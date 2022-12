Moda arenası bu yıl çok renkliydi

Yılın son cumartesi günü... Yarın yepyeni bir yıla uyanacağız ve bir yıl boyunca yine sayısız umut, heyecan, mutluluk verici anı biriktireceğiz. Tabii ki bu anılar içinde giydiklerimiz, giymeyi tercih ettiklerimiz yani kısaca moda da başrollerde olacak... Düşünün hayatınıza damga vuran her bir anı... O an hissettikleriniz kadar giydikleriniz de eminim gözlerinizin önüne geliyor o ana döndüğünüzde... Zaten modanın gücü de tamamen bu etkisinden geliyor. O zaman hadi gelin biz de modayla dolu yepyeni anılar biriktirmeden önce artık son saatlerini yaşadığımız 2022'ye şöyle dönüp bir bakalım... 2022 yılı tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse değişik bir yıldı... 2019 yılıyla hayatımıza giren iki yılı aşkın süreyle bizleri evlerimize hapseden, sosyal ortamımızdan koparan ve modayla ilişkimizi sorgulatan pandemi sonrası, ilk eski normallere döndüğümüz yıldı bir kere. İki yıl boyunca önce evlerdeki kıyafet yığınlarını anlamlandıramadığımız, ardından çok rahat ve konforlu giysiler tercih ettiğimiz, sonra çevreci moda markalarına yakınlaştığımız, kendimizi spor giyime adadığımız ve sonuç olarak gelmiş geçmiş tüm moda akımlarını özleyip, en avangard, iddialı, seksi, şatafatlı parçalara yöneldiğimiz bir süreci tamamladık. Hem çok şeyi analiz ettiğimiz, anlamlandırdığımız, hem çok şeyi aynı anda özlediğimiz, kafamızın karıştığı bir süreçti bu. Kısaca 2022 yılı moda konusunda ilginç mi ilginçti...Çocuk çocuktur... Reşit olmayan bir bireyin cinselliği akla getirme ihtimali bulunan herhangi bir platformda, ortamda, reklamda kullanılması dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Ünlü isimlerin en çok tercih ettiği lüks moda markalarının başında gelen Balenciaga son reklam kampanyası ile tam da bu nedenle eleştirilerin hedefi oldu. Küçük çocukların ellerinde taşıdıkları oyuncak ayı çantalar, fantezi aksesuvarlarına çağrışım yaptığı için marka, sosyal medyanın gündemine düştü. Balenciaga'nın kısa sürede web sitesinden kaldırdığı fotoğraflarda iki farklı çocuk model yer alıyor. Çocukların ellerinde ayıcık şeklinde oyuncak çantalar bulunuyor. Balenciaga'nın eleştiri almasının nedeni ise oyuncak ayıların kıyafetleri... Ayının kollarında ve bacaklarında sivri uçlu deri bileziklerin yanı sıra boynunda zincir ve kilit bulunuyor... Cinsellik göndermesi bulunan bu kostümleri dünya kabul etmediği için marka büyük bir prestij düşüşü yaşıyor.Kapkaranlık, ümitsiz, hastalık hatta ölüm dolu günler yaşadığımız için olsa gerek moda dünyasının ve tabii ki bizlerin daha enerjik, çocuksu ve enerji verici bir rengi ön plana çıkarması doğal olarak bekleniyordu. 2022 yılında beklenen oldu pembelere büründük. Yıl boyu adeta bir Barbie bebek gibi baştan aşağı pembe giyinme modası vardı. Barbie filminin çekimleri ve Valentino'nun pembe tonu delice benimsemesi de bu rengin yükselişinde etkili oldu. Tüm yıldızları baştan ayağa gördük. Pembeler o kadar her yerdeydi ki moda dünyasının efsane ismi Karl Lagerfeld'in "Trendy olmak, banal olmaktan bir önceki aşamadır" sözü resmen gözlerimiz önünde ete kemiğe büründü. Bir an herkesin üzerinde gördüğümüz pembelerden o kadar sıkıldık ki bu rengi nereye fırlatıp atacağımızı bilemedik.Gerçekten de bu yılın en çok telaffuz edilen kelimelerinden biri metaverse oldu. Farklı sektörlerde tam nasıl bir karşılık buldu bu kelime bilinmez ama yeniliğe, en yeniye, popülere ve gençlerle bağ kurmayı mümkün kılan her konuya büyük bir aşkla yaklaşan moda dünyası bu kelimeyi de bağrına bastı. Modaevleri iddialı sahne şovları, defileler düzenledi yıl boyunca metaverse'te. Butikler, show-room'lar açtılar. Avatarlar için özel kapsül koleksiyonlar, sınırlı sayıda üretilen aksesuvarlar tasarladılar. Konu öyle bir noktaya geldi ki Türk markaları da bu trendden geri kalmadı ve birer birer metaverse üzerinden iddialı projelere adım attılar.Sevelim sevmeyelim ama kabul edelim ki Kim Kardashian belli bir döneme damga vurdu. Birçok köklü markanın yüzü olması, Dolce&Gabbana'nın defilesinde podyuma çıkması hiç de kenara atılabilecek şeyler değildi. Ama o en çok Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini yeniden giyerek konuşuldu. Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye Happy Birthday, Mr. President şarkısını söylediği elbise, 2016 yılında 4.6 milyon dolara satılmıştı. Kardashian'ın giydiği o kısa sürede elbise geri dönülemez hasar aldı.Moda ve stil dendiği zaman en çılgın, hem vurucu isimlerden biri birçoğunuzun aklından geçirdiği gibi Rihanna... Onun etkileyici, büyüleyici stili her ırktan ve vücut tipinden kadın için gerçek bir ilham kaynağı oldu. 1988 doğumlu Rihanna'nın hamile kaldığı haberleri ilk ortaya döküldüğünde böyle bir stil ikonunun nasıl bir hamilelik stilini tercih edeceği çok konuşulmuştu. Ve Rihanna tam da ondan bekleneni yaptı ve çılgın stilini hamileliği boyunca da sürdürdü. Rihanna bu konuyla ilgili olarak, "Eskiden hamile kadınları gördüğüm zaman herkesin hep böyle giyinmek zorunda olduğunu düşünürdüm. Ama sonra hamile olduğumu öğrendiğimde hiçbir hamilelik kıyafeti almamaya ve canım nasıl istiyorsa öyle giyinmeye karar verdim. Değişen vücudumla, aldığım kilolarla barıştım ve bu süresin eğlenerek tadını çıkardım" diye konuşuyor.Tabii ki yaşadığımız her şey moda dünyasına daha doğrusu bu alanın inovatif kısımlarına yoğunlaşmamıza da neden oldu. Tam da bu yüzden Sebastien Meyer ve Arnaud Vaillant tarafından kurulan Coperni markasının ilkbahar-yaz 2023 koleksiyon sunumu tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Şov sırasında İspanyol moda tasarımcısı ve giyilebilir sprey elbiseler üreten Fabrican markasının kurucusu Manel Torres davetlilerin gözü önünde çarpıcı bir şov yaptı. Podyuma iç çamaşırlarıyla çıkan Bella Hadid üzerine sıkılan giyilebilir sprey materyal şaşkın izleyicilerin gözleri önünde Coperni'nin iddiasılı bir tasarımına dönüştü. Bu şov, yılın sosyal medyada en çok viral olan moda sahnesiydi.Ah bu moda dünyası nasıl ki bir sezon popüler olan trend ertesi sezon çöp oluyorsa ne yazık ki aynı muameleyi moda dünyasıyla yakın olan insanlar da yaşıyor. Bu sezonun en büyük çöküşünü Kanye West yaşadı desek yalan olmaz. Kırdığı potlar artık üçü beşi geçince dev markalarla olan iş birlikleri de birer birer iptal oldu. Adidas'ın ardından Gap ve Foot Locker markaları mağazalarında Kanye West'e ait moda firması tarafından üretilen Yeezy markalı ürünlerin satışını durdurduklarını açıkladı.