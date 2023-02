Cam kaykayla geleceğe dönüş!

'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) filmini hatırlar mısınız? Peki ya başroldeki Michael J. Fox'un kendisini arabayla kovalayanlardan basit bir kaykayla kaçmasını? 1985 yılı yapımı film sonrası kaykay satışları tüm dünyada artmış, çocuk ve gençler bu basit aletin tutkunu haline gelmişti. Yıllar içinde ilginin artmasıyla kaykay sporuna, 2020 Olimpiyatları'nda ilk kez yer verildi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir Türk kaykay sporcusunun görür müyüz bilemem ama Türkiye'de camdan yapılan kaykayın hikayesini dinledim. Cam Kaykay markasıyla bu yeniliğe imza atan Yorglass firmasının üçüncü nesil yönetim kurulu üyesi Merve Yorgancılar Işıtmak ile buluşup cam kaykayın hikayesini dinliyorum. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Merve Yorgancılar, beş yıllık ajans deneyimi sonrası aile şirketine dahil olarak 'eski köye yeni adet' getirmiş: "Masamda süs olarak duran minik cam kaykayın verdiği ilhamla start aldı her şey. Biz Yorglass olarak bir cam firmasıyız. Bizim için her şey camın etrafının etrafında dönüyor."Bir süre önce çamaşır makinelerinin kapaklarında kullanılan cam için sipariş aldık. Soda ve kum kullanılan bu üretim sürecinin sonucunda belli bir atık kalıyordu elimizde. Her zaman Sıfır Atık hedeflerimiz arasında olduğu için bunları daha küçük firmaları satıyorduk. Ama neden bunu biz bununla bir şey üretmiyoruz dedim. Elimizdeki atık camları kullanıp Cam Kaykay üreterek 'ileri dönüşümü' hayata geçirmek için harekete geçtik." "Otobüs camlarını üreten bir firma iş birliği yaptık. Elimizdeki atık camları götürerek üretim aşamasına geçtik. Yani hep altını çizdiğimiz gibi bir katma değer yarattık. Tabii atıkların bir standardı olmadığı için kaykayların hepsi aynı kalınlıkta, renkte veya aynı tasarımda olamıyor. Bu da aslında ürünlere farklı bir zenginlik katıyor. Yani herkesin elindeki Cam Kaykay aslında ona özel bir ürün. Bu da upcycling denen ileri dönüşümün, insanlara yeni bir tür zenginlik getirdiğini gösteriyor.""İleri dönüşüm, bambaşka bir konu. Tükettiğimiz şeylerden yeni bir katma değer üreterek ülkemize gerçekten bir katkı sağlayabiliriz." "Ürettiğimiz Cam Kaykay; mağazalarda, evlerde, otel veya kafelerde dekorasyonda kullanılmak için büyük ilgi gördü. Koleksiyonerler de ikonik bir tasarım olarak değer veriyor. Tabii ki binmek için satın almak isteyenler de talepler geliyor."