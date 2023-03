Gönlümüze ve pencerelerimize ramazan geldi çocuklar!

Yedi yıldır anneçocuk köşesi yazıyorum. Sayısız farklı konuyu bu sayfada işleyip, ebeveynlere faydalı olmaya çalıştık. Özellikle manevi değerlerimizin korunmasını önemsiyoruz. "Ramazan gelince çocuklarımıza bu güzel ayın değerli atmosferini nasıl yaşatırız?" diye okuyucularımla istişare ettik. Her yıl, evlerimize ramazan köşeleri yapıp, çocuklar için hediyeler hazırladık. Evlerimize ışıklar, ay ve cami figürleri astık. "Hoş geldin ramazan" mahyası pencerelerimizde yerini aldı. Çocuklarımız bu ramazan atmosferini çok sevdi ve her yıl ramazanı sabırsızlıkla bekleyen evlatlar büyüttük. Şimdi başlattığımız bu gelenek yayıldı. Benzer akımları başlatan anneler oldu. Kimine "Ramazan evimizde" dedik, kimine "Ramazan penceremde!" Annelerin çocukları için verdiği bu emek bir ramazan geleneği haline geldi. Artık, ramazanın gelişi pencerelerimizden görünüyor. Çocuklarımız, kutulara sakladıkları ramazan süslerini yerinden çıkarıp pencereleri, odalarını, evin en güzel köşelerini süslemeye başlıyor. İftar sofralarına ışıltılı aylar, mahyalar eşlik ediyor. Pide kokusu, duvardaki kabe süslemesine karışıyor. "Sahura beni de kaldır anne" diyen çocuklar ışıl ışıl süslenmiş bir odanın içinde sahur yaparken hatıralarına asla unutamayacakları günleri kazıyorlar. Onlara ramazan şuurunu kazandırmanın en güzel yoludur oyunlar ve ışıltılı anlar...Tabii, bir tek süsleme yaparak bırakmadı anneler. Bana gelen resim ve maillerde okuyucularımın çocukları için oluşturduğu sayısız fikir olduğunu da gördüm. Mesela her güne bir hediye, her güne bir hadis, her güne bir esmaül hüsna sürprizi yapan annelerimiz var. Çocuk, her sabah başka bir heyecan ile açıyor gözlerini ve dinine dair farklı bir bilgi ediniyor. Aile sohbetleri genişliyor. Çocuğun sorduğu sorulara babalar, dedeler, nineneler yanıt veriyor. Eski hatıralar belleklerden çıkıyor ve tadı damakta kalan sohbetler başlıyor.Ramazan süslemeleri, süs satan mağazalarda bulunsa da, bu gelenek için büyük bir bütçe ayırmanıza gerek yok. İnternette ramazan süslemelerinin çizimleri bulunuyor. Bunların çıktısını alıp asabilirsiniz. Belki evinizde bulunan balonlar ile coşku katabilirsiniz. Çocuklarımızın bu etkinliğe bire bir katılmaları önemli. "Ramazan hoş geldi" yazısını onların yapıp boyamasını ve istedikleri yerlere asmalarını sağlayabilirsiniz.Sosyal medyada "ramazan penceremde" adlı bir hesap var. Bu hesap da bu geleneğe destek veren, yayılmasını sağlayan güzel insanların oluşturduğu bir platform. Üstelik, oluşturdukları linklerde ramazan süslemeleri bulunuyor. Çıktılarını alıp keserek evinizi süsleyip çocuklarınızla ramazan etkinliğini birlikte yapabilirsiniz. Bu ekibi kendilerinden dinleyelim: "Bizler aynı ortak çevreyi paylaşan dört arkadaşız. Ben Aysel Yılmaz, gazeteciyim. Günay Sever ve Zehra Şener ise Kuran kursu öğreticisi olarak görev yapıyorlar. Bu sene paylaştığımız süsleme çalışmaları ise grafik tasarımcı Rahmet Özdoğan Farghaly'e ait. Bizler üç sene önce Covid- 19 sebebiyle evlerimizdeyken sosyal mecralara bir video düştü. Kudüs'te yaşlı bir amca ramazan için süslenen sokaklarda yürüyordu ve arkasından minik bir çocuk bir ramazan ilahisi söylüyordu. Müslüman coğrafyalardaki diğer ülkelere bakınca ramazan coşkusunun sokaklara, caddelere, camlara, pencerelere taştığını görüyoruz. Bizde de böyle olsun istedik. Evlere kapandığımız günlerde 'Camdan cama ramazan' dedik ve yola çıktık. O dönem mottomuz 'Evde kalıyor, ramazanın coşkusunu pencerelerimize yansıtıyoruz' idi. İstedik ki, komşumuz penceremize bakınca o ramazan coşkusunu hissetsin, hatta kendisi de penceresini süslesin. Dışarı taşıp bir kelebek etkisi oluştursun. Gelinen noktada görüyoruz ki, hayallerimiz gerçek oluyor. Geçtiğimiz yıl tamamen gönüllülük esasıyla başlattığımız 'Ramazan Penceremde' projesi bu yıl daha da büyüdü. Ramazan coşkusu evlerde kalmadı, pencerelerimizden sokaklara taştı. Çağrımıza kulak veren yüzlerce kişi pencerelerini süsleyerek ramazanın manevi havasına uygun bir karşılama yaptılar. Gelecek yıl belki de sokaklarımızı süsleyeceğiz, balkonlarımızda kandiller yakacağız. Hedefimiz bu. Burada bir başlığı da belirtmek gerekir. Süslemelerde abartıya kaçmadan, herkesin elinden geldiğince, bütçesini de zorlamadan yapmasını istiyoruz. Bu sebeple evde çıktı alıp kesilerek hazırlanabilecek süslemeleri de takipçilerimizle paylaştık. Tüm tasarımları bir link üzerinden ücretsiz olarak indirmelerini sağladık. Sonra da onların 'ramazanpenceremde' instagram hesabına gönderdikleri kareleri yayınladık, yayınlamaya da devam ediyoruz."Kim güzel bir yol açarsa, kıyamete kadar onun sevabı bu yolu başlatanlara da yazılacak. Kim kötü bir yol açarsa kıyamete kadar her günah o yolu açana da yazılacak" diye bir hadis vardır. Belli günlerde diğer dinlere mensup olanlar da, süslemeler, eğlenceler düzenliyor. Çocuklarına o duyguyu aşılayacak etkinlikler yapıyorlar. Başlatılan bu ramazan süslemeleri çocukların ilgisini çekecek, onlara ramazanın güzelliğini yaşatacaktır. Çok güzel bir gelenek başlatmışsınız. Ramazan şuurunun yayılması açısından çok önemli. Müftü dedem ben ilk orucumu tuttuğumda beni sırtında taşımış, hediye getirmişti. Bunu asla unutamadım. Çocukların duygularını anneler çok iyi bilir. Bunu yapan anneleri de tebrik ediyorum. Pencerelerimizi, evlerimizi süsleyelim. Hem gönlümüze hem pencerelerimize ramazan gelsin."Büşra Bölge/ 7 yaşında kızı olan bir annePROF. DR . Nihat Hatipoğlu/AKADEMİSYEN-İLAHİYATÇIRamazan ayını sevinç ve gayret ayı olarak göstermek için mümin evini süsler ki çocuk bu ayın önemini anlasın ve bu aya uygun bir şekilde ibadetine önem versin. Unutmamak gerekir ki, çocuklar için en önemli nokta rol model ebeveynlerdir. Bu yüzden evimizi süsleyip bir bayram havası oluşturursak çocuk bunu yaşayarak anlar. Ben de kızım için ramazanda evimizi süsleyip ona eğlenceli bir şekilde ramazan şuuru kazandırmak istiyorum."