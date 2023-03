Melike Şahin’den canlı canlı...

Hem 70'lerin nahif ruhu var, hem yepyeni... Hem tanıdık, hem farklı... Hem popüler, hem alternatif... Tanımlara sığmayan bir ses ve şarkı yazarı Melike Şahin. Şahin, Yeşilçam duygusu ve lezzeti de barındıran, rock'tan elektronik müziğe, poptan arabeske uzanan farklı bir kulvarda yürüyor. Yer yer kederli, efkarlı ama merhemini de sunuyor şarkılarında...Melike Şahin'in Eylül 2022'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği unutulmaz konserlerden seçilmiş üç şarkıdan oluşan "Harbiye 2022" başlıklı maxi single'la karşımızda... Şahin, 2 ve 6 Eylül 2022 tarihlerinde, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda art arda verdiği ve biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserlerde, kendisini dinlemeye gelenleri mest etmişti. Sevenlerinin 'Diva Bebe' dediği sanatçı her iki gecede de hayranlarına hem ilk albümü Merhem'den, hem artık güçlü sesi ve duru yorumuyla özdeşleşen cover parçalardan, hem de müzisyen dostlarıyla yaptığı düetlerden oluşan bir repertuarla, unutulmaz anlar yaşatmıştı.2 Eylül'deki konserinde seslendirdiği Dön Ne Olur performansının videosu, haftalarca YouTube'un müzik trendlerinde bir numarada kaldı. Şimdi, bu iki harika konserden kayıtlarla, Dön Ne Olur'un yanı sıra, dillere destan Bedelini Ödedim ve sanatçının Ah! Kosmos ile iş birliğinin ürünü olan Miras'tan oluşan ve aylardır beklenen Harbiye 2022 başlıklı maxi single'la sevenlerinin karşısında.Melike Şahin, şarkıcı, söz yazarı ve besteci... Solo kariyerine 2017'de başladı. Şarkıları kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Hızla büyüyen ve kemikleşen bir dinleyici kitlesine sahip. İlk albümü Merhem'i 2021 yılında yayınladı. Albümün Türkiye turnesinde 70 konser yaptı, 30 şehirde çaldı. 2022 yazında, Avrupa'nın en köklü ve büyük müzik festivallerinden Roskilde'de sahne aldı. Naif yorumculuğu, kalbe işleyen şarkı sözleri ve göz dolduran sahne performanslarıyla tanınan sanatçı, durmaksızın üretmeye ve dünyanın her yerinden müzisyenlerle iş birliği yapmaya devam ediyor.Metal müziğin babası olarak nitelendirilen Alice Cooper, video mesajı ile depremden zarar gören Türkiye için duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Ünlü aktör Johnny Depp ve efsane gitarist Joe Perry ile kurdukları Hollywood Vampires grubunun vokalisti Cooper, 10 Haziran akşamı İstanbul Life Park'ta verecekleri konser öncesi, yayınladığı videoda kalplerinin depremden etkilenenlerle birlikte olduğunu ve İstanbul'a gelecekleri günü iple çektiklerini belirtti.School's Out ve Poison gibi hitleri ile milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden sanatçı; ünlü aktör Johnny Depp ve Aerosmith grubunun kurucularından, Rolling Stone dergisinin "Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi" listesinde yer alan Joe Perry ve ile ilk büyük dünya turneleri "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında İstanbul'a geliyor. 9 Haziran doğumlu Johnny Depp'e unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan organizatör ve ekibi; konser esnasında kendisine büyük bir sürpriz yapmayı planlıyor. Yaklaşık 12 bin kişinin katılacağı dev parti için teknoloji şirketleri ile görüşen organizatörün ne planladığı ise merak konusu. 70li yılların Rock&Roll ruhundan beslenen Hollywood Vampires Alice Cooper, Johnny Depp ve Joe Perry tarafından 2012 yılında kuruldu. Grubun ilk albümu Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına girdi. 2019 yılında çıkardıkları Rise albümüyle ilk büyük dünya turnesini gerçekleştiren Hollywood Vampires'ın stüdyo albümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isim konuk sanatçı olarak yer aldı. Ünlü grup ilk büyük dünya turneleri "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında, birçok ülkede milyonlarca müzikseverle buluşmaya devam ediyor.