Kırmızı halıyı çevreci moda akımı sardı

Alışveriş yapmayı, dolabımızı yenilemeyi, en yeni parçayı üstümüzde görmeyi hepimiz çok seviyoruz. Moda dünyası da bu isteğimizi tetiklemek için elinden geleni yapıyor. Moda haftaları, ilan ve reklamlar, ünlü şarkıcıların sahne kostümleri ve özellikle kırmızı halı etkinlikleri, bizlerin iştahını kabartacak kadar güzel ve yepyeni kıyafetlerle tabir-i caizse aklımızı başımızdan alıyor. Ama pandemi sonrası daha da artan çevreci moda anlayışı kırmızı halıyı yani Hollywood'u etkisi altına almış durumda...Pandemi süreci sonrası ilk kez fiziksel olarak düzenlenen Golden Globes (Altın Küre Ödül Töreni) de bu durumun bir ispatı gibiydi. Birçok dizide izlediğimiz Laverne Cox geceye vintage bir John Galliano tasarımı mavi tuvaletle katılarak farklı bir duruş sergiledi. Oyuncunun stilisti Christina Pacelli ödül töreninden sonra, "Özellikle nadir bulunan vintage parçalara yönelmiş durumdayız. Cox'un giydiği mavi tonlarındaki tuvalet, Galliano'nun 2007 ilkbahar-yaz koleksiyonundandı. Paris'ten satın aldığımız bu parça 15 sene önce podyumda herkesi kendisine hayran bıraktıktan sonra bir kez daha konuşulmayı ve ön planda olmayı hak ediyordu. Galliano'nun Dior'un kreatif direktörü olduğu o dönemde yaptığı tasarımların büyüleyici ve etkileyici halinin yerini bir başka şey tutamaz. O yüzden vintage parçalara ayrı bir önem vermek gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Tabii ki Cox bu çevreci tarzı benimseyen tek ünlü isim değil. Olivia Rodrigo geçtiğimiz MTV Video Müzik Ödül Töreni'nde Versace markasının 2001 yılı defile parçası bir tuvalet giydi. Zendaya son Ballon d'Or Ödül Gecesi'nde Roberto Cavalli'nin 2000 yılına ait bir siyah tuvalet tercih etti. Addison Rae ise, son düzenlenen Met Gala'ya Gucci'nin 2003 koleksiyonuna ait bir tuvaletle katıldı.Kim Kardashian'ın Vanity Fair'in Oscar partisinde Alexander McQueen'in 2003 yılı koleksiyonuna ait bir parça giymesi medyada çok geniş yer almıştı. Cardi B'nin Grammy Ödül Töreni'ne Thierry Mugler'in 1995 yılı koleksiyonuna ait bir tuvaletle katılması da yine çok dikkat çekmişti. Gwyneth Paltrow'un Emmy Ödül Töreni'nde giydiği 1963 yılına ait Valentino tuvalet ise moda dünyasında çok konuşulmuştu. New York gazetesi son dönem yıldızların daha da artan sayılarda vintage ve çevreci moda anlayışına yönelmesini ve bu duruşlarını kırmızı halıda da ortaya koymalarıyla ilgili olarak, "Vintage her bakımdan çok havalı. 2008 yılında bir mahkeme sırasında Charlize Theron'un Oscar Ödül Töreni'nde Chopard marka mücevher takması karşılığında 200 bin dolar ödeme aldığını öğrenmiştik. Yani kırmızı halı büyük bir ekonominin döndüğü bir alan. Markalar yıldızları giydiriyor, bunun için onlara ödeme yapıyor ve bu sayede dünyanın dört bir yanında binlerce müşteriye ulaşma şansı yakalıyor. Vintage demek bu sistemin dışına çıkmak demek öncelikle... Yıldızın 'Ben burada tek başıma, kendi gücümle bulunuyorum' demesinin ete kemiğe bürünmüş hali. Yıldızlar vintage seçerek resmen bir gövde gösterisinde bulunuyor bu işin bir açısı. Bir de çevreci, sürdürülebilir moda açısı var... Düşünsenize marka yıllar sonra da yine güncel bir parça yapmış olduğunu ortaya koyuyor. Tasarlanmış, yıllar öncesine ait o parça her daim giyilebilir olduğunu, akıllıca yatırım yapılmış olduğunu ortaya koyuyor. Sürdürülebilir moda da tam olarak bu demek. Her seferinde yeni bir şey almak değil, yıllar önce alınmış bir parçanın güncel ve giyilebilir olması demek" yorumunda bulunuyor.Vogue dergisi 1996 doğumlu yeni nesil stil ikonu Zendaya'nın kırmızı halı şıklığına vurgu yaparak, "Özellikle 1990'larda doğanlar kesinlikle modanın belirli değerlere sahip çıkmasını istiyor. Onlar için üzerinde kocaman logolar yazan aşırı lüks markalardan alışveriş yapmaktan daha önemli şeyler var. Markaların yeşil bir moda anlayışına sahip olmasını, sürdürülebilirlik anlayışına sahip çıkmasına kıymet veriyorlar. Bu nedenle ikinci el, vintage parçalar, ürünleri kiralamak onlar için çok doğal ve önemli. Bu prensiplere sahip çıkan isimleri de kendilerine yakın olarak görüyorlar. Yeni ve esas gelişen moda alıcısı kuşak ile bağ kurabilmek için hem markalar hem de ünlü isimler hem günlük hayattaki moda tercihlerini hem de kırmızı halı tercihlerini değiştirmek, gözden geçirmek durumunda... Zendaya bu süreci en doğru yöneten ünlü isimlerden. Vintage kullanarak hem çevreci duyarlılığını ortaya koyuyor, hem modaya daha üst bir bakış açısı getiriyor hem de kendi nesliyle olan ortak değerlerinin altını çiziyor" yorumunu yapıyor. Kırmızı halıyı bile saran bu anlayış umarım daha geniş kitlerere yayılır. Modanın en sığ hali olan 'bir linke gir, giy ve at' sadece bütçenize değil, dünyaya, çevreye ve hepimize zarar bunu unutmamalıyız...Son günlerin en çok konuşulan filmlerinden birinin dünya prömiyerleri sayesinde sürdürülebilir moda kavramı geçtiğimiz haftalarda çok konuşulmuştu. Tencel markası, Red Carpet Green Dress Global (Kırmızı Halı Kürsel Yeşil Elbise) isimli dernekle özel bir iş birliği yaparak son dönemde dikkat çekmişti. Avatar 2: Suyun Yolu filminin Londra ve Los Angeles'ta düzenlenen dünya prömiyerleri için filmin yıldızları kırmızı halıda Tencel Lyocell elyaflar ve Tencel LUXE Lyocell ipliklerle hazırlanan özel tasarım kıyafetler giydi.Filmin yıldızları Zoe Saldana, Henry Cavill, Suzy Amis Cameron ve James Cameron sürdürülebilir ve döngüsel moda anlayışını Tyler Ellis, Hunstman ve Vivienne Westwood tasarımlarıyla kırmızı halıda giydi. Markanın üst düzey yöneticilerinden Harold Weghorst, şunları söyledi: "Kırmızı halı etkinlikleri daha geniş kitlelere ulaşmanın yanı sıra modanın sürdürülebilir olabileceğini gösterebilme konusunda bizlere mükemmel bir platform sunuyor. Herkese örnek olarak hep birlikte moda ve tekstil endüstrisini daha sürdürülebilir ve döngüsel bir geleceğe taşıyabiliriz" yorumunda bulundu.Ünlü oyuncu Henry Cavill de, "Gezegeni ve içinde yaşayan insanları korumak için hepimize bir yol gösterdiği için bu çevreci moda anlayışını benimseyen projeyi desteklemeye karar verdim. Hiçbirimiz tüm yaşam tarzımızı bir anda değiştiremeyiz. Yine de, aynı anda atacağımız küçük adımlarla hep birlikte fark yaratabiliriz. Sürdürülebilir malzemelerle üretilen giysileri tercih etmek bunun yollarından biri. En az bunun kadar önemli bir konu da sürdürülebilirliğin giysi kalitesini kesinlikle düşürmemesi" ifadesini kullandı.Galler Prensesi Catherine eşi Galler Prensi William'ın, çevrecilik konusunda bilinç uyandırmak amacıyla kurduğu Earthshot Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine bir kiralama platformundan seçtiği elbiseyle katıldı. Earthshot Ödülü'nün sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı ana temasına uygun olarak yeşil renkli bir elbise giydi. Yeşil elbisesini bir kiralama platformundan seçen Catherine, kiralama bedeli olarak yaklaşık 100 dolar harcadı.Kırmızı halıda vintage bir parçayı giymek her zaman şu an olduğu kadar popüler değildi. Julia Roberts 2002 yılında Oscar Ödül Töreni'nde 1992 yılına ait bir Valentino giydiğinde tek kelimeyle yer yerinden oynamıştı. Ondan sonra da yıllar boyunca böyle bir adım atmaya Hollywood yıldızları çok da cesaret edememişti. 2006 yılında yine Oscar Ödül Töreni'nde Reese Witherspoon, 1950'li yıllara ait vintage bir parça giydiğinde yine günlerce moda gündeminde birinci sırada kalmıştı.