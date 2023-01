Operacılığını çaktırmadan pop söylüyor!

Barbaros, popüler müziğin özel seslerinden... Opera eğitimi almış. Bugüne kadar pek çok ünlü solistin vokalistliğini yapmış. Eğitimine, sahnede kısık ateşte ağır ağır pişirdiği sahne tecrübesini eklemiş...Aynı zamanda bir şarkı yazarı. Bu kez yeni şarkısı 'Var mı?'da, popüler müziğin ekol isimlerinden Yaşar'la düet yapıyor. Latin ezgili ve ritimli kıpır kıpır bir şarkı 'Var mı?'...Konservatuvarda aldığım eğitim, şarkı söylerken yorulmamayı, sesimi düzgün kullanmamı ve farklı stillere daha rahat girebilmemi sağladı.Mesela stüdyoda okuma yaparken, uzun süreler çalışabiliyorum ve pek yorulmuyorum. Sahnede de öyle. Ancak, eğitiminizin getirdiği bazı alışkanlıklar, pop müzikte kullanılmadığı için sırıtabiliyor. Farklı disiplinler olduğu için hepsinin kuralları farklı. Mesela pop müzikte mikrofon kullanılıyor, ufacık sesler ve nefesler bile karşıya geçebiliyor hemen. Ancak bir arya söylerken poptakinden çok daha büyük sesler, tınılar ve nefeslerle hareket etmek zorundasınız. Benim de o eğitimden kalan birtakım alışkanlıklarımı, pop müziğe yansıtmamam gerekiyor. Bu elbette başlarda zaman zaman zorlandığım bir durum oldu.- Vokal yaptığım dönemlerde çalıştığım insanları çok gözlemledim. Onlardan sahne duruşu, mikrofon kullanımı, insanlara hitap, şarkı söyleme, müzikalite adına çok önemli şeyler öğrendim. Büyük kitleleri bir duygudan bambaşka bir duyguya nasıl taşıyacağımı gördüm. Müzik içerisinde bir enstrüman gibi yer almanın nasıl olabileceğini anladım. Mesela Leman Sam'la Diyarbakır'da bir konserde, bir ovada uçsuz bucaksız bir insan seli vardı. Orada sallanan meşaleleri ve insanların hep bir ağızdan şarkı söylemesini unutamıyorum. Gecenin içinde sadece ışık ve muhteşem bir koro vardı.- İlk gittiğim konser Barış Manço konseriydi. O gün fotoğraf çektirmiştik. 22 sene sonra elimde aynı fotoğrafla 'Best Of' albümüne vokal yapmaya gittim. Gözleri doldu fotoğrafı görünce ve bu anıyı ölümsüz kılmak için tüm basını çağırdı. Benim unutamadığım kısmı ise tüm vokal ekibiyle birlikte stüdyoya girmesiydi. O an ilk karşılaşmamızı düşündüm.Yanımdaydı ve beraber vokal yapıyorduk. Unutulmaz bir andı.- Yaşar'la aynı performans merkezinde çıkıyorduk, oradan bir tanışıklığımız var ve eskiden beri de kendisine hayranım zaten. Müthiş bir yorumcu. Şarkıyı beraber söylemeyi teklif ettiğimde kabul etti ve Mustafa Ceceli'ye şarkıyı düzenlemesi için teslim ettim. Harika bir iş çıkardı.- Sesini duyduğunuzda direkt ismini söyleyebildiğiniz, özel bir solist. Kendisi de Türk edebiyatındaki özel şairleri, büyük isimleri çok okuduğu için yazdığı şarkılara da onların kokusu sinmiş. Kendine has bir stil yaratabilmek, başka yerlerden ilham alarak kendisiyle harmanlayabilmek, özel olmanın getirdiği sonuçlardan biridir. Yaşar da şüphesiz bunun en harika örneklerinden biri.Her insana dans etme isteği veren, iyi hissettiren melodilerle dolu Latin ezgiler. Bu müziğin doğası ile ülkemizin cana yakın insanı, Akdenizli olmanın getirdiği sıcaklık, büyük bir uyum içerisinde bence. Latin müziğinin her zaman bu büyüsünü koruyacağını ve hiç değişmeyecegini düşünüyorum.Popüler müzikte son dönem yıldızı parlayan isimlerden biri Melis Fis. Kendi şarkılarını yazıyor olması da onu özel kılan özelliklerinden. Belki de bu yüzden, dudaklarından dökülen sözler dinleyicide sahicilik hissi uyandırıyor... Popun ve genel olarak müziğin temel meselelerinden biri değil mi zaten bu sahicilik hissi! Hareketli, dansa meyilli şarkılarında bile hüzün tınısı var sesinde... "Hayaller kadar gerçek değiliz/Gerçek kadar hayal de değiliz" gibi bence, popüler müzik için müthiş derin bir sözle dans ettirmek kolay iş değil! Bu arada bu sözler 'Biz Neyiz?' adlı şarkısından. Melis Fis şimdi yeni teklisi 'Trajikomedi' ile karşımızda. 'Trajikomedi' aslında bir nevi 'severken ayrılma' hikayesi anlatıyor. Yine Melis Fis'in kendine has melodileri, yorumuyla hüzünlü bir dansa davet ediyor dinleyeni! "Oof, aşıkken gitmek en kötü son" diyor Melis Fis... Hareketli şarkıların içinden, etkisini kaybetmeden geçen hüzünlü sözler; Melis Fis'in popüler müziğe mührünü vurabildiği en belirgin özelliği bence...