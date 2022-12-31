Beyaz Kelebekler’e saygı duruşu!

70'lerin efsane gruplarındandı Beyaz Kelebekler... Bugünün gençleri, grubun adını bilmeseler de, 70'ler popüler müziğine olan ilgiden dolayı, 'Sen Gidince' şarkısını hatırlayacaklardır. İşte Begüm Tarako, Beyaz Kelebekler'in davulcusu Gürhan Nafiz Tarako'nun kızı... Müziğin içine doğmuş. Pek çok enstrümanı deneyip sonunda klasik gitarda karar kılmış... Liseden sonra konservatuvar eğitimi almış. Alternatif rock alanında eserler üretmiş. Besteciliğinin yanı sıra aranje de yapıyor. Kayıtlarda sesi olduğu kadar enstrümanını da konuşturuyor. Özgün müzikal çizgisi ve kendine has yorumuyla Begüm Tarako; Türk pop müziğinin efsane gruplarından Beyaz Kelebekler'in 'Yaşa Sen de'sini yenilikçi bir yorumla Akustikhane Records etiketiyle yeniden müzikseverlerin beğenisine sundu. Tarako'nun babasının da bir üyesi olduğu grubun 1978'de yayınladığı 'Yaşa Sen de' yenilikçi bir sound ve etkileyici yorumu ile yeni bir karaktere büründü. Aranjesi Burak Irmak tarafından yapılan parçanın mix'i ve master'ı Feryin Kaya'ya ait. 'Yaşa Sen de' geçmiş dönemlerin naifliğini yansıtırken, Begüm Tarako'nun tuttuğu müzikal aynayla farklı bir karakter kazanıyor. Begüm'ün ilk albümünün 10. yılında yayınladığı, kariyerinin ilk cover çalışmasının klibi de yakında yayında olacak.