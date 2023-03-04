7/24 şehirde yaşam

Borusan Sanat, Mart ayında izleyicisiyle buluşacak Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ve tüm konserlerinin gelirini, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bağışlayacak.Efsanevi Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten'ın kurucu üyesi olan öncü müzisyen FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez'in katılımıyla Borusan Müzik Evi'nde veriyor. Konser, 10 Mart Cuma günü saat 21.00'de...Timuçin Şahin'in; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin's Flow State grubunun konseri ise 11 Mart Cumartesi saat 21.00'de.Rüya, doğaçlama ve film arasındaki ilişkileri temel alan uzun soluklu bir belgesel projesinin parçası olan deneysel müzik topluluğu Dream Works, 17 Mart Cuma günü saat 21.00'de Borusan Müzik Evi'ne konuk olacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği La Boheme Operası, 4-11 ve 16 Mart tarihlerinde, AKM-Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor. Geçtiğimiz ay prömiyer yapan ve büyük beğeni toplayan La Boheme Operası, Besteci Giacomo Puccini'ni başyapıtlarından biri. Puccini'nin muhteşem müziği ve gerçek bir öyküye dayanan konusu ile bu dramatik ve romantik opera, dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operaların arasında.Artopol Art Gallery, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimine destek için oluşturduğu Sanatla Yardımlaşma projesi kapsamında, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile Esra Soydan'ın Yolda adlı solo sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sergi 15-29 Mart 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Soydan sergisini, "Manevi yolculuğu ile sanat yolculuğunun buluştuğu anları keşfetmek" olarak tanımlıyor.Dünyaca ünlü Danimarkalı doom metal grubu Saturnus, 4 Mart Cumartesi günü Ataşehir'deki Milyon Performance Hall İstanbul'da sahne alacak. Danimarka'da 1991 yılında kurulan ve doom metalde unutulmayacak parçalara imza atan Saturnus, Avrupa turnesi kapsamında ilk kez Türkiye'de konser verecek.İstanbul Opera Derneği, 11 Mart'ta sinema tarihinin en beğenilen filmlerinden efsane besteleri Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşturuyor. 11 Mart Cumartesi günü AKM Müzik Platformu'nda sahne alacak Opera İstanbul, İtalyan bestecilerin imzası bulunan efsanevi film müzikleri repertuvarıyla seyircinin karşısına çıkacak. Konserde, ünlü İtalyan bestecilerin Baba, Hayat Güzeldir, Postacı ve Cennet Sineması gibi unutulmaz filmler için besteledikleri eserler seslendirilecek.