Bu bahar 70’lere dönüyoruz

Hadi hep beraber kabul edelim 2000'ler iyiydi güzeldi ama çok da göz yorucuydu... Ve her aşırı zorlama gelen bu dönemin de sonu geldi... Çünkü bir anda bu kadar abartılı kıyafetler bizi yordu... Ve moda dünyasında abartılı her şeyin yükselişe geçmesinin hemen ardından yaşanan gerçekleşti ve onun tam zıttı parçalar bir anda yükselişe geçti... "Ah ne yükselişte?" diye sorduğunuza eminim... Yavaş yavaş sokaklarda ve ünlü isimlerin üzerinde görmeye başladık bile aslına bakarsanız. 70'ler modası şu an yükselişte bulunan trend... Moda tasarımcıları çoktan 70'lerden ilham alan parçaları koleksiyonlarına koymaya başladılar... Bu sezon Gucci, Chloe, Ulla Johnson, Paco Rabanne ve Johanna Ortiz'den aldığınız her şey 70'ler modasının ilhamını taşıyor aslına bakarsanız. "E peki hangi ünlü isimler bu trendi en iyi şekilde yorumluyor?" diye soruyorsanız da Taylor Swift ve Suki Waterhouse'un isimlerini bir çırpıda söyleyebilirim... İkisinin da son dönemde giydikleri her parça buram buram 70'ler koyuyor. Stil danışmanları vasıtasıyla bu isimler hem yeni sezon parçalar arasından çok çarpıcı olanlara ulaşıyor hem de ABD'de çok popüler olan vintage mağazalarından gerekten 70'li yıllarda tasarlanmış ünlü markalara ait koleksiyonlara ulaşabiliyorlar... E hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve 70'leri masaya yatıralım. Gözde parçalara ve bu parçaları nasıl doğru kombinleyebileceğimize bakalım.Hepimiz pandemi sonrası üstü süslü, incecik topuklu ayakkabılarımıza koşarak geri döndük. Ama bu ayakkabılar bizi yordu mu? Kabul edelim yordu... 70'ler demek rahat ve konfor da demek... Ve o dönemin ayakkabıları; platformlu ve kalın topuklu... Bu ayakkabıların ger dönüşü bizlere kesinlikle büyük bir rahatlık verecek. Sabahtan akşama kadar rahatlıkla giyebildiğiniz, proporsiyonunuzun güzel, sizin feminen ve boyunuzun uzun görünmesini sağlayan şık ve iddialı ayakkabılar bu ilkbahar-yaz sezonunda ayaklaınızdan çıkmayacak.Jean almaya gittiğinizde 'flare' olarak geçen ama bizim dilimize İspanyol paça olarak çoktan yerleşmiş bulunan bu tarz jean'ler bu sezonun en gözde parçaları... Bu arada tabii ki sadece jean değil... Bu paça kesimine sahip olan pantolonlar da çok ama çok popüler... Bu jean'lerin en güzel yanı her vücut tipinin güzel görünmesini sağlaması. Bir anda bacak boyunuz daha uzun, beliniz daha ince, kalçanız daha sıkı görünsün istiyorsanız yapmanız gereken İspanyol paça bir pantolon özellikle de bir jean satın almak. Bu jean'i bir beyaz tişört bir de şık ceketle sabahları iş toplantılarınıza, dekolte bir üst ile de akşamları yemek ve eğlencelere giyebilirsiniz.Sosyal medyada, sokakta aklınıza gelebilecek her yerde uzun jean etekler görmeye başladık. Bir anda jean eteklerin boyunun bu kadar uzaması demek 70'ler resmen geri geldi demek aslına bakarsanız... Tabii ki ne kadar fit bir vücuda sahip olursanız bu etekler o kadar size yakışacaktır. Bu etekleri giyerken vücudunuza, vücut proporsiyonunuza ve boyunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Tam mevsimler arasındaki geçiş döneminde olduğumuz için bu etekleri uzun, yuvarlak burunlu, diz boyundaki çizmelerle özellikle de süet çizmelerle rahatlıkla giyebilirsiniz. Eğer proporsiyonunuz izin veriyorsa spor ayakkabılar ve babetlerle de bu etekler oldukça hoş durabilir. Topuklu yuvarlak burunlu ayakkabılar, topuklu sandaletlerle bu etekler çok şık bir hale bürünebilir.70'lerin en popüler rengi kesinlikle mordu... Bu sezon da fuşyalar, macentalar, lilalar, pastel morlar ne kadar popüler hepimiz biliyoruz. Mor rengi özellikle aksesuvarlarda zevkle kullanabilirsiniz. Her ana renkle çok doğal bir şekilde uyumlanabilen bu renkler, beyazlarla, jean'lerle, siyahlarla ve hatta bej ailesiyle bile çok hoş kbir şekilde kombinlenebiliyor.70'ler denildiği zaman gözlerinizin önüne ne geliyor? Benim taba renkli ve püsküllü süet ceketler geliyor. Bejden, camel tonlarına kadar bu sezon bu tarz ceketler tahmin edersiniz ki çok ama çok popüler... Ama sadece ceketler değil, süet etekler özellikle diz altına kadar gelen süet etekler mesela bu sezon yükselişte. Ayrıca süet çantalar, gömlekler, ayakkabılar çok ama çok popüler.Koyu renk camlı ve kare güneş gözlükleri 70'ler stilinin olmazsa olmazları... Büyük, yüzünüzü neredeyse tamamen kapatan bu gözlüklerin en iyi yanı neredeyse her yüz şekline uygun olması... Chloe gibi lüks markaları da Urban Outfitters gibi daha sezon trendlerini takip eden markalar da çoktan bu trende uygun gözlükleri sergilemeye başladı bile...Tabii ki spor ayakkabılar 70'li yıllarda da popülerdi. Ama tahmin edeceğiniz üzere logolu, platformlu, kalın tabanlı, rangarenk olanları değil. Yani 70'ler hazırbu kadar popülerken spor ayakkabılarınızı da bir elden geçirmenizde fayda var. Nike (Blazer Mid 77 Vintage), adidas (Campus 80), New Balance ( XC72), Nike (Daybreak) ve Converse (Chuck 70) o dönemin en popüler modelleriydi. Tahmin edersiniz ki tüm bu markalar 70'lerin yeniden gündeme gelmesiyle bu modelleri yeniden piyasaya sürdü. Birçok hızlı giyim markası da bu ayakkabı modellerinden ilham alarak spor ayakkabılar üretti.70'lerin yeniden popüler olmasıyla birlikte o döneme gönderme yapan zebra deseni çok popüler... Özellikle çantalarda bu deseni çok ama çok sık görmeye şimdiden kendinizi hazırlayın. Özellikle de kola takılan, kısa askılı tam 70'ler ruhunu yansıtan ve zebra desenli bir çanta bulduysanız bunu kesinlikle dolabınıza katın.Her sezon dev moda holdingleri bünyelerinde bulunan bir modaevinin ön plana çıkmasına karar veriyor. Ve o modaevinin o sezon için muhakkak vurucu, gözümüzden kaçamayacak kadar iddialı bir çantası bulunuyor... Ve doğal olarak o çantaya sahip olabilmek için hepimiz oldukça iddialı rakamları gözden çıkarıyoruz. Ve hiç fark ettiniz mi sahip olmak için hayaller kurduğumuz o çantalar her niyeyse genel olarak bir sezonun ardından pek de sağlam kalmıyor. Eminim birçoğunuz "Gerçekten de çantayı o kadar para verip aldım, bir sezon sonunda resmen duruşu, derisi bozuldu" diyen birçok kişi olduğuna eminim. Peki hiç merak ettiniz mi o kadar büyük reklam kampanyalarıyla bizlere sunulan bu çantalar gerçekten de ödediğimiz bedele değiyor mu? Kabul edelim aldığımız her ürün için istenen fiyatların içinde belirli bir reklam bütçesi, marka tanıtım payı, dünya genelinde mağaza, çalışan, lojistik giderleri, ünlü isim çalışmaları gibi giderleri de ödüyoruz. Ama bununla birlikte tasarım, el işçiliği ve materyal için de belli bir rakam ödüyoruz. Yani kullanılan materyalin ve tüm aksesuvarların ayrıca işçiliğin çok ama çok iyi olmasını bekliyoruz doğal olarak biz tüketiciler... İşte o konuda bir aksaklık yaşandığı zaman ise markalara karşı duyduğumuz güveni kaybediyoruz. Uzun lafın kısası sosyal medya dünyasında bir isim tüm bu çanta ve aksesuvarların gerçekten belirli bir kalitenin üzerinde olup olmadığını test ediyor. Bu kişi ise Türkiye'de doğan ancak şu an yaşamını ABD'de sürdüren Volkan Yılmaz. 11 yaşından itibaren ailesinin sahibi olduğu tabakhanede çalışmaya başlayan Yılmaz'ın şu an Pegai isimli bir aksesuvar markası bulunuyor. Ancak Yılmaz 755 bin takipçili TikTok hesabı @ tanner.leatherstein üzerinden birbirinden lüks markaya ait çantanın kalitesini yakarak ve aseton banyosuna sokarak test ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Daly Mail gazetesine bir röportaj veren Volkan Yılmaz, "Tüm bu olay 2021 yılında bir Louis Vuitton mağazasına girmemle başladı. Eşimin istediği çantanın fiyatını görünce şoke oldum. Ancak en azından iyi deri ve iyi aksesuvara bu rakamı vereceğimizi düşündüm. Ne yazık ki ürünün büyük kısmı kanvastı... Bu da benim diğer markaların ürünlerinin içeriğini merak etmeme neden oldu. Çoğu zaman çok kötü derilerle karşılaştım. Bu bulguları da bilinçli tüketiciler için paylaşmaya başladım" diye konuştu.