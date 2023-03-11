7/24 şehirde yaşam

Brieflyart Galeri 16 Mart - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında Ali Atmaca'nın Opus 39 başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Nilgün Yüksel'in yaptığı sergide Atmaca, müziğin ritmini resimle buluşturuyor. Çizgilerin içinden çıkarak boşlukta devinen müzisyen göndermeleri, boşluğun çoğalıp figürün yitişiyle görüntünün sese dönüşmesine işaret ediyor. Mimari mekânla bizzat resmin mekanının birleştiği sergi, aynı zamanda boşluğun irdelenmesine de dönüşüyor. Mekânı dolduran yapıt, yapıtı dolduran renk, çizgi, form; mekanda bedenin; yapıtta gözün devinimi için kalan boşluk ve boşluğu saran ses, sonsuzda yankılanan bir espasa dönüşüyor.Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen Süt Kardeşler oyunu mart ayı boyunca Türkiye'deki tiyatroseverlerle buluşacak. İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyun, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahneye taşınıyor. Kostümleriyle, dekoruyla izleyenleri 1950'li yıllara götürecek müzikli oyun, danslarıyla da keyifli dakikalar yaşatacak. Kahkahanın eksik olmayacağı, 7'den 70'e herkesi güldürecek, aynı zamanda sinirini bozacak, "asabi-komedi" türündeki oyunun biletleri satışa sunuldu. Oyun, 11 Mart Cumartesi – Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, 16 Mart Perşembe – Çorlu Halk Eğitim Merkezi, 21 Mart Salı – TED Sakarya Koleji, 22 Mart Çarşamba – Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi. 25 Mart Cumartesi – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.Dünyaca ünlü piyanist Denis Matsuev, 9 Mayıs'ta İstanbul'da Maslak Tim Show Center sahnesinde sahne alacak. Ünlü sanatçı, Mozart'tan Beethoven'a, Çaykovski'den Rachmaninoff'a, yüzyıllar ve coğrafyalarda klasik müziğin başyapıtları olan bestelerinden bir seçki sunacakİstanbul Sinema Müzesi'nde gösterilen sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı serginin bitiş tarihi, gösterilen talep doğrultusunda 2 Nisan tarihine uzatıldı. Başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış Stanley Kubrick hakkında hazırlanan serginin açılışı, 1 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Sinema Müzesi Proje Danışmanı Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann & Tim Heptner ile birlikte gerçekleşmişti. Açıldığı günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan serginin bitiş tarihi gösterilen talep üzerine 2 Nisan'a kadar devam edecek.Halk müziğinin başarılı ve sevilen grupları arasında yer alan Grup Abdal, 15 Mart Çarşamba günü Ankara MEB Şura Salonu'nda sahne alacak.Yaptıkları müzik türünü yeni bir müzikal varoluş çabası ve arayışı olarak nitelendiren Grup Abdal, dinleyenlere özgün müzik ziyafeti çekecek.