7/24 şehirde yaşam

Borusan Sanat, 2023 yılına coşkulu bir şekilde merhaba diyor. 9 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imzaatacak ve 'zorluk tanımayan kemancı' olarak bilinen Valeriy Sokolov'u konuk edecek. Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgiyle izlenen Sokolov, bu konserde müzikseverlerle buluşacak.BİFO'nun 16 Şubat Perşembe günkü konukları Amerika'nın en bilinen orkestralarından biri olan Seattle Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörü ve şefi olarak tanınan, orkestrasıyla beş Grammy ödülüne layık görülen Ludovic Morlot ile 'büyüleyici bir ses ustası' olarak tanınan, konser performanslarının yanı sıra albüm kayıtlarıyla da kariyerinin en üretken dönemini yaşayan keman sanatçısı Alena Baeva.Salt'ın Beyoğlu ve Galata yapılarında 12 Şubat'a kadar devam eden sergisi Sahnede 90'lar kapsamında iki sanatçı konuşması gerçekleşecek. 18 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da sanatçı Taner Ceylan ile tiyatrocu Murat İpek, Sahnede 90'lar kapsamında yeniden sunulan The Monte Carlo Style (Monte Carlo Stili) performansı üzerine söyleşecek. 21 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te ise sanatçı Moni Salim Özgilik, Ankara'dan New York'a uzanan sanat pratiği üzerine Salt'tan Sezin Romi ile söyleşecek. Açık Sinema'da gerçekleştirilecek sohbette, sanatçının Sahnede 90'lar sergisinde yer alan işlerinin yanı sıra Salt Araştırma'daki arşivinden hareketle, 1980'lerin sonundan 1990'ların ortasına üretimleri ve performansa yönelimi odağa alınacak.Tamirane Akasya, 20 Ocak Cuma akşamı dünyanın sayılı kontrtenorlarından Nuri Harun Ateş'i ağırlıyor. "Kafası karışık kontrtenor" olarak tanınan Harun Ateş, kendine has üslubuyla sahnede olacak.Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan isveçli senfonik metal grubu Therion, bugün Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Leviathan II turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra İstanbul'a gelmeye hazırlanan Therion, tenor ve sopranolardan oluşan geniş bir koroyla vereceği konserde, metal müzikle senfonik öğelerin, opera tarzında vokallerin ve klasik müzik altyapısının iç içe geçtiği kült şarkılarını göz kamaştıran sahne şovlarıyla seslendirecek. Konserin özel konuğu ise ilk İstanbul konserini verecek olan doom-death metal grubu Pilgrimage.Ödüllü yazar Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı ve ödüllü yönetmen Emrah Eren'in yönettiği, Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu'nun birlikte oynadığı Aşk Hikayen Düşmüş oyunu, hiç kavuşmamış iki aşığın uzaktan uzağa oynadığı oyunlara tanıklık etmemizi sağlıyor. Tiyatro Hayali'nin ilk hayali olan Aşk Hikayen Düşmüş 14 Ocak'ta Cevahir Besa Sahne'de, 20 Ocak'ta Mall of Istanbul Moi Sahne'de, 29-29 Ocak'ta Baba Sahne'de olacak.2023 yılının ocak ile şubat ayları boyunca dünyanın dokuz farklı noktasında sanatseverlerle buluşan olan NFT Biennial dünyada ilk kez İstanbul'da, Zorlu PSM'de başladı. NFT Biennial, hem Metaverse'teki hem de Zorlu PSM'deki sergileriyle katılımcılar için fiziksel ve dijital bir sanat deneyimi sunmayı vaat ediyor.15 Ocak'a kadar Zorlu PSM'de ziyaret edilebilecek NFT bienali, doğa, insan ve teknoloji üçgeni etrafında şekilleniyor. 100'ü aşkın NFT eserinin sergilendiği NFT Biennial, İstanbul'dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Los Angeles ve Tokyo'nun da dahil olduğu birçok şehirde sanatseverlerle buluşacak.Katalan oyun yazarı Joan Yago'nun kendi ekibi La Calorica ile kaleme aldığı Mark Levitas'ın yönettiği ve Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen'in rol aldığı Fairfly, kendi şirketini kurmaya götüren motivasyonları sorguluyor ve bir iş projesinin ilk hayali ile gerçeklik arasındaki boşluğu bolca mizahla ortaya koyuyor. Fairfly, 18 ve 27 Ocak'ta saat 21.00'de Dasdas Açık Sahne'de, 31 Ocak 20.30'da Alan Kadıköy'de sahnelenecek.