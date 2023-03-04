Denizdeki yaşama yeni tehdit gürültü

Son günlerde yaşanan balina ölümleri, denizlerin plastik kirliliği yetmezmiş gibi yeni bir sorunun olduğunu ortaya çıkardı. Sosyal medyada 'gürültü' üreten troller, ani balina ölümlerini yaşadığımız korkunç deprem felaketlerine bağlamıştı. Biz de konunun uzmanına başvurup doğrusunu öğrenmek istedik. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda M. Tonay'ın kapısını çaldık. Tonay, balinalar üzerine araştırmalar yapmak için iki kez Antarktika'ya gidip bu canlılar üzerine çalışan bir deniz sevdalısı. Aynı üniversiteden mezun olduğum için ayrıca mutlu oldum. Kendisi, bilim insanlarının ölen 12 balina ile ilgili çalışmanın detaylarını paylaştı. Ani ölümlerinin sebebi deprem değil 'ses'ti!... Ya da gürültü, ya da bilimsel adıyla insan kaynaklı sualtı gürültüsü... Üniversitedeki görevinin dışında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Tonay sorularımızı yanıtladı.- 9-13 Şubat'ta yedisi güney, beşi kuzeyde olmak üzere 12 gagalı balina Kıbrıs'ta karaya vurdu. Hepsi ne yazık ki öldü. Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), KKTC Veteriner Dairesi ve KKTC Çevre Koruma Dairesi'nden uzmanların çalışmalarının ön sonuçlarına göre, kuzeydeki beş balinanın akustik travmaya bağlı gaz embolisi nedeniyle öldüğü düşünülmektedir. Türkiye'deki depremlerle bir ilişkisi olmadığını düşünüyoruz. Her ne kadar depremlerin akustik etki yarattığı bilinse de, karada olması ve üç buçuk gün sonra balinaların karaya vurması sebebiyle ölümlerle ilgisi yok. Ayrıca dünyada da balinaların deprem sebebiyle öldüğü bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.- Denizlerde çok ciddi gürültü kirliliği yaratıyoruz. Yine gagalı balinalar üzerinden gidersek, bu türün tüm dünyada askeri tatbikatlardaki düşük ve orta frekanslı sonarlardaki sesten dolayı akustik travma geçirdikleri ve toplu olarak karaya vurdukları bilinmektedir. Verilere göre, Doğu Akdeniz'de şubat ayında Kıbrıs'ın doğu, güney ve batı bölgelerinde geniş alanlarda Rusya'nın planlı askeri atış talimleri olduğu görülmekteydi. Tabi karşı kuvvetlerin de bölgede gözlem için olmaları kaçınılmaz. Ölümlerin artmasından endişe ettiğimiz için önlem amaçlı bulunan tüm ülkelerin Doğu Akdeniz'de ve özellikle kırılgan habitatları ve savunmasız fauna ve flora türlerini destekleyen benzersiz bir deniz ekosistemi olan Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde planlı/plansız tüm askeri tatbikatlar durdurulmalı.- Akdeniz havzasında sürekli bulunan toplam 12 tür balina ve yunustan biri olan gagalı balinalar, Atlantik popülasyonundan genetik olarak ayrılmış, genellikle derin dalış (500- 1500 metre) yapan, sualtı kanyonları ve kompleks dip yapılarını seven, ancak abisal düzlüklerde de görülen ve kalamarlarla beslenen dişli balinalardır. Askeri tatbikat veya sismik sörveylerdeki ses kaynağından kaçış sırasında, normal dalış davranışının değişmesi nedeni ile vurgun hastalığında olduğu gibi gaz embolisi geçirerek ölüyorlar. Ancak bu gemilerde deniz memelisi uzmanlarının çalışması gerekir. Bu görevlilerin hem gözlem yaparak hem pasif akustik dinleme yaparak, özellikle derin dalış yapan türler için bölgedeki deniz memelisi mevcudiyetini izlemeli, ancak ondan sonra çalışmalara başlanmalıdır.Finike Denizaltı Dağları barındırdığı bentik ve pelajiktürler nedeniyle çok özel bir ekosistem olupBakanlar Kurulu Kararı ile 2013 yılında ResmiGazete'de yayınlanarak "Finike DenizaltıDağları Özel Çevre KorumaBölgesi" ilan edilmiştir. Bualan ülkemizin kara sularındave açık denizlerde ilan ettiği ilk koruma alanı olmaniteliğini taşımaktadır. 11 bin 242km2 (Kıbrıs'dan dahabüyük bir alan) deniz koruma alanını kapsayan FinikeDenizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi; soğuksu sızıntıları, hidrotermal bacalar, çamur volkanları ilekemostentetik biyolojik toplulukların varlığı nedeniyleDoğu Akdeniz'de biyoçeşitliliğin korunması, biyolojiküretimin devamı ve besin zincirinin devamı için bilimselolarak izlenmesi gerekli biyolojik oluşumlardır.Önemli olan tehditleri mümkün olduğuncaortadan kaldırmak. Karadeniz, Akdeniz ve MücavirAtlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz MemeliTürlerinin Korunması Anlaşması (ACCOBAMS)üyesi ülkeler, 2013 yılında Akdeniz'de belirlenen"Gagalı Balinalar Özel Alanları"nda sonar veya sualtı patlamalarının olduğu askeri tatbikatlarınınyapılmasından mutlak kaçınılması gerektiğine kararvermiştir. Ancak ne kadar uygulanabiliyor, görüyorsunuz.Yine gagalı balinalardan örnek verecek olursak,sualtı gürültüsü dışında bu tür için Akdeniz'dediğer tehditler; kullanımı yasak olarak akıntı ağları(drift net) ile yapılan avcılık ve makroplastik yutulmasısonucu olan ölümlerdir. Bunun dışında dahabüyük türler olan kaşalot balinası veya uzun balinagibi türler için en büyük tehdit gemilerle olan ölümcülçarpışmalardır. Dünyada gemi rotalarının balinagöç rotalarından uzak tutacak düzenlemeler getirilebiliyor,bu konuda çalışmalar var.