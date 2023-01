Çocuklar tatilde eğlenceye doyacak

Bugün yarıyıl tatilinin ilk günü. Muhtemelen çocuklar evde çoktan sıkılmaya başladı bile. Ebeveynler, geriye kalan 14 gün nasıl geçecek diye düşünüyor. Fazla düşünmeye gerek yok, çünkü ülkemizde hemen her şehirde birçok etkinlik var. Biz de sizlere bir 15 tatil etkinlik listesi hazırladık. Her güne bir etkinlik planlayarak, çocuğunuza unutamayacağı bir tatil yaşatabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler...Zorlu PSM, tatilde çocuklar için özel bir tiyatro seçkisi hazırlamış. Kusursuz Dünya Müzikali, çocukları sömestir tatili boyunca 22-23 Ocak ve 29-31 Ocak tarihleri arasında Pinokyo, Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız ve daha birçok masal kahramanıyla birlikte sanal dünyanın sonsuzluğunu tiyatro sahnesine taşıyor. Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal'ın başrolünde olduğu, izleyenleri yenilikçi dekoru, eğlenceli müzikleri, unutulmaz danslarıyla, gerçek-sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, tatil boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicilerini bekliyor.Beykoz Kundura'da bugün başlayan çocuklara özel atölyeler yarıyıl tatili boyunca devam edecek. Sümerbank Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi'nin tarihinden ve üretim sürecinden yola çıkarak tasarlanan atölyelerin ilki, Fabrika'da üretilmiş ayakkabı modellerinden ilham alarak tasarlanan "Ayakkabımı Tasarlıyorum" olacak ve çocuklar, bir ayakkabının geçmişteki üretim aşamalarını öğrenirken, bir yandan da kendi ayakkabılarını tasarlayacaklar. Atölye programında ayrıca, 29 Ocak Pazar günü "Kabakçık Günü" yaşanacak. Bu özel günde çocuklar, Kundura Sinema'da ödüllü animasyon filmi "Ma Vie De Courgette / Kabakçığın Hayatı"nı izleyecek, film okumasına katılacak ve sonunda kendi stop motion filmlerini çekecekler.Eyüpsultan Belediyesi, sömestir tatilinde çocuklar ve aileleri için tam 130 etkinlik hazırlamış. Bugün başlayan, Sömestir Fest, 5 Şubat'a kadar devam edecek. Birbirinden renkli ebeveyn çocuk etkinlikleri, AVM Şenlikleri, Lise Kamp Günleri, Robot Okulu Atölyesi, Ali Kuşçu gözlem ve su roketi gösterileri, dil kampı, kaykay ve buz pisti deneyimi futbol turnuvası gibi sportif, eğitsel, sanatsal aktivitelerle öğrenciler unutamayacakları bir tatil dönemi geçirecekler.Fatih Belediyesi, hemen her mahallesinde bulunan kütüphane, bilgi ve bilim evlerinde yarı yıl boyunca çocuklara özel programlar yapıyor. Maskeli balo partisi, Karagöz ve Hacivat gösterisi, kalemlik tasarım atölyesi, dünya yap-boz günü bu etkinliklerden sadece bir kaçı. Ayrıca, tatilde sınavlara çalışmak isteyen lise öğrencileri de unutulmamış. Bilgi evlerinde 7. ve 8. sınıflar için LGS soru kampları var. Spor seven çocuklar için okçuluk, karete, su topu, yüzme etkinliklerinin yanı sıra uçurtma şenliği ve sokak oyunları da çocukları bekliyorİstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da harika çocuk oyunları var. Turta Girmemiş Orman 22 Ocak'ta Mecidiyeköy Büyük Sahnede minik izleyicilerimizle buluşurken, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam ise 21 ve 22 Ocak'ta Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde temsil edilecek. Her iki oyunun başlama saatleri de 13.00.3-4-5 Şubat tarihlerinde resimden müziğe, seramikten dramaya, dijital sanatlara kadar geniş yelpazede bir içerik sunacak olan Art&Kids Fest, Fişekhane'de olacak. Bu festivalde sanatın hangi dalı olursa olsun, her çocuk kendi için uygun bir etkinlik bulacak. Ayrıca, ebeveynler de bu eğlencelerde çocuklarına eşlik edebilecek. Kitlesel resim atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi, yenilebilir malzemelerden oyun hamuru yapma atölyesi, kil seramik atölyesi, mimari tasarım atölyeleri, tasarım ve stop motion atölyeleri ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca, Gökkuşağının Altında, Burnunu Kaybeden Palyaço, Papagenolar, Kırmızı Pabuçlar, Kurbağa Prens ve Kırmızı Başlıklı Kız tiyatroları minik izleyenlerle buluşacak.Zonguldak'ta bulunan 67 Burda AVM'de, çocuklara özel, ücretsiz etkinlikler var. 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında sevilen karakter Akıllı Tavşan Momo etkinliği ile 4-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Kare Takımı etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler 14:00, 16:00 ve 18:00 saatlerinde olmak üzere üç seans olarak gerçekleştirilecek.Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 23 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında, 4 -12 yaş aralığındaki çocukları yepyeni ve unutamayacakları deneyimlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ritim Atölyesi, Çocuklar İçin Drama Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Erken Müzik Atölyesi, Resim Sevinci, Resimle Tanışıyorum Atölyesi, Ukulele Atölyesi, Yaratıcı Dans Atölyesi, Meyve Sebze Orkestrası atölyeleri ile yarıyıl dönemi boyunca da çocukları ağırlayacak. Tabii bunun yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Dijital Hayvanlar Alemi Digizoo ile çocuklar hayvanların dünyasını daha yakından tanıyabileceklerAdrenalin ve aksiyon seven çocuklar için Hupalupa Aile eğlence merkezi, yarıyıl tatilinde de özel bir program hazırlamış. Jonglör, sihirbaz gösterileri, interaktif masal anlatımı ile 'Sahne Senin'de şarkılarla eğlence ve konsept ödüllü yarışmalarla interaktif bir gösteri, çocukları bekliyor. Heyecan dolu eğlence üniteleri arasında; trambolin park, denge parkuru, tırmanma duvarı, Kidventure, VR-AR bulunuyor. Ayrıca, minikler için özel olarak tasarlanmış miniplay alanı da 0-4 yaşa arası küçük çocuklara renkli bir dünya sunuyorArter, çocuklara sıra dışı bir atölye çalışması sunuyor. 27 Ocak'ta ve 3 Şubat'ta Arter'in Atölye mekânında gerçekleşecek "Düş Avcısı" başlıklı atölyede çocuklar, sanatçı Eva Kotatkova'nın yönlendirmesiyle oluşturulan yönergeleri takip ederek önce düşler kuracak, ardından farklı yöntemlerle kendi düşlerini aktaracaklar. Katılımcıların düşleri, sanatçının önümüzdeki aylarda Arter'de gerçekleşecek kişisel sergisinde yer bulmak üzere kayıt altına alınacak. Etkinlik ücretsiz, ancak öncesinde mail yoluyla kayıt yaptırmak gerekiyor.Bursa Belediyesi, 28 Ocak'ta Bizim Kent Müzesi'nde, Bizim Mahalle Canlanıyor etkinliği düzenliyor. Eski Bursa'yı yâd etmek, çocuklarına yakın geçmişte nasıl bir Bursa'da büyüdüklerini göstermek isteyen ebeveynler için sömertirde gezilebilecek bir sergi. Bizim Mahalle sergisi ile ailece 90 yıllara yolculuk edeceksiniz.Metropol İstanbul'un çocuklar için hayata geçirdiği 'Kids Fest', bugün dopdolu bir programla başlıyor. Çocukların yakından takip ettiği efsane karakter ve yapımların çocuk gösterileri, konserler ve aksiyonu bol basketbol akrobasi şovları ile 'Kids Fest', 4 Şubat'a kadar çocuklara unutulmaz bir sömestir eğlencesi yaşatacak. Türkiye'nin en ünlü basketbol akrobasi grubu 'Action Team' ise 2 günde toplam 6 özel gösteri için 'Kids Fest' sahnesinde olacak. 'Action Team', basketbol akrobasi şovu ile hem basketbola gönül veren genç çocukları ve aileleri hem de aksiyon seven minikleri kendisine hayran bırakacak.