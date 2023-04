1923 müzikali geliyor!

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen, 1923 müzikali izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları bir buçuk yıl süren, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor. İzleyicilerini Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkaran 1923 müzikali prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Askıda Ne Var iş birliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak gerçekleştirecek.Müzikalin 24 ve 25 Nisan'daki gösterimlerinin biletleri ise 27 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak! Müzikal aynı zamanda ışık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini de taşıyor. 1923 müzikali, bir buçuk sene süren hazırlık sürecinin ardından prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Askıda Ne Var iş birliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak Zorlu PSM'de gerçekleştirecek ve sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Müzikalin 24 ve 25 Nisan'daki gösterimlerinin biletleri ise 27 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Türkiye tiyatro sahnesinden önemli isimlerle, uluslararası alanda başarılı işlere imza atan isimlerin yapım kadrosunda yer aldığı müzikal, Yekta Kopan, Mert Dilek ile yurt içinde ve yurt dışındaki önemli tiyatro çalışmalarıyla tanınan yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı. Mehmet Ergen, aynı zamanda uluslararası festivaller ve oyun projeleriyle Türkiye modern tiyatro sahnesinin sevilen oyunlarında yönetmenlik yapan Lerzan Pamir ile birlikte oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. İzleyenlerin kendini Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e uzanan bir yolculukta bulacağı müzikalin özel olarak bestelenen müzikleri ödüllü besteci Tuluğ Tırpan'ın, müzikalin koreografisi modern dans ve müzikal alanında Türkiye'nin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy'nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyor.Gökhan Türkmen, 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir depreminde, depremin 65. saatinde enkazdan bir itfaiyecinin parmağına tutunarak umutları arttıran üç yaşındaki Elif için bir şarkı besteledi. Üretmeye ve farkındalık yaratmaya devam eden Gökhan Türkmen'in yeni teklisi 'Elif' Gtr Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda 31 Mart Cuma günü yayında. Elif'in müziği Gökhan Türkmen, düzenlemesi Serkan Emre Çiftçi imzası taşıyor. Yeni teklide Türkmen'e; Tunç Çakır, Feryin Kaya, Burak Irmak, Alper Anık gibi başarılı müzisyenler eşlik etti. Şarkının video klibi Şile'de Murat Joker yönetmenliğinde çekildi. Video klipte, aktivist ve koreograf Dicle Doğan, 'kaygan ve kırılgan zeminlerin naif güçlü çocuklarıyız' diye tanımladığı performansıyla yer aldı. 6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen büyük felakette hafızalarımızda yer eden pek çok görüntüden biri Elif, Gökhan Türkmen'in kalbinde hissettiği derin üzüntünün eseri. Elif'in tüm geliri Gökhan Türkmen'in Ege Orman Vakfı İşbirliğiyle tamamlayacağı 5 orman projesine aktarılıyor. Hayatla bağlarını koparmayan, doğayla bir arada yaşamaya özen gösteren, insanın verdiği zorlu mücadeleleri şarkıları aracılığı ile aktaran Gökhan Türkmen, bir baba olarak Elif'te derinlerde yaşadıklarını melodiler vasıtasıyla aktardı'Tears of Another Day', The Madcap'in yeni epik, orkestral, sinematik balladı. Sevdiklerimizi kaybetmenin korkusunu, acısını paylaşmak, eninde sonunda bir gün bizimle olamayacakları ve bir gün bu korkuların bizim için olacağı gerçeği ile ilgili bir şarkı. Grup için özel bir şarkı. The Madcap vokalisti İzgi Gültekin'in, kendisini büyüten babaannesi demoyu ilk dinlediğinde, sözleri anlamadan, şarkının neyle ilgili olduğunu bile bilmeden gözyaşları dökmüş. Bu onu kaybetmeden bir kaç ay önceymiş. Deprem felaketi ülkemizi vurduğunda, şehirler, evler, arkadaşlar, aileler yok olduğunda, şarkı farklı bir anlam daha kazandı. Depremzedelerden birisi de The Madcap bas gitaristi GR Çağdaş, şehri Hatay'ı, evini, arkadaşlarını kaybetti. Grup Tears of Another Day'i artık bizimle olamayan sevdiklerimize ve depremde kaybettiklerimize adıyor. 'Tears of Another Day, The Madcap' vokalisti İzgi Gültekin'in peslerden tizlere, duygusal yumuşak tonlardan, kuvvetli yakarışlara kadar geniş ses aralığını, duygusal akustik- elektrik gitarlar, gitar sololarını ve Musa Göçmen Senfoni orkestrasını, The Madcap dinleyicisiyle buluşturuyor. 'Tears of Another Day', The Madcap'in yeni sound'unun, müzikal çeşitliliğinin, yeni duruşunun ve dinleyicilerin gruptan neler bekleyebileceğinin göstergelerinden birisi. Şarkı grubun kendi firması Madcap Records aracılığıyla yayınlandı.