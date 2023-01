7/24 şehirde yaşam

Kumbaracı 50'nin yeni oyunu Çember'in Anası, yenilmişlere ve susturulmuşlara adanmış tuhaf bir hikaye. Babil'de kendini kraliçe ilan eden ve Çember adını verdiği yeraltı gettosunda neşeyle hüküm süren Semiramis, Babil Kulesi'nin yıkıldığı gece Çember'de saklanarak halkını ve ailesini koruyabileceğini düşünmektedir. Fakat Semiramis için esas tehlike yıkılan Babil Kulesi değil, yüzleşilmemiş günahlardır. 2,9 ve 16 Şubat'ta sahnelenecek oyunu Burçak Çöllü yazıp, yönetiyor. Ayşegül Uraz, Ceyda Akel, Gülhan Kadim, İbrahim Arıcı, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sevil Akı, Tolga İskit rol alıyor.Devrim Erbil'in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil, 2 Nisan'a kadar The Stay Boulevard Nişantaşı'nda sergilenecek. Erbil'in en geniş NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturan proje İstanbul konseptlerini neon renklerle yenilemesinden doğdu.New School rapçiler arasında yer alan rapçi Motive, 29 Ocak Pazar akşamı KüçükÇiftlik Park'ın kış sahnesinde olacak! Son olarak 2022'de yayınladığı 22 albümü ve 10MG, Chorba, Totem gibi teklilerle rap camiasında yerini sağlamlaştıran Tolga Can Serbes, sahne ismiyle Motive, Spotify Top 10 Charts'da 6. sıraya yerleşmiş bir isim.İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği La Bohème Operası 4 Şubat) ta prömiyer yapıyor. Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak olan "La Bohème" Operası, 4 / 9 / 25 Şubat'ta AKM'de sahnelenecek.Pera Film, 2023'ün ilk film programı Uğrak ile, İstanbul'u bazen bir set, bazen dekor, bazen de ana karakter olarak ele alan, onu bir uğrak yerine dönüştüren filmleri buluşturuyor. 31 Ocak'tan itibaren izleyici karşısına çıkacak olan program Pera Müzesi'nde yer alan Zamane İstanbulları sergisi kapsamında gerçekleşiyor. Deneysel, belgesel ve kurmaca türlerinden dokuz filmi bir araya getiren Uğrak seçkisi 26 Şubat'a kadar Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları,Uğrak adını verdiği seçkide dört farklı yönetmenin, Alain Robbe-Grillet, Mika Kaurismäki, Maurice Pialat ve Merlyn Solakhan'ın işlerine yer veriyor.Sevil Dolmacı Art Gallery, Playful Minds ismiyle, yerli ve uluslararası boyutta sanatçıların grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Christo, Theodore Boyer, Devon Dejardin, Sam Jablon, Royal Jarmon, Kan Seidel, Ruby Anemic ve Eric Shaw gibi uluslararası sanatçıların yanı sıra Haluk Akakçe, Ozan Oganer ve Sinan Saül'ün eserleri, 28 Ocak-25 Şubat günleri arasında galerinin mücevher binası Villa İpranosyan'da sanatseverlerle buluşuyor. Playful Minds, Y ve Z jenerasyonlarına ait sekiz, toplamda on bir sanatçının 25 çarpıcı eserini gözler önüne seriyor. Sergide, Theodore Boyer'in kadın figürleri ve natürmortları, Eric Shaw'un çarpıcı renklerdeki şehir manzarası soyutlamaları, Royal Jarmon'un çocuksu naiflikteki çiçek ve hayvan betimlemeleri dikkat çekiyor. Kan Seidel'in eğlenceli figürlerinin yer aldığı tuval işi ile Sam Jablon'un oyuncu karakterini yansıtan sloganları da sergide yer alıyor. Sinan Saül, sıra dışı figürlerini Sevil Dolmacı Art Gallery'de ilk kez sanatseverlerle buluşturuyor. Ozan Oganer'in balon patlatan kız heykeli ve Haluk Akakçe'nin çocuksu figürleri de sergide.Terrazza Italia; yansıttığı İtalyan yeme içme kültürünün yanı sıra Türk gastronomisine de katkı sağlamak için yeni bir proje başlattı. Mekanın Executive Chef'i Claudio Chinali mutfağında her ay bir Türk şefi ağırlayarak, İtalyan ve Türk mutfağını birlikte yorumlayacaklar. 31 Ocak'ta konuk şef Amavi Alaçatı'nın Executive Chef'i Ahmet Can Aras olacak. İki şef Türkİtalyan ortak lezzetlere imza atacak.