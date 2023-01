Döneceğim şehir İstanbul olur

Çok bilinen, çok okunan bir şiirdir: "Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın / Bu şehir arkandan gelecektir / Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın / aynı mahallede kocayacaksın / aynı evlerde kır düşecek saçlarına / Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda." Devamı da var ama konu bu satırların yazarı şair Konstantinos Kavafis değil. Onun öğrencisi (istersen burada öğrencisi yerine hayranlarından diyelim, sen bilirsin) dünya genelinde koleksiyonerleri olan, uluslararası ressam Andreas Georgiadis. 1933 yılında vefat eden şair Kavafis'in talebesi olduğunu söyleyen Georgiadis, aynı sanat disiplininden bile değil ama onun felsefesi ve hayat görüşünün resimleri için ilham kaynağı olduğunu söylüyor.Yunan ressam Andreas Georgiadis'in, şair Konstantinos Kavafis'e ithaf ettiği Geri Dön / Come Back isimli sergisi için Istanbul Concept Galleri'deyiz.Bütün eserlerde Kavafis'in dünyasından şiirsel evreninden (ressam bu şekilde ifade edilmesine çok önem veriyor) esintiler var. Bu vurgu öyle güçlü ki kimi resimlerine bakarken rüzgarı hissediyorsunuz. Ama hemen her resminde sizi içine çeken ışığın büyüsüne kapılıyorsunuz. Renklerden çok ışığa önem veriyor Andreas Georgiadis. Açılış öncesi her resminin önünde ona o eseri için ilham veren Kavafis şiirinin okunmasını istiyor. Fonda kendisinin seçtiği müzik var. Bu müzik çalmadan açılışı yapmadı desek, abartmış olmayız.Açılış öncesi, yanlarında Kavafis'in şiirlerinin süslediği, her biri kağıt üzerine mürekkeple yaratılmış etkileyici resimlerinin önünde Georgiadis ile sohbet ediyoruz. Resimlerini anlatırken öyle bir his uyandırıyor ki, sürekli öykündüğü şair Kavafis gibi İstanbul'da daha önce yaşadı mı acaba?:"Hayır, İstanbul'da yaşamadım ama belki 30 kez bu şehre gelip gittim. Hayal ettiğim ve tek arzuladığım şey bu şehirde yaşamak. Burada daha fazla vakit geçirmek istiyorum çünkü. İstanbul'da açtığım ilk sergimde de eserlerimi bu şehre adamıştım. Daha önce Yunanistan'da açtığım kişisel sergimde de İstanbul resimlerim yer alıyordu."Peki nedir bu Kavafis sevdanız, aynı sanat disiplininden bile değilsiniz üstelik: "Aramızdaki bağ için şunu söylemek isterim. Ayrı disiplinlerde çalışsak da ben Kavafis'i öğretmenim olarak görüyorum. Ayrıca çok önemli bir ortak yanımız var: İstanbul. İkimiz de bu şehrin hayranıyız. Hayatında sadece 1882 ile 1885 yılları arasını ailesiyle İstanbul'da geçiriyor. Sonra İskenderiye taşındı. Orada pamuk tüccarlığı yaptı çeşitli işlerde çalıştı ve öldü. Ona İskenderiye'nin çok fazla ilham verdiğine inanıyorum. Bu yüzden onun ayak izlerini takip ederek İskenderiye'yi ziyaret ettim ve ona ilham verdiği gibi bana da ilham verdi. Kavafis ile ilgili az bilinen bir şeyi de sizinle paylaşayım. Kendisi şiire İstanbul'da başlamış desek yeridir; ilk şiirlerini burada yazmış. İstanbul'un Tarabya ve Yeniköy semtleri üzerine şiirleri var. Hayatımda hiç şiir yazmasam da Kavafis'in hayata bakışı, felsefesi benim için çok öğretici oluyor."Edebiyata bu kadar düşkün Andreas Georgiadis, hangi Türk yazarları okuyor acaba? Sanatçının kendisi gibi Selanik doğumlu olan Nazım Hikmet'e ayrı bir hayranlığı var. Orhan Pamuk da okuduğunu söylerken birden aklına gelen bir isimle müthiş heyecanlanıyor: "Sabahattin Ali'den 'Kürk Mantolu Madonna'yı okudum, beni çok etkilediğini söylemeliyim."