Down Sendromlu çocuklardan mesaj var: Hüzünlüyüz ama umudumuz devam ediyor

21 Mart Dünya Down Sendromlular günü. Peki, neden 21 Mart? Çünkü bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde 21. kromozom üç adet bulunuyor. Bu sebeple 21 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu hafta Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) ile iletişime geçerek özellikle deprem bölgesindeki Down Sendromlu çocuk ve bireyler için neler yapılabileceğini konuştuk. Down Türkiye Başkanı Gün Bilgin: "Özel gereksinimli bireylerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olması ve enfeksiyona açık olmaları, uyumsal davranışlar konusunda yeterince iyi olmadıkları için kalabalık ortamlarda aileleri sorunlar yaşayabiliyor. Bunun için Türkiye Down Sendromu Derneği olarak planımızda şu maddeler yer alıyor:Sahada çalışan arkadaşımız ve iş birliklerimiz üzerinden öncelikle bölgenin durum ve ihtiyaç analizini yaparak en verimli olabileceğimiz noktaları belirlemek.Ardından eğitimleri bölgede uygulayacak, deprem sebebi ile işini kaybetmiş alan uzmanlarına eğitim programlarımızın uygulayıcı eğitimlerini vermek.Bununla eş zamanlı olarak konteyner sınıflar oluşturmak.Nihayetinde eğitim verdiğimiz uzmanları dernek bünyesinde iki sene boyunca istihdam ederek kendi gücümüz doğrultusunda bölgedeki nitelikli uzmanlara istihdam imkanı yaratırken, aileleri ve Down sendromlu kişileri güçlendirmek." Dernek, depremin ilk gününden beri Down sendromlu bireyler için bölgede çalışıyor. Şimdiye kadar 830 aileye ulaşıldı. Bölgede bu bireylere özel çadırlar ve konteynır sınıflar da bulunuyor. En önemli ihtiyaçlar arasında; bebek bezi, yetişkin erkek kıyafeti, çocuk kıyafeti, çocuk eşofman altı, iç çamaşırı, çorap, çamaşır deterjanı gibi kalemler yer alıyor.Down sendromlulara destek olmak her yıl 21 Mart'ta ellere geçirilen renkli çorapların fotoğrafları 'Rengimiz belli!' başlığıyla paylaşılıyor. Ancak bu yıl, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle, kampanyaya katılmak isteyenler bir ellerine siyah, diğer ellerine istedikleri renkten bir çorap giyerek paylaşım yapabilecek. Siyah hüzün ve yasımızı simgelerken, renkli çorap umudu temsil edecek.Animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun kaleminden çıkan Kral Şakir, Türk kültür ve mizahını çocuklara aktaran önemli bir simge haline geldi. Yapılan araştırmalar da ülkemizde her dört haneden birinde Kral Şakir ürünlerinin olduğunu gösteriyor. Ancak Kral Şakir'in başarısı bununla sınırlı kalmadı, bir kültür elçisi haline geldi. Yurt dışında birçok ülkede de yayınlanan çizgi film ve animasyon filmler, Türk kültürünün yurt dışında tanınmasına hatta çocuklar tarafından çok sevilmesine aracı oldu. İçindeki çocuğu kaybetmeden üreten ve ülkemizin tanıtımında da önemli rol oynayan Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir ile animasyon dalında bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Varol Yaşaroğlu, deprem bölgesindeki çocuklara biraz olsun moral verebilmek için kolları sıvadı ve 31 Mart'ta vizyona girecek olan Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! filmini, sinemalardan önce deprem bölgesindeki çocuklarla buluşturacak. Kral Şakir ekibi, film gösterimin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklara moral verecekler. Ancak Varoloğlu, çocuklar için daha çok şey yapmak istediklerini ve film gösterimi sonrasında da TOÇEV ile iş birliği içinde bölgede çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.Deprem felaketinin meydana geldiği günden beri çocuklar için harekete geçen Minika, çocuklar için hazırladıkları çadırlar ile artık deprem bölgesinde! Kahramanmaraş ve Hatay'da açılan Minika Oyun Çadırları'nın içinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamurları, kutu oyunları, yapbozlar, boyama kalemler, resim defterleri ve çeşitli etkinlik malzemeleri bulunuyor. Ayrıca her akşam Minika'nın sevilen karakteri olan Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Alpman, Neşeli Dünyam gibi yerli yapım içeriklerinin izletildiği Sinema Gecesi yapılıyor. Çocukların moral bulması ve nitelik vakit geçirmeleri için kurulan çadırlar, nisan sonuna kadar bölgede olacak.