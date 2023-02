Z kuşağı zehir gibi

Onlar yaşları 18 ila 25 arasında değişen, farklı üniversitelerde okuyan, ortak paydaları Türkiye olan 100 kadar genç... Geçtiğimiz pazartesi uyandığımız kara günde televizyon başında edilgen edilgen takılmak yerine hemen sosyal medyada organize olmuşlar.Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin projesi olan Evim Evindir'i Maraş depremi için harekete geçirmişler. evimevindir. com'dan beş bine yakın depremzedeyi, onlara evlerini açan insanlarla buluşturan gençler adına konuşan Samet Dönmez, "Gençler olarak buradayız. Halkımızla dayanışma için deprem bölgesine gittik. Kimse açıkta kalmasın istiyoruz" diyor.- İsmim Samet Dönmez. 22 yaşında, yazılım mühendisliği eğitimi görüyorum. Evim Evindir Projesi'nde iletişim biriminde gönüllü olarak görev yapıyorum. Bu proje Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin bir çalışmasının ürünü. Burada 100'e yakın üniversite öğrencisi olarak bulunuyoruz. Yaşlarımız 18 ile 25 arasında değişiyor.- Kamuoyunda Z Kuşağı denilerek çok haksız, yersiz eleştirilere uğradık. Çok toptancı bir bakış açıısyla bizim kuşağımıza haksızlık yapıldı. Halbuki bizi daha görmediniz bile. İşte buradayız. Depremin olduğu ilk gün hemen karadan, havadan, hangi ulaşım hattı müsaitse onunla deprem bölgesine geldik. Halkımızın yanına, yardımına koştuk. Belki paramız yok ama çalışkanlığımız, emeğimiz ve zekamız var.Sosyal medyayı çok kullanıyor diye eleştirilen, gençlik olarak 4 bine yakın depremzedeye dokunarak, barınma ihtiyaçlarını giderdik. Halkımız dayanışma için deprem bölgesine geldik. Bir kişiye bile faydamız olsa dünyalar bizim olur.- Bizim milletimizden hiçbir zaman şüphemiz olmadı ama projenin daha ilk gününden itibaren gördüğümüz ilgi ve telefon görüşmelerinde şahit olduklarımız bizi çok mutlu ediyor. Yan yana telefon görüşmeleri yaparken birimiz ağlamak için kendini zor tutarken, yanındaki iyi bir bağış almış yüzü gülüyor. Burada her duyguyu tadıyoruz. Böyle güçlü bir dayanışma arzusu ile karşılaşacağımızı biz de beklemiyorduk.Özellikle depremzedelerden çok güzel, içten, samimi dualar alıyoruz. Sayısız "İyi ki varsınız" mesajı geliyor. Çok mutlu oluyoruz ama herkes bir eve yerleşmeden biz tam mutlu olamayız.- Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği olarak depremzedelerin giyecek, yiyecekler, ev eşyası temin etmek gibi konularla da ilgileniyoruz. Daha bugün iki aileyi İstanbul'a yerleştirdikten sonra ev eşyalarının temini için de çaba harcıyoruz.Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği şu an Hatay Kırıkhan'da bir çadır kent kuruyor. Ayrıca tüm deprem bölgelerinde depremzedelere gıda, maske temin etmek gibi konularda yardımcı oluyoruz.-Evim Evindir Projesi kendi içinde büyüyen bir hal alıyor. Biz kendi aramızda da bunu konuşuyoruz. Bu pojeyi nasıl büyütürüz, internet sitemizi nasıl daha verimli bir hale getirebiliriz.Bunu yazılım ekibimizle de konuşacağız. Bu projenin devam etmesini arzuluyoruz.- 99 depreminde enkazdan çıkarılan bir vatandaşın, bu depremde Ankara'daki evini depremzedelere açtığını öğrendik. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? - Şu an deprem bölgesindekilerin halinden en iyi, daha önce bu acıyı, felaketi yaşayanlar anlar. 1999 yılında Gölcük'te enkazdan kurtulan bir hayırsever büyüğümüz; hemen bizi arayarak evinde depremzedeleri ağırlayabileceğini söyledi. Sadece o değil, Kocaeli'de 99 depremini yaşayan bir başka vatandaşımız da evini depremzedelere açtı. Hatta evlerini ilk açanlar onlardı. En iyi empatiyi onlar yapabiliyor çünkü. Sadece onlar değil ama villasını açan birçok insan var. Kartepe Kayak Merkezi'ndeki tatil evini açan da... Fatma isimli bir vatandaşımız iki üç evini birden açtığı depremzedeleri, havalimanından bizzat gidip alıp evine götürdü."Depremden etkilenen ve ev arayan vatandaşlardan biri sitemize müracaat etti. Eşinin, kendisinin ve 10 aylık bir kız bebeğinin olduğunu öğrendim. Kahramanmaraş'ta oturdukları apartmanın tamamen yıkıldığını ve sadece kendi ailesinin sağ çıktığını iletti. Ailesinde veya kendisinde herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını sorduğumuzda ise tesadüfen uyanık olduklarını ve can havliyle koşarken sırtına moloz düştüğünü söyledi. Şu anda ailesiyle beraber İzmir'de geçici olarak yeğeninin evinde konaklıyor ve yeni düzen kurabilmek için devamlı kalabileceği bir ev arıyor."Samet Dönmez karşılaştıkları bazı olaylar karşısında çaresiz kaldıklarını söylüyor: "Sitemize müracaat eden bir depremzedeyi aradığımızda üç kız kardeş olarak barınacak bir ev aradıklarını iletti. Kendisinin Adana Stadyumu'nda, bir ablasının camide, diğer ablasının ise sağlık çalışanı olduğu için Adana'da bir hastanede çalıştığını öğrendim. Anne ve babası hakkında bilgi vermedi. Belki depremde ölmüşlerdir diye soramadım. Adana'da kalmaktan çok korktuklarını, fakat ablalarından birisinin sağlık çalışanı olması sebebiyle şehir dışına çıkmasının mümkün olmadığını iletti. Adana deprem bölgesi olduğu için konaklayabilecekleri ev bulunmuyordu. Bu durumu açıklamak için çabalarken, karşımdaki kişinin titreyen sesi karşısında çaresizliğimle kalakaldım."ODTÜ'lü öğrenciler depremin hemen ardından biraraya gelerek çok önemli bir uygulamaya imza attı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara ve onlara yardım etmek isteyenlere yönelik bir arayüz geliştirdi. Arayüzde geçici barınma alanları, güvenlik toplanma alanları, para bağışı imkanları, Kızılay kan bağış noktaları, önemli telefon numaraları ve faydalı yazılar olmak üzere yedi başlık bulunuyor. Vatandaşlar "https://www.afetbilgi.com/" linkine tıklayarak buradaki yönlendirmelere göre isteği konuda bilgi alabiliyor.Milano, Como, Venedik, Modena, Imperia ve Lecco gibi İtalya'daki Türk toplumunun yoğun olduğu kentler başta olmak üzere, Türk dernekleri büyük bir özveri ile yardım topladı. Bu yardımların büyük bölümü İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler tarafından organize edildi. Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nun koordinasyonunda yürütülen kampanyada, yardım malzemelerinin Milano'dan gönderilmesi kararlaştırıldı. Milano'da bir grup öğrenci, kentin farklı noktalarındaki yardım faaliyetlerinde görev alırken, çok sayıda öğrenci ise kent merkezindeki ünlü Duomo Katedrali'nin önünde Türkiye'ye destek ve dayanışma için bir araya geldi.Gönüllü öğrencilerden Merve Korkmaz, üç gündür bu depodaki yardımları düzenleme organizasyonuna görev yaptığını belirterek, deprem haberini duymalarıdan sonra hayatlarının çok değiştiğini söyledi:"Normal standartlarımızın dışında tüm önceliğimizi depremzedelere yardım etmeye adadık. Dua etmek dışında bir şeyler de yapmak gerekiyor. Uzakta da olsak elimizden geldikçe onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz." Bir diğer öğrenci Mustafa Şandırlı, "Bunun geçmiş depremlere benzemediğini bunun farklı olduğunu hemen anladık. Depremin olduğu günden beri hiçbir şekilde ders de çalışamıyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştık ki, sağ olsun çoğu insan destek çıktı. Bunların başında okuduğumuz üniversiteler var. Bazı öğrenci arkadaşlarımız, rektörlüklere mail atarak Türkiye'ye destek kampanyaları açmalarını sağladı" yorumunu yaptı. Yardım malzemelerinin toplanmasında katkısı olan ve Milano'da bunların tasnif edildiği noktalardan biri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya derneği görevlisi Abdülkadir Yıldırım da Türk öğrencilerle beraber kendi merkezlerinde ellerinden geldiğince canla başla çalıştıklarını ve Türkiye için bir şeyler yapmak için uğraştıklarını söyledi.