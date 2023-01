7/24 şehirde yaşam

Şubat ayı boyunca sürecek İstanbul'un Kültür, Sanat, Tasarım ve Yaşam Festivali, şehri 'aşk'la sarmalayacak. Festivalin bu seneki teması; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir!" sözünden ihamla: Özgürlük Senin Karakterindir! Festival, 360 Dereceden Aşk @Love360Fest, onlarca kültür, sanat, tasarım profesyonelinin, yüzlerce eserin, pek çok kurum ve STK'nın katılımıyla bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması vesilesiyle çok daha farklı bir heyecan ve gururla 15. kez hayat bulacak. Halka açık sergiler, performanslar, müzik dinletileri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra festivalde Aşkı Konuşanlar Konferansı, LOVE UP Sinema Kuşağı, Lovers Bazaar, Aşkın Damakta Kalan Tadı ve O Her Yerde Sohbetleri gibi projeler de yer alacak. Festival şubat ayı boyunca Pera Palace Hotel'de olacak.Anadolu yakasında yer alan Tamirane Akasya'da, pop, caz ve alternatif müzik konserleri hafta sonları devam ediyor. 27 Ocak Cuma akşamı repertuvarında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Hümeyra, Sertab Erener gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerinin sevdiğimiz şarkılarına yer verdiği Sevdiğimiz Şarkılar projesiyle Seda Akman, 28 Ocak Cumartesi akşamı keyifli repertuvarı ve canlı performansıyla Tuğçe Karaoğlan, Tamirane Akasya misafirleriyle buluşacak.Kısa süre önce kurulan ve sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayan Loft Art, yeni sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Loft Art, beşinci sergisi Bir Başka Hikaye ile geçen çarşambadan itibaren İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekanında sanatseverleri ağırlıyor. 18 Mart Cumartesi gününe kadar açık olacak Bir Başka Hikaye sergisi resim, heykel, fotoğraf ve enstelasyon eserlerinden oluşan ve farklı medyumlarda eser üreten 16 sanatçıyı bir araya getiriyor.Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın 2023 yılının ilk konserini gerçekleştirecek. Dinleyicilere III. Selim'in ilahi aşkla oluşturduğu musiki makamına verilen isim olan 'Sûzidilârâ' makamından eserler seslendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nu Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetecek. Konserin solistleri Filiz Oral ile Ender Doğan klasik ve sonrasındaki dönemlere ait eserlerle sahne alırken, Murat Bağdatlı (ud) ve Hüseyin Özkılıç (ney) ikilisi ise Türk saz musikisinin seçkin örneklerini seslendirecek.Bilim insanı Fahri Petek'in objektifinden 1945-1968 yılları arasında Paris'teki Türk sanatçı ve entelektüellerin ortaya çıkmamış fotoğraflarından oluşan Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu başlıklı sergi 18 Mart'a kadar Institut français İstanbul'un sergi salonunda ziyarete açık olacak. 1940-1960 arasında, biyokimya doktoru ama her şeyden önce fotoğraf tutkunu olan Fahri Petek'in evi, sanatsal diaspora için bir ağırlama ve değişim yeri haline gelmişti. Sanatçı, böylelikle Paris'te yaşayan kendini kanıtlamış veya henüz sanat kariyerinin başındaki tüm Türk yetenekleri fotoğraflama fırsatı bulmuştu. Paris Okulu olarak adlandırılan ve Fransız kültürüyle yoğurulmuş Türk sanatçılar, Paris'in sanatsal mayasından etkilenmişti. Bazıları ise kendi dönemlerinin mücadelesinde yer alıp, uğradıkları baskıdan kaçarak bu şehre sığınmışlardı. Sergide, Petek'in kızı Gaye Petek tarafından seçilen 26 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.50 dansçıdan oluşan büyüleyici kadrosuyla 40'a yakın bale koreografisine imza atan Monte Carlo Balesi, başarılı yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'un yeniden yorumladığı Romeo & Juliet temsiliyle, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.