gücü'ne çıkacağınız garanti! Konserlerini de kaçırmayın derim...Bu coğrafyanın derin seslerini, bilge müziğini dünyayla buluşturan özel isimlerden biri Coşkun Karademir... Birbirinden farklı tarzları, Anadolu'nun müziği ve kopuzuyla buluşturmuş, dünyaca ünlü sanatçılarla hazırladığı albüm ve konser projeleriyle de uluslararası bir üne kavuşmuş, bol ödüllü müzisyen ve enstrümantalist Karademir, beş şarkıdan oluşan yeni EP'sini yayınlamaya hazırlanıyor. Geleneksel müziğimizi, türkülerimizi bu zamanın ruhuna uygun, modern ve elektronik bir sound ile yeniden yorumlayarak, yeni nesil ile buluşturmayı hedefleyen Coşkun Karademir, 'Kafi' isimli bu mini albümünü 20 Ocak'ta yayınlayacak. Albümün çıkış şarkısı bir Muhlis Akarsu türküsü olan 'Karnı Büyük Koca Dünya' ise 9 Aralık'ta albümün ilk teklisi olarak müzikseverlerle buluştu.