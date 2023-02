Rock’n Roll’a karikatürist yorumu!

Geçen hafta memleketin 90'lardan bu yana mizah aleminde dimdik duran, her kuşağın yeniden keşfettiği çizerleri ve onları takip eden yeni kuşağın bazı temsilcileri bir sergide bir araya geldi. Çizkolik üst başlığıyla ayda bir belli bir temayı, mizah ve çizimle harmanlayarak ortaya müthiş işler çıkaran ekip bu kez, Kadıköy Barmy'de Rock'n Roll ruhunu çizgiye döktükleri işleri görücüye çıkardı. Fenomen rock gruplarının, şarkıcılarının çizerlerin bir nevi cover'ıyla yeni bir kimlik kazandığı eserler, rengarenk, yaratıcı bir dünyanın kapısını aralıyordu. Gün boyu süren, sonu bir partiyle noktalanan sergide medya olarak sadece SABAH Cumartesi vardı. Ünlü çizerler, imza almaya gelen genç hayranlar, bol sohbet ve efsane davulcu ve DJ Torap Majlesi'nin gönlünden kopan şahane rock rüzgarı...Daha ne olsun! Öncelikle şunu söyleyelim, bu işlerin; yani Çizkolik projesinin müsebbibi rock dünyasının yakından tanıdığı, müzik yazarı, TV programcısı ve koleksiyoner Güven Erkin Erkal. Kendisi bu etkinliği ve çıkış noktasını şöyle anlatıyor: " Gençliğimiz gazete bayilerinde onlarca mizah dergisinin sıralandığı günlerde geçti. Çizerlerin çoğuyla aynı konserlerde, barlarda müzik dinliyorduk. Dergi kuraklığı yaşadığımız şu günlerde bu sergi ve partiler yine buluşmamızı sağladı. Aramıza farklı tarzlara sahip ressamlar da katıldı. Her buluşmada bir konu belirliyoruz. O konu üstünde farklı tarzlarda eser bir araya geliyor. Şimdiye dek sinema, çizgiroman, bilimkurgu ve korku gibi konularda buluştuk." Sergiye katılan ünlü çizerler ve çizgide uzun bir yol yürümeye ant içmiş yetenekli genç isimler rock'n roll'u mizah ve çizgi süzgecinden nasıl geçirdiklerini anlattı..."Dünyanın ideolojilerle boğulduğu dönemlerde özgürlükçü ve asi yapısıyla kendini gösteren rock müzik tam da bu anlamda karikatür sanatıyla çok bağdaşır. Karikatür sanatı da iğneleyici, düşündürücü ve özgür üslubuyla, her zaman siyasilerin engellemeye çalıştığı bir hiciv biçimi olmuştur. İkisi de ifade özgürlüğünden bağımsız düşünülemez. Benim jenerasyonum şahit olmasa da Dr. Skull Türk rock müzik tarihinde önemli bir yere sahip. Çizkolik sergisi vasıtasıyla böyle önemli müzisyenlerimizin varlığını hatırlatarak dinleyenlere bir nostalji yaşatmak, şarkı sözlerini yeniden dillendirmek istedim.""Çizer kişilerin özellikle rock müzikten destek almalarını ise dünyadaki sistemin çürümüşlüğüne karşı durma konusundaki ortak hissiyat olduğunu düşünüyorum. Ustalarla beraber bu sergiye katılıyor olmak beni gururlandırdı ve sevindirdi. Twisted Sister solisti Dee Snider'ı çizdim. Akrilik bir tablo yaptım. Hem kostüm ve makyajlarından dolayı, hem Twisted Sister şarkılarından dolayı, hem de Amerikan sansür yasasıyla dalga geçmesinden dolayı sevdiğim bir karakterdir.""Rock çizerlere her zaman ilham vermiş, 1980'lerde çizer Aptülika ve Tuncay Batıbeki'nin Kramp konserinde yaptığı Karikarock gösterisi, daha sonra Aptülika'nın rock müzisyenleri sergisi ilk aklıma gelenler. Ayrıca çizerler rock'ın yayılmasına da hizmet ediyorlar. Mesela Kramp grubunun adını da çizer Nuri Kurtcebe koyuyor aslında. Sergide çevrenize bakınca görüyorsunuz, çizerler de yaşam tarzları ve dinledikleri müziklerle rock dünyasına yakın insanlar. Ben bu sanatlararası etkileşime bayılıyorum.""Müzik ve çizgi birbirlerine kompozisyon, ritim, armoni, akış gibi benzer estetik kaygılar taşıyışlarıyla benzeşmekteler. 90'larda Aptülika'nın yarattığı 'Grup Perişan' tiplemeleri o dönemin heavy metal müziğiyle çizgi karakterlerin birlikteliği için güzel bir örnekti. Mizah dergisi çizerlerinin de rock müzikle haşır neşirliği yaygındır. İkisinde de kendini arayışın, buluşun ve özgürce ifade edişin eğlencesi var. Çizkolik'te galeri resimleri gibi ağır sanattan ziyade daha çok pop kültüre yakın işler üretiliyor. Sıkıcı olabilen klasik sergi atmosferini de kırıp bir partileme havasıyla bir araya gelmek eğlenceli oluyor.""Vaktiyle L-Manyak ve Lombak dergileri için çizgiroman üretirken bolca punk/rock tarzda müzik dinledik. İki sanat dalı için de ritim en önemli unsur. L-Manyak başlarda underground bir dergi olarak tasarlanmıştı, aldığı tiraj onu 'ground' bir dergi yaptı zamanla, bu süreçte dinlediğimiz birkaç yerli grup gibi. Her ay bir konu belirleniyor. Güven sergiye kısa bir süre kala işleri topluyor. Sergide genç çizerlerle buluşma ve söyleşi imkanı da oluyor.""Resim ve müziği ayrı düşünemiyorum. Duyguların ve duyuların daha üst perdeden buluşması gibi, bir ressamın ya da bir çizerin, resim yaparken, çizerken her duygu ve heyecanını müzikle hissetmesi ve aralarında birbirini bağlayan sarmal bir yol izinde kaybolması, bütünleşmesi gerekliliği gibi... Ve çizerken de müziğin ritmini çizgimde hissettirebildigime inanıyorum, birlikte yaşam buluyorlarmış hissiyatında oldum her zaman."