Vazgeçebilmek cesaret işidir

Bir ilişkiden, işten ya da bir hayalden vazgeçmek ve kabullenmek, yaşamdaki en doğal süreçlerden biridir. Yaşamımızda başımıza sık sık gelmesine rağmen bu durum genellikle acı çekmeye sebep olur. Bir ilişkiyi sonlandırmak, sevdiğin birinin kaybı, yeni bir eve geçiş...Bunlar herkesin belirli bir dönemde deneyimlediği ayrılıklar. Bu deneyimlere genellikle önceden hazırlıklı olamayız ve bu gibi durumlarla ancak başımıza geldiği anlarda başa çıkmayı öğrenmemiz gerekli. Vazgeçmek illa ki kayıp anlamına gelmez. Bazen öyle bir durum olur ki, asıl mutlu eden şeyden, vazgeçebilme becerisi gerekir. Mesela ne zaman gerekir vazgeçmek?Özellikle insana acı çektiren, üzen herhangi bir şeyden vazgeçmek, insanın kendini kıymet vermesidir.Size zarar veren insanlardan vazgeçebilmek, fiziksel ve ruhsal anlamda çok daha iyi hissetmemizi sağlar.Size sınırlar koyan alışkanlıklar, düşünce şekilleri, davranışlardan vazgeçmek, yeni fırsatları kucaklamayı sağlar. Bu da karşınıza yeni fırsatlar çıkıp kişisel anlamda gelişmenizi sağlar. Vazgeçmek aslında bir nevi insanın gelişmesi, değişmesi, büyümesi için bir fırsattır. Ancak bazen vazgeçmek acı bir veda anlamına da gelir. Bununla baş etmek de bazen güçleşebilir. Bununla başa çıkabilmek için neler yapabiliriz?Bir şeyin veya bir insanın kaybı ile, kişi hayatındaki tüm her şey sonlanmış gibi hissedebilir. Bu his birkaç ay duygu durumunuzu etkileyebilir. Bu süre içinde de kaçınılmaz olarak bir yas sürecine giriş sağlarsınız. Unutmayın ki vazgeçmek cesaret gerektiren bir eylemdir. Hiçbir kişi, acı ve kedere yaslanırken hayatını dilediği gibi yaşayamaz. Birinden vazgeçtiğinizde veya kaybettiğinizde onu özgür bir şekilde kendi yoluna bırakabilmelisiniz ki, siz de kendi yolunuza devam edebilin. Elbette ki, arkada bıraktıklarınız unutulmayacak ama yine de her daim gülmek için cesaretiniz olacak. Değişen duygulara ve yas sürecine belirli bir zaman vermeniz gerek. Tabii ki hiçbir şeyin eski haline dönmeme olasılığı da var. Ancak durumun farklı gelişmesi kötü olduğu anlamına gelmez. Tersine bazen farklı olan şeyler, önceki ihtimalden çok daha güzel, çok daha mutlu durumlara yol açabilir.Yaşamınızda değişemeyecek olan şeylere takıldığınız zamanlar olacaktır. Bazen ilişki yaşadığınız kişiyi artık sevmemenize rağmen vazgeçemez, bırakamazsınız. Bu duruma karşı, bu tutum doğru bir tavır değildir. Önemli olan görünen gerçeği reddetmenin, insana asıl acı verecek durum olduğudur. Tam o anda çevredeki her şey kendiliğinden dağılmaya başlar ve siz de bunlardan kendinizi korumak için gözlerinizi kapatırsınız. Sizi geliştirmeyen, büyütmeyen şeyleri bırakmanız önemlidir. Aksi halde hak etmediğiniz, acı dolu, herhangi bir garantisi olmayan yalan bir yaşamı yaşıyor olacaksınız! Bundan ötürü cesaretli olup gerçeklerle yüzleşebilmek çok önemlidir.Eğer birisi artık sizi sevmiyorsa, yaşamında sizi istemiyorsa, onun hayatınızda bir süre daha durması için yalvarmayın. Bu kendinize olan saygınızı yitirmenize neden olur. Ne kadar imkansız gibi görünse de bir şeylerden vazgeçebilmek, daha iyi şeylere fırsat açabilmek için bir yoldur.Vazgeçme sürecinizde bir şeyleri bırakırken aynı zamanda kendinizi, neyin önemli olduğunu keşfedeceğiniz bir çerçeveye taşırsınız. Bu süreçte yanınızda birkaç kişi kalmış olabilir. Fakat odak noktanızı çevrenizde var olan kişilerle ortak ilgi alanlarınıza, paylaşımlarınıza odaklarsanız çevrenizde kaç kişinin kaldığının bir önemi yoktur. Eğer bu durum sizi mutlu ediyorsa, çevrenizdeki kişilerle mutlu iseniz demek ki vazgeçmeniz tüm zorluklarınıza değmiştir.Vazgeçmek istediğimiz herhangi bir şeyden ayrılırken oluşan boşluk hissiyle yüzleşebilmek... Bunu yapabilmek, her ne kadar zor olsa da, yüksek cesaret gerektirse de varılacak olan sonuç, bu zorluğu göze almaya değdiğini gösterir. Vazgeçme sürecinde yaşadığınız korkuları azaltmak için yapılması gereken kötü hissettiğiniz zamanlarda bedeninizi, zihninizi rahatlatmaya çabalamak. Sizi ne üzerse üzsün, nefes alıp vermenizle birlikte sizden uzaklaştığını ve huzurun tekrar bedeninize girdiğini hissetmeye başlayabilirsiniz.İnsanın içindeki boşluk duygusunu doldurmanın tek yolu kendisini sevgiyle sarmalamasından geçiyor. Bu sevgi sadece kendimizin, kendimize verebileceği bir hediye... Aynı zamanda bir şeylerden kolayca vazgeçebilmek ve hayatımıza daha sağlıklı alışkanlıkları dahil edebilmek için de yaşantımızda yer açmamıza yardımcı olur.Genellikle hepimize çocukluğumuzdan beri öğretilen duygu, zorluklarla mücadele etmek, vazgeçmemek, pes etmemek... Karşımıza imkansızlıklar çıksa bile mutlaka bir yol bulunmalı diyerek kodlanmışız. Dinlediğimiz tüm kahramanlık öyküleri de asla vazgeçmemek ve bundan ötürü de kahraman oldukları üzerinedir. Fakat çocukluktan beri her ne kadar vazgeçmemenin kahramanlık olduğunu öğrensek de, hayat her zaman vazgeçmemek direnmekle yaşanmıyor. Bazen öyle olaylar olur ki, bu durumlara direnmek sadece acıyı uzatır. Bundan ötürü bu durumu kabul etmek ve vazgeçmek en sağlıklı olandır. Ama vazgeçme zamanını belirlemek en zor olanı! Emek verilen bir işten, ilişkiden, fikirden vazgeçmek çok zordur. Ama şunu unutmamak gerek ki, tazelenmek için vazgeçmesini bilmek gerek. Çünkü vazgeçmemek yarın karşımıza çıkabilecek olan fırsatları geçmişe salıvermektir.Genellikle birçok insan, içindeki boşluk duygusuyla başa çıkmakta zorlandığı için endişeye kapılıp bu boşluğu farklı farklı şeylerle doldurmaya çalışır. Ve çoğu zaman da bu durumun sonucu hayal kırıklığı olur. Vazgeçmenin en önemli adımı, bağımlı olunan ya da bağlı hissedilen şeyleri detaylıca incelemektir. Kişinin alışkanlık gösterdiği şeyler veya insanlar gerçekten hissedilen boşluk hissini dolduruyor mu? Örneğin eski sevgiliniz gerçekten onsuz yapılamayacak kadar mükemmellikte mi? Kişinin kendisi dışındaki kişilerle veya bağlandığı nesnelerin mutluluk getireceğini düşünmesi büyük bir yanlış! Vazgeçmek için yapılması gereken ilk olarak bağımlı olunan şeyin bize çok mükemmelmiş hissi veren yanlarının sahte olduğunu görmek ve onu bırakmaya karar vermektir...